Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat pe 30 octombrie 2026 un plan de unire a unor administrații locale, care ar porni de la 429 de localități cu până la 1.500 de locuitori. Pentru cele care acceptă voluntar sunt luate în calcul scutiri de taxe, dar locuitorii și firmele nu primesc acum o scutire și își plătesc în continuare taxele locale.

Potrivit ministrului, administrațiile ar urma să își exprime opțiunea pentru unirea voluntară până la 1 martie 2027. Termenul nu este data până la care localitățile trebuie să fie unite și nici un termen de plată pentru cetățeni. După aceea ar putea începe o etapă obligatorie, iar schimbarea ar urma să se aplice la alegerile locale din 2028. Deocamdată, este un plan anunțat, nu o regulă intrată în vigoare. Potrivit Studio Politic, până la 1 martie 2027 este vizată exprimarea opțiunii, urmată de un grup de lucru și de o eventuală asumare a Guvernului pentru etapa obligatorie.

Cine ar putea primi scutiri de taxe

Stoica a indicat posibile facilități fiscale pentru o perioadă de trei până la cinci ani și prioritate la finanțarea investițiilor pentru localitățile care acceptă voluntar. Guvernul ar putea crea un fond care să acopere anumite taxe și impozite pe clădiri. Nu sunt stabilite taxele acoperite, durata exactă sau cine ar primi scutirea direct: proprietarii, firmele ori administrațiile locale. Anunțul nu înseamnă că impozitul pe locuință dispare timp de cinci ani. Potrivit ABC News România, nu sunt precizați nici beneficiarii direcți, nici mecanismul juridic al posibilului fond; nu există încă parametri publici pentru o scutire fiscală.

În prezent, taxele datorate bugetului local sunt administrate de organul fiscal local al localității competente, potrivit articolelor 37 și 38 din Codul de procedură fiscală. O eventuală mutare a evidențelor și a locului unde se plătesc taxele depinde de regulile care vor fi adoptate pentru unirea administrațiilor. Potrivit Codului de procedură fiscală, taxele locale sunt stabilite de autoritățile deliberative locale, iar creanțele și plata impozitelor locale țin de organul fiscal local al UAT competente. Proiectul nepublicat nu precizează cum ar fi reorganizate aceste competențe după comasare.

Până la adoptarea și intrarea în vigoare a unui act normativ, obligațiile fiscale actuale rămân aplicabile și sunt administrate de organele fiscale locale existente, potrivit Studio Politic.

Cum ar începe unirea voluntară

Cifra de 429 a fost calculată de Ministerul Dezvoltării folosind populația din 2023, a precizat Stoica. Ministrul a spus că și localități mai mari, inclusiv unele cu 2.000 sau 3.000 de locuitori, ar putea cere să se unească voluntar.

Pentru a porni această procedură, fiecare consiliu local implicat ar urma să adopte o hotărâre de inițiere a unui referendum, prin care sunt consultați locuitorii. Stoica a spus că administrațiile care nu aleg etapa voluntară nu vor fi sancționate pentru refuz. După 1 martie 2027, un grup de lucru ar urma să pregătească etapa obligatorie, pe care Guvernul intenționează să o ducă în Parlament. Potrivit Studio Politic, pentru inițierea comasării voluntare este necesară câte o hotărâre de consiliu local în fiecare UAT implicată, pentru inițierea referendumului.