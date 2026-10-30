Ioan Nani va pleca la 4 decembrie 2026 din funcția de director general al Antibiotice Iași, la cererea sa, potrivit raportului transmis de companie Bursei de Valori București pe 30 octombrie. Pentru cei care dețin acțiuni ATB, următorul pas anunțat este numirea unui director interimar.

Anunțul a venit după închiderea bursei din 30 octombrie. Acțiunea încheiase ședința la 1,9160 lei, cu 0,31% sub închiderea precedentă, potrivit Bursei de Valori București. Acest preț nu arată reacția la anunț: prima ședință de tranzacționare de după el este programată luni, 2 noiembrie.

Cine va conduce compania după 4 decembrie

Consiliul de Administrație a luat act de cererea lui Nani pe 29 octombrie. El își păstrează toate atribuțiile până la 4 decembrie și se ocupă de trecerea conducerii împreună cu consiliul, arată raportul transmis bursei. Potrivit raportului Antibiotice Iași transmis Bursei de Valori București, Nani își exercită integral atribuțiile până la 4 decembrie 2026 și supraveghează tranziția împreună cu Consiliul de Administrație.

După plecarea sa, consiliul va numi un director general interimar și va organiza alegerea unui nou director potrivit regulilor pentru companiile controlate de stat, din OUG 109/2011. Compania nu a anunțat numele interimarului sau o dată la care se va încheia selecția. Separat, acționarii vor fi convocați să numească un membru provizoriu în consiliu și să pornească alegerea unuia pentru un mandat complet. Raportul Antibiotice Iași transmis Bursei de Valori București nu stabilește o dată-limită pentru alegerea noului director: precizează doar că, după 4 decembrie 2026, Consiliul de Administrație va derula selecția pentru noul director general conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Deciziile adoptate vor fi comunicate pieței prin rapoarte curente, potrivit aceluiași raport.

Ce rezultate are compania înainte de schimbare

În primele șase luni din 2026, vânzările și profitul rămas după taxe au fost mai mici decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit raportului financiar al Antibiotice.

Indicator Primele șase luni din 2025, milioane lei Primele șase luni din 2026, milioane lei Schimbare Vânzări 333,74 299,13 Scădere de 10,37% Profit net 59,12 15,49 Scădere de 73,81%

Calendarul financiar al companiei prevede publicarea rezultatelor pentru trimestrul al treilea pe 26 noiembrie și o întâlnire cu investitorii pe 27 noiembrie, înainte de plecarea lui Nani.