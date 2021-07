Compania de curierat Samedey a înregistrat anul trecut o afaceri de aproximativ 400 de milioane de lei, cu 142% mai mult faţă de 2019,

Compania de curierat Sameday, controlată de eMag, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 400 de milioane de lei, cu 142% mai mult faţă de 2019, pe fondul creşterii comerţului electronic, în contextul pandemiei, dar şi ca urmare a dezvoltării capacităţii logistice.

În contextul deplasărilor, flota auto include aproximativ 3000 de autoturisme, dintre care puţin peste 30 sunt electrice, iar reţeaua de lockere easybox a ajuns la peste 1.500 de unităţi, în România şi în Ungaria. În total, compania are circa 3500 de angajaţi. Alte 50 de autoturisme electrice urmează să fie livrate în lunile următoare.

”Cei 14 ani pe care Sameday i-a împlinit sunt, pentru mine, dovada că, pentru a ajunge la vârsta buletinului, o companie trebuie să îmbine viziunea pe termen lung cu tehnologia, curajul de a merge pe drumul inovaţiei, cu perseverenţa şi încrederea în oameni, cu o cultură organizaţională adaptată realităţii în care trăim. Am pornit Sameday cu ambiţia unor pionieri si visul de a acoperi o nişă de piaţă slab explorată în 2007, dar cu un mare potenţial, cea a livrărilor în aceeaşi zi. Pe măsură ce am evoluat, ne-am dat seama ca putem schimba cu ajutorul tehnologiei construite intern si curieratul traditional, door to door cu livrare a doua zi. În urmă cu trei ani, am construit de la zero o infrastructură inovatoare de livrare, reţeaua de lockere easybox, devenind astfel lideri în livrările out-of-home (OOH)”, declară Lucian Baltaru, CEO Sameday.

Din punct de vedere financiar, în 2020, Sameday a investit peste 20 milioane euro pentru a-şi extinde capacitatea de livrare şi sortare şi a extinde reţeaua de lockere easybox.

Compania a livrat în 2020 peste 30 de milioane de colete, iar în primul semestru din 2021 a înregistrat 17 milioane de pachete livrate.

Însă, reprezentanţii Sameday estimează că, deşi odată cu relaxarea măsurilor de prevenire a noului coronavirus, consumatorii revin treptat la comerţul traditional, o mare parte a acestora va rămâne fidelă retailului digital.

În acest sens, Sameday preconizează că până la finalul anului numărul trimiterilor din piaţa de curierat va înregistra o creştere de peste 10% faţă de 2020.

Aşadar, expedierile Sameday sunt procesate în trei hub-uri logistice, unul amplasat în apropierea oraşului Chitila, unul în Sibiu şi unul in Budapesta.