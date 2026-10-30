Sameday și Cargus vor să se unească în prima parte a anului 2027. Până atunci, firmele funcționează separat, iar clienții folosesc în continuare serviciile fiecăreia. Nu au fost anunțate tarife noi pentru persoanele fizice.

Pentru clienții care au contracte cu Cargus există o regulă în plus: condițiile comerciale trebuie păstrate timp de 12 luni de la decizia prin care Consiliul Concurenței a aprobat preluarea, anunțată la 2 aprilie 2026. Regula privește contractele Cargus, nu toate prețurile plătite de cei care trimit ocazional un colet.

Ce se întâmplă cu livrările până la unire

Sameday a cumpărat integral Cargus începând cu 3 august 2026. Cumpărarea este încheiată, dar unirea celor două firme este un pas separat. Lucian Baltaru, directorul Sameday, a declarat că ele vor funcționa separat până la sfârșitul anului 2026, urmând ca Sameday să preia Cargus prin fuziune în prima parte a anului viitor.

Deocamdată, fiecare curier își păstrează felul de lucru cunoscut de clienți. Sameday livrează la adresă și la dulapurile easybox, iar Cargus livrează la adresă și prin punctele SHIP & GO. Potrivit Wall-Street.ro, nu a fost anunțată o migrare imediată a aplicațiilor, brandurilor, lockerelor sau contractelor. Potrivit lui Baltaru, peste 70% dintre livrările Sameday merg la easybox, în timp ce 90% dintre livrările Cargus merg la domiciliu. El a spus că modul de lucru al Cargus nu fusese schimbat.

Ce protecție au clienții cu contract Cargus

Consiliul Concurenței a aprobat cumpărarea Cargus cu anumite condiții. Sameday trebuie să păstreze condițiile comerciale din contractele Cargus timp de 12 luni de la decizia de aprobare. Este prevăzută și posibilitatea încetării unui contract în anumite situații, cu un preaviz de cel puțin trei luni. Aceste reguli nu înseamnă că tarifele tuturor curierilor sunt înghețate.

Autoritatea a cerut și vânzarea activității legate de dulapurile pentru colete operate de Cargus către un cumpărător potrivit. Potrivit comunicatului Consiliului Concurenței din 2 aprilie 2026, activitatea de lockere Cargus trebuie cesionată unui cumpărător adecvat. Un supraveghetor independent poate urmări respectarea obligațiilor timp de până la trei ani.

Pe baza cifrelor de afaceri pentru 2025 comparate de Economedia, Sameday și Cargus au avut împreună aproximativ 2,058 miliarde de lei, față de aproximativ 1,549 miliarde de lei la FAN Courier. Economedia arată că veniturile cumulate din 2025 au fost de 2.057.936.511 lei pentru Sameday și Cargus, față de 1.549.383.015 lei la FAN Courier. Diferența a fost de aproximativ 509 milioane de lei. Comparația privește banii încasați de firme în 2025, nu numărul de colete și nici prețurile pe care le vor plăti clienții după unire.

Ce face clientul care are un colet sau un contract

Pentru un colet aflat în livrare, clientul poate folosi în continuare aplicația și serviciul curierului trecut pe codul de urmărire al coletului. Nu a fost anunțată o mutare a coletelor către o aplicație comună.

Clientul cu contract Cargus păstrează contractul, anexele și mesajele primite de la firmă.

Dacă primește o schimbare de tarif sau de serviciu, cere modificarea în scris și verifică termenul de preaviz.

Dacă apare o problemă contractuală, se adresează mai întâi curierului. Un client persoană fizică poate depune apoi o reclamație la ANPC.

Sameday pregătea în octombrie 2026 actele pentru vânzarea activității de dulapuri Cargus. Cumpărătorul și data vânzării nu fuseseră anunțate.