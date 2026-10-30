Carlyle și BERD au anunțat la 29 octombrie 2026 acordul de vânzare a Black Sea Oil & Gas (BSOG) și BSOG Holding Activity către compania olandeză Mazarine Energy. Tranzacția privește exploatarea din Marea Neagră care asigură circa 10% din producția de gaze a României, potrivit estimării publicate de ZF la 30 octombrie 2026.

Vânzarea nu este încheiată și depinde de aprobările autorităților, potrivit comunicatului Black Sea Oil & Gas. După finalizarea tranzacției, BSOG va rămâne operatorul proiectului Midia, arată comunicatul Carlyle. Companiile nu au anunțat când ar putea fi încheiată vânzarea.

Cât gaz vine din exploatarea vândută

Proiectul Midia cuprinde o platformă pe mare, o conductă submarină de 126 de kilometri și o stație care pregătește gazul pentru a fi trimis mai departe. Carlyle și BERD spun că investițiile în proiect au depășit 400 de milioane de dolari. Aceasta este suma investită în exploatare, nu prețul vânzării, care nu a fost anunțat.

Potrivit Carlyle și BERD, de la începerea producției, în iunie 2022, BSOG a furnizat aproximativ 12% din necesarul intern de gaze. Procentul de circa 10% publicat de ZF privește producția de gaze a României; cel de 12% privește necesarul de gaze al țării. Sunt două baze de calcul diferite.

Cine cumpără producătorul

Mazarine a cumpărat în august 2026 jumătate din Wintershall Noordzee, o companie care produce gaze în sectorul olandez al Mării Nordului. Gazprom International a fost partener cu o participație de 50% în acea companie. Cumpărătorul anunțat pentru BSOG este însă Mazarine, nu Gazprom.

Ce se întâmplă cu factura de gaze

Companiile nu au anunțat schimbări ale producției, ale contractelor de vânzare a gazelor sau ale furnizorilor gospodăriilor și nici scumpiri ori ieftiniri legate de tranzacție. Comunicatul Carlyle nu menționează contractele individuale ale consumatorilor; acestea nu se modifică automat prin schimbarea acționarului. Pentru această vânzare, clienții nu au de depus formulare și nu au un termen special de respectat.

Dacă suma de pe factură se schimbă, ANRE arată ce informații trebuie verificate și cum poate fi contestată factura:

Clientul păstrează factura și contractul, apoi verifică prețul pe unitatea de gaz, dacă prețul este fix sau variabil și perioada facturată.

Cere în scris furnizorului explicații și, dacă este cazul, recalcularea facturii.

Dacă problema rămâne, trimite o petiție la ANRE, împreună cu factura, contractul, cererea către furnizor și răspunsul primit.