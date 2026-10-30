BNR a aprobat preluarea Garanti Bank România de către Raiffeisen Bank, potrivit unei informații publicate de Profit.ro la 30 octombrie 2026. Pentru clienții celor două bănci, aprobarea nu schimbă imediat conturile sau creditele: potrivit Raiffeisen, băncile funcționează separat până la încheierea tranzacției, iar clienții Garanti nu trebuie să facă niciun demers.

Potrivit Profit.ro, prețul ar urma să fie plătit la începutul săptămânii următoare, fără să fi fost anunțată o zi exactă. Tranzacția mai trebuie încheiată, iar unirea activităților celor două bănci este o etapă separată, estimată pentru 2027.

Ce rămâne la fel pentru clienți

Până la încheierea cumpărării, contractele în vigoare și produsele oferite clienților Garanti rămân neschimbate, potrivit Raiffeisen. Asta privește, deocamdată, conturile, cardurile și creditele existente. Nu a fost anunțat când ar putea fi schimbate numerele conturilor, cardurile sau aplicațiile bancare.

Dacă banca va propune modificarea unui contract pentru servicii de plată, Legea nr. 209/2019 cere ca propunerea să ajungă la client cu cel puțin două luni înainte de aplicare. Clientul poate respinge schimbarea. Dacă acel contract prevede că lipsa unui răspuns înseamnă acceptare, clientul îl poate închide fără costuri înainte ca schimbarea să se aplice. Această regulă privește serviciile de plată, nu stabilește condițiile unui credit.

Ce mai lipsește până la încheierea cumpărării

Raiffeisen a anunțat în martie 2026 acordul pentru cumpărarea tuturor acțiunilor grupului Garanti BBVA România. Prețul anunțat de Raiffeisen Bank International este de 591 de milioane de euro și poate fi ajustat la încheiere. Consiliul Concurenței a autorizat în octombrie preluarea băncii, a firmei de leasing Motoractive IFN și a firmei Motoractive Multiservices. Pentru cumpărarea unei părți importante dintr-o bancă, legea cere și evaluarea prealabilă de către BNR.

Acordul din martie prevedea încheierea cumpărării în ultimul trimestru din 2026, după obținerea aprobărilor necesare. Aprobarea BNR nu înseamnă că plata și transferul acțiunilor au avut deja loc.

Când ar putea apărea schimbări

Calendarul relatat de Profit.ro prevede începerea schimbării numelui folosit de Garanti și a unirii activităților de leasing în noiembrie 2026. Mutarea treptată a clienților și a produselor în sistemele Raiffeisen ar urma să înceapă în primul trimestru din 2027, iar testele generale sunt prevăzute pentru trimestrul al doilea. Raiffeisen estimează integrarea băncilor în a doua jumătate a anului 2027; calendarul relatat indică august 2027 pentru unirea activității lor zilnice.