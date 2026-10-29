Sameday a pus o parte din scumpirea motorinei în tarifele de livrare a coletelor, a declarat pe 29 octombrie 2026 Lucian Baltaru, șeful companiei. Livrarea la easybox a fost mai puțin afectată decât cea la adresă, deoarece costul unui drum se împarte la mai multe colete.

Cei care trimit un colet văd prețul final înainte de plată. Pentru cumpărătorii online, procentele folosite de curier nu arată singure cât costă transportul dintr-o comandă: magazinul stabilește suma cerută cumpărătorului.

Cât se adaugă pentru combustibil

În perioada 1-15 octombrie 2026, Sameday a aplicat un adaos pentru combustibil de 12,25% la livrarea la easybox și de 21% la livrarea la adresă. Diferența a fost de 8,75 puncte procentuale. Procentele se aplică la costul de bază al expedierii, nu reprezintă creșterea procentuală a prețului final plătit pentru orice colet.

Costul de bază poate depinde de greutatea coletului, mărimea compartimentului easybox, kilometrii în afara rețelei sau numărul de colete din aceeași expediere. Din 1 septembrie 2026, Sameday folosește un nou prag de referință pentru motorină, iar indexul de combustibil se actualizează de două ori pe lună, în funcție de prețul mediu al motorinei la pompă.

Pentru un preț al motorinei cuprins între 7,61 și 7,80 lei pe litru, grila Sameday arată cum s-a schimbat adaosul de la 1 septembrie 2026:

Tipul livrării Înainte de 1 septembrie, % din costul de bază Din 1 septembrie, % din costul de bază La easybox 4,90% 6,65% La adresă 8,40% 11,40%

Aceste valori compară cele două grile la același preț al motorinei. Nu sunt adaosurile aplicate în prima jumătate a lunii octombrie, când motorina a intrat în alt interval al grilei.

Cât costă trimiterea unui colet la easybox

La 29 octombrie 2026, Sameday afișa pentru serviciul easyway, pe ruta easybox-easybox, următoarele tarife cu TVA inclus:

Mărimea coletului Greutate maximă, kg Tarif afișat, lei cu TVA S 10 17,99 M 15 19,99 L 25 21,99

Serviciile suplimentare, precum rambursul și asigurarea, se plătesc separat. Prețul se actualizează în timp ce expeditorul completează cererea, iar suma afișată la final este cea plătită. Tarifele din tabel nu arată cu câți lei s-a scumpit fiecare colet față de anul trecut.

Cum se vede prețul înainte de trimitere

Expeditorul completează cererea easyway cu datele sale și ale destinatarului.

Alege mărimea coletului și dacă predarea și livrarea se fac la easybox sau prin curier.

Verifică suma finală, plătește la emiterea documentului de expediere și predă coletul la easybox ori curierului.

Dacă alege plata ramburs, Sameday virează banii expeditorului în 3-5 zile calendaristice de la livrarea coletului.

Baltaru a spus că bugetul companiei pentru 2026 fusese făcut la un preț estimat al combustibilului de 7,75 lei pe litru. Tot el a arătat că peste 70% dintre trimiterile Sameday merg la easybox, în timp ce la Cargus 95% sunt livrări la domiciliu. Pagina indexului de combustibil nu indică o dată exactă pentru schimbarea tarifelor clienților. După preluarea Cargus, anunțată în august 2026, integrarea operațională urma să se facă treptat.