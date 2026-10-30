Depunerile și retragerile Binance au fost suspendate temporar pe 29 octombrie 2026, în timp ce compania investighează o posibilă problemă de securitate. Clienții nu își pot scoate activele din platformă cât timp retragerile sunt oprite. Binance nu a anunțat când va relua operațiunile.

Compania spune că banii utilizatorilor sunt protejați. Până acum, nu a confirmat că acești bani au fost afectați. Nici atacul și nici suma care ar fi fost furată nu au fost confirmate. Potrivit anunțului Binance, compania confirmă doar existența unor rapoarte despre o posibilă problemă de securitate și desfășurarea investigației; nu a confirmat că transferurile au fost neautorizate sau cine este autorul unui eventual atac. Declarația lui Changpeng Zhao că „pare să fie un atac informatic” este opinia sa, nu o confirmare tehnică din partea Binance.

Ce se întâmplă cu cererile în așteptare

Depunerea înseamnă trimiterea activelor în contul de pe platformă, iar retragerea înseamnă scoaterea lor. Pentru cererile aflate deja în așteptare, Binance nu a anunțat dacă le va executa automat, le va anula sau va returna activele. Nu a comunicat un termen pentru fiecare cerere și nici o procedură specială pentru clienții afectați de suspendare.

Reluarea depinde de încheierea verificărilor de securitate. Compania nu a dat o oră și nici un calendar separat pentru monedele sau rețelele folosite de clienți.

Ce reprezintă suma de 5,8 miliarde de dolari

Arkham Intelligence a grupat 55 de adrese cu active evaluate la aproximativ 5,78 miliarde de dolari. Suma rotunjită la 5,8 miliarde arată valoarea activelor din acele adrese, nu un furt dovedit. Binance nu a confirmat că transferurile au fost neautorizate și nici valoarea unei eventuale pierderi.

Binance a anunțat pe 29 octombrie că au fost înghețate active digitale de 2,54 miliarde de dolari. Înghețarea oprește mutarea lor, dar nu înseamnă că activele au fost returnate. Cofondatoarea Yi He a spus că platforma va acoperi pierderile produse de un eventual atac; nu a fost anunțată o procedură pentru astfel de cereri.

Ce pot face clienții acum

Clienții cu operațiuni blocate pot urmări anunțurile publicate prin canalele oficiale Binance. Compania îi avertizează să evite legăturile și mesajele neoficiale și să nu transmită altora datele contului. Binance a anunțat că va publica detalii noi după verificarea informațiilor despre incident.