Cresc prețurile de la 1 august 2025. TVA-ul urcă la 21%. Cum te afectează și ce poți face

Familiile cu copii: O familie obișnuită va vedea cum coșul zilnic de cumpărături devine mai costisitor. Dacă înainte de 1 august o familie cheltuia, să zicem, 2.000 lei pe lună pe alimente de bază, majorarea TVA de la 9% la 11% la mâncare poate adăuga aproximativ 2% la costul acelor produse. Aparent ar fi doar ~40 de lei în plus, dar pentru un buget deja întins la maximum, orice leu contează. În plus, dacă familia folosește și mașina personală, scumpirea combustibilului (prin acciză și TVA) poate însemna altă gaură de, să spunem, 50-100 lei lunar (în funcție de cât conduc). Copiii cresc și ei costurile: rechizitele și cărțile școlare s-ar putea scumpi ușor (TVA la cărți crește de la 5% la 11%), iar o ieșire la film sau la zoo cu cei mici va costa și ea mai mult (TVA 21% la bilete, față de 5% înainte). Toate acestea cumulate pot însemna câteva sute de lei pe lună în plus, o sumă deloc neglijabilă pentru o familie tânără. Studiile arată că, doar din scumpirea alimentelor (TVA) și a carburanților (acciză), o familie cu venit mediu (~10.000 lei pe lună) poate pierde cam 5,24% din puterea de cumpărare. Aceasta înseamnă mai puțini bani disponibili pentru economii sau pentru rate. De exemplu, s-a calculat că diminuarea veniturilor disponibile cu ~160 lei pe lună (prin creșterea prețurilor) poate reduce capacitatea de creditare a unei familii suficient cât să piardă mii de euro din suma pe care o mai pot împrumuta pentru o locuință. Cu alte cuvinte, scumpirile nu afectează doar prezentul (cheltuieli zilnice), ci pot amâna și planuri importante de viitor, cum ar fi cumpărarea unei case.