După 40 de ani de muncă nu există o pensie fixă. Dacă toți cei 40 de ani sunt contributivi și ai strâns câte un punct din venituri în fiecare an, exemplul pentru 2026 dă 4.152 de lei brut pe lună, adică aproximativ 3.933 de lei după rețineri.

Ca să îți estimezi propria pensie, ai nevoie de punctele acumulate în fiecare an, nu doar de vechime. La acestea adaugi punctele de stabilitate cuvenite pentru anii contributivi și înmulțești totalul cu 81 de lei.

Cum îți calculezi pensia

Din 1 septembrie 2024, pensia publică se calculează înmulțind totalul punctelor cu valoarea punctului de referință. Totalul cuprinde punctajele anuale și punctele de stabilitate. Legea nr. 141/2025 menține valoarea punctului de referință la 81 de lei în 2026; regulile de majorare anuală se aplică începând cu 2027.

Pentru fiecare lună, împarți venitul brut luat în calcul la pensie la salariul mediu brut folosit de stat pentru acel an. Aduni punctajele lunare și împarți suma la 12 ca să afli punctajul anului. Repeți calculul pentru fiecare an și aduni punctajele anuale. Fără veniturile lunare și perioadele recunoscute, nu poți transforma simpla vechime într-o pensie personală.

Când primești cele 11,25 puncte de stabilitate

Punctele de stabilitate se dau pentru anii în care s-au datorat contribuții la pensia publică, după primii 25 de ani. Pentru 40 de ani contributivi, fără perioade exceptate, normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2024 duc la acest calcul:

Primii 25 de ani: 0 puncte de stabilitate.

Anii 26-30: 5 × 0,50 = 2,50 puncte.

Anii 31-35: 5 × 0,75 = 3,75 puncte.

Anii 36-40: 5 × 1 = 5 puncte.

Totalul este de 11,25 puncte. Vechimea totală poate cuprinde și perioade recunoscute de lege fără contribuții; acestea nu devin automat ani contributivi pentru stabilitate. Dacă ai 40 de ani recunoscuți, dar numai 35 contributivi, punctele de stabilitate sunt 6,25, nu 11,25. Pentru suma pensiei îți trebuie și punctajele anuale ale tuturor perioadelor valorificate.

Cât dă exemplul cu un punct pe an

Presupunem că ai câte un punct anual din venituri în fiecare dintre cei 40 de ani contributivi. Cele 40 de puncte din venituri se adună cu 11,25 puncte de stabilitate: rezultă 51,25 puncte. Înmulțite cu 81 de lei, dau 4.151,25 lei; fracțiunea de leu se întregește în favoarea pensionarului, astfel că pensia este de 4.152 de lei brut.

În 2026, pentru partea pensiei care depășește 3.000 de lei se reține contribuția de sănătate de 10%. Apoi se calculează impozitul de 10% după scăderea celor 3.000 de lei și a contribuției de sănătate. În exemplu, contribuția este (4.152 − 3.000) × 10% = 115,20 lei, iar impozitul este (4.152 − 3.000 − 115,20) × 10% = 103,68 lei. Rămân aproximativ 3.933 de lei; Casa de Pensii calculează și reține aceste sume, iar pe talon pot apărea rotunjiri. Regula contribuției de sănătate pentru partea de peste 3.000 de lei se aplică până la 31 decembrie 2027.

De ce aceeași vechime dă pensii diferite

Două persoane cu 40 de ani contributivi pot primi aceleași 11,25 puncte de stabilitate, dar pot avea punctaje anuale diferite. Contează venitul brut din fiecare lună față de salariul mediu brut al anului respectiv. La pensia publică pot conta și perioadele recunoscute fără contribuții, punctele suplimentare pentru condiții de muncă și participarea la Pilonul II. Pentru cine a contribuit la Pilonul II, exemplul cu un punct pe an nu înlocuiește punctajele efective ale pensiei publice.

Cum verifici anii și depui cererea

Înainte să ceri pensia, verifici în anexa nr. 5 a Legii nr. 360/2023 vârsta standard și stagiul complet contributiv care ți se aplică. Stagiul complet este de 35 de ani după eșalonarea din anexă. Actele de pregătit depind de perioadele care trebuie dovedite:

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că, pentru a cere pensia, sunt esențiale carnetul de muncă, actele de stare civilă și cererea.

Dacă din carnet lipsesc perioade de până la 1 aprilie 2001, sunt necesare adeverințe în original, date de angajator, de cel care deține legal arhiva sau de un operator arhivistic autorizat.

Pentru adeverința privind stagiul de după 1 aprilie 2001: cererea și copia cărții de identitate. Datele se găsesc în evidența CNPP când angajatorii au depus declarațiile lunare.

Pașii sunt aceștia:

Verifică perioadele de după 1 aprilie 2001 în contul electronic CNPP sau cere casei teritoriale o adeverință de stagiu. Cererea pentru adeverință și copia cărții de identitate pot fi trimise prin e-mail, prin poștă sau depuse personal. Compară perioadele de până la 1 aprilie 2001 cu cele din carnetul de muncă. Pentru lipsuri, obține adeverințele originale. Depune cererea de pensionare și actele la casa teritorială competentă, online sau la ghișeu. Dacă depui cererea în 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor, pensia se acordă de la data la care le-ai îndeplinit. Verifică decizia și punctajele folosite. CNPP indică un termen de 45 de zile pentru emiterea deciziei, care poate fi prelungit cu 30 de zile în anumite situații. Pentru stagii ori documente nevalorificate poți cere recalcularea; dacă nu ești de acord cu decizia, o poți contesta la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare. Decizia necontestată în acest termen devine definitivă.

Întrebări frecvente

Facultatea și armata intră la cei 40 de ani contributivi?

Nu automat. Studiile universitare absolvite și serviciul militar pot fi recunoscute la pensie dacă îndeplinesc condițiile legii, dar nu sunt ani contributivi pentru punctele de stabilitate. Perioadele recunoscute astfel nu se valorifică dacă se suprapun cu perioade contributive.

Pot ieși mai devreme la pensie cu 40 de ani contributivi?

Poți cere pensie pentru limită de vârstă cu cel mult 5 ani înaintea vârstei standard dacă ai depășit cu cel puțin 5 ani stagiul complet contributiv care ți se aplică. Verifici vârsta și stagiul din anexa nr. 5; această reducere nu se adună cu alte reduceri ale vârstei.

Primesc puncte de stabilitate dacă lucrez după pensionare?

Nu pentru perioada în care încasezi pensia publică și lucrezi cu venituri asigurate. Poți cere adăugarea stagiului lucrat după pensionare prin recalculare, o singură dată într-un an calendaristic.

Două locuri de muncă în același timp înseamnă doi ani pentru stabilitate?

Nu. O perioadă în care ai lucrat simultan la mai mulți angajatori se numără o singură dată la punctele de stabilitate.

Surse verificate la 15 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii; Legea nr. 141/2025; normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2024; Casa Națională de Pensii Publice, paginile despre valoarea punctului de referință, pensia pentru limită de vârstă, dovada și adeverința stagiului de cotizare și recalculare; ANAF, explicațiile privind contribuția de sănătate și impozitul pe veniturile din pensii.