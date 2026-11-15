Dacă ți-a fost stabilită o pensie prea mare numai din greșeala casei de pensii și nu ai provocat eroarea, banii primiți în plus nu se recuperează, deși pensia poate fi corectată pentru viitor. Dacă primești o decizie prin care ți se cer bani înapoi, o poți contesta la tribunal în 45 de zile de la comunicare.

Nu orice plată greșită este scutită. Contează de ce s-a produs diferența și dacă ai primit mai mult decât suma stabilită deja prin decizia ta de pensionare.

Când trebuie să dai banii înapoi

Legea nr. 125/2014, la articolele 1 și 2, scutește de restituire anumite sume încasate în plus ca pensie, indemnizație socială pentru pensionari sau indemnizație pentru însoțitor, dacă pensionarul nu a provocat greșeala. Scutirea se poate aplica și unor sume mai vechi, rămase nerecuperate înaintea noii legi a pensiilor.

Nu se aplică atunci când plata a fost cauzată de acte nelegale, date nereale, obligații neîndeplinite sau de încasarea pensiei împreună cu venituri cu care nu putea fi cumulată. Normele actualizate în 2025 includ și neprezentarea la expertiza medicală, lipsa actelor pentru pensia de urmaș, schimbarea ulterioară de către angajator a datelor despre anii lucrați și încasarea unei sume peste dreptul stabilit deja prin decizia de pensionare. Faptul că nu ai observat plata în plus nu lămurește, singur, cauza ei.

Cum afli de unde vine suma cerută

Când găsește o diferență, casa de pensii corectează dreptul printr-o decizie de revizuire, potrivit articolului 94 din Legea nr. 360/2023. Dacă suma plătită în plus poate fi recuperată, casa emite o decizie de recuperare. Aceasta trebuie să îți fie comunicată și să arate cauza plății greșite, lunile vizate și suma totală, cu un calcul pe luni anexat.

Modelul oficial al deciziei și al calculului anexat arată separat, pentru fiecare lună, cât se cuvenea și cât s-a încasat. Calculul cuprinde pensia înainte de taxe, impozitul, suma rămasă după taxe și, unde este cazul, indemnizația socială ori indemnizația pentru însoțitor. Compară aceste rânduri cu decizia prin care ți-a fost stabilită sau revizuită pensia; dacă nu ai primit decizia de recuperare ori calculul anexat, cere-le casei care îți administrează pensia.

De exemplu, într-o lună din 2026, pensia brută încasată este de 4.000 de lei, iar dreptul cuvenit este de 3.000 de lei. Pentru cei 4.000 de lei, contribuția de sănătate este 10% din partea care depășește pragul de 3.000 de lei, adică 100 de lei. Impozitul este 10% din cei 900 de lei rămași peste prag după scăderea contribuției, adică 90 de lei: suma netă încasată este de 3.810 lei, față de 3.000 de lei net pentru dreptul cuvenit. Diferența netă a acelei luni este de 810 lei, dacă nu există alte indemnizații; ea nu devine automat o datorie, iar pentru alte luni se folosesc drepturile și taxele aplicabile atunci.

Cum se opresc banii din pensie

Decizia de recuperare este actul pe baza căruia poate fi cerută plata datoriei. Articolele 156 și 158 din Legea nr. 360/2023 prevăd că suma recuperabilă se stabilește în termenul general de trei ani de la constatare și poate fi recuperată prin reținere din pensie sau prin compensare în trei ani de la emiterea deciziei. Dacă nu poate fi recuperată astfel, casa transmite actul de executare organului fiscal central în 90 de zile de când constată acest lucru.

Legea pensiilor nu dă un procent unic pentru reținerea făcută de casă. Pentru urmărirea pensiei ca venit periodic pentru o astfel de datorie, articolul 728 din Codul de procedură civilă stabilește limita generală de o treime din venitul lunar net. Pentru mai multe urmăriri, suma urmărită nu poate trece de jumătate din venitul net. Dacă venitul este mai mic decât salariul minim net, se poate urmări doar partea care trece de jumătate din acel salariu.

Cum contești decizia de recuperare

Ai 45 de zile de la comunicarea deciziei ca să depui contestația la tribunalul competent, indicat în decizie. Pentru litigiile privind drepturi sau obligații din sistemul public de pensii nu se plătește taxă judiciară de timbru. O reclamație trimisă casei de pensii sau Avocatului Poporului nu oprește acest termen.

Verifică în decizia de recuperare cauza, perioada, suma și calculul lunar. Compară-le cu decizia de pensionare sau de revizuire și păstrează dovada datei la care ți-a fost comunicată decizia contestată. Pregătește pentru contestație decizia de recuperare, calculul anexat și decizia de pensionare ori de revizuire. Arată concret dacă eroarea aparține casei, dacă o lună sau o sumă este greșită ori dacă se aplică scutirea. Depune contestația la tribunalul indicat în decizie în cel mult 45 de zile de la comunicare. Nu aștepta răspunsul la o reclamație adresată casei de pensii înainte să respecți termenul.

Un text scurt poate începe astfel: „Contest decizia de recuperare nr. …, comunicată la data de …. Cer verificarea cauzei debitului și a calculului pentru lunile …, deoarece …. Solicit înlăturarea sumei care nu este datorată.” Completează motivul cu situația ta și indică deciziile și calculul pe care le depui. Decizia necontestată în termen devine definitivă.

Pensiile foștilor parlamentari au altă procedură

Plățile duble ale unor indemnizații pentru foști parlamentari, constatate de Curtea de Conturi la Camera Deputaților, nu sunt același lucru cu recuperarea unei pensii publice de către casa teritorială. Camera Deputaților a început demersuri pentru clarificarea și recuperarea acelor plăți, dar regulile de mai sus nu se aplică automat indemnizațiilor plătite prin structurile Parlamentului.

Întrebări frecvente

Dacă am cheltuit banii, mai trebuie să îi dau înapoi?

Folosirea banilor nu schimbă cauza plății. Dacă suma este scutită, nu se recuperează; dacă datoria provine dintr-o situație în care recuperarea este permisă, cheltuirea ei nu o șterge.

Pot cere corectarea pensiei dacă am primit prea puțin?

Da. Articolul 94 din Legea nr. 360/2023 permite revizuirea pensiei și la cererea pensionarului, dacă există o diferență față de dreptul legal.

Mi se poate urmări o datorie mai mică de 40 de lei?

Debitele din aceste drepturi care sunt sub 40 de lei nu se urmăresc.

O estimare despre pensii calculate greșit înseamnă că am o datorie?

Nu. Casa Națională de Pensii Publice a precizat, în septembrie 2026, că estimările făcute din eșantioane nu stabilesc datorii pentru fiecare pensionar. Diferența se stabilește după verificarea dosarului individual.

Ce se întâmplă dacă plata în plus a rezultat dintr-o infracțiune a beneficiarului?

Legea pensiilor prevede recuperarea sumelor de la prima plată, împreună cu dobânzile aferente.

Surse verificate la 15 noiembrie 2026: Legea nr. 125/2014 și modificările aduse prin Legea nr. 285/2024; normele de scutire actualizate în 2025; Legea nr. 360/2023 și normele ei de aplicare; modelul deciziei de recuperare aprobat de Casa Națională de Pensii Publice; Codul de procedură civilă; Codul fiscal; precizările Casei Naționale de Pensii Publice și ale Avocatului Poporului; raportul Curții de Conturi privind Camera Deputaților.