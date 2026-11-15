Din cele 80,95 miliarde de lei datorate statului de 48.882 de firme la 30 septembrie 2026, 50,69 miliarde reveneau unor firme în faliment, insolvență sau dizolvare. Centralizarea făcută de Bani Curați pe baza listei ANAF arată că aceste datorii erau împărțite între 15.081 de firme. Cât ajunge la buget depinde de banii și bunurile care mai pot fi recuperate de la ele.

Față de 30 iunie 2026, restanțele de pe listă au crescut de la 79,11 la 80,95 miliarde de lei. Bani Curați arată că aproape toată creșterea vine din intrarea STB pe listă, cu 1,33 miliarde de lei, și din urcarea datoriei Bin Go Solutions de la 39,5 milioane la 613 milioane de lei. Restanțele celorlalte firme, luate împreună, au scăzut cu 64,9 milioane de lei.

Cât din datoriile firmelor poate ajunge la buget

O altă grupare făcută de Bani Curați, după mențiunile din lista ANAF, arată 70,67 miliarde de lei la firme marcate ca fiind în faliment, în insolvență sau insolvabile. Suma reprezintă 87% din restanțele publicate. Această grupare include și firmele declarate insolvabile de Fisc, pe lângă cele aflate în proceduri de faliment ori insolvență.

Firme în faliment: 10.965 de firme, cu datorii de 39,19 miliarde de lei.

Firme declarate insolvabile de ANAF: 17.580 de firme, cu 20,86 miliarde de lei.

Firme în insolvență: 3.103 firme, cu 10,62 miliarde de lei.

Firme fără o astfel de mențiune: 17.234 de firme, cu 10,28 miliarde de lei.

ANAF declară o firmă insolvabilă când veniturile și bunurile pe care le poate urmări nu ajung pentru plata datoriei. În faliment sau insolvență, recuperarea depinde de valoarea bunurilor vândute și de ordinea în care sunt plătiți creditorii.

Lista publicată de ANAF cuprinde datorii notificate, rămase neplătite la publicare, doar dacă depășesc pragul aplicabil firmei: 500.000 de lei pentru marii contribuabili, 250.000 de lei pentru cei mijlocii și 100.000 de lei pentru celelalte firme.

Ce datorii considera ANAF recuperabile la sfârșitul lui iunie

În raportul pentru primul semestru din 2026, ANAF trece încasări de 45,80 miliarde de lei din datorii considerate recuperabile. La 30 iunie rămâneau de recuperat 38,83 miliarde de lei: 32,79 miliarde de la firme, adică 84,4%, și 6,04 miliarde de la persoane fizice, adică 15,6%. Din partea firmelor, 5,91 miliarde de lei reveneau marilor contribuabili, 6,5 miliarde celor mijlocii și 20,38 miliarde celor mici.

ANAF nu a anunțat cât a încasat ulterior de la firmele de pe lista din septembrie și nici cât estimează că va recupera pentru buget din restanțele lor.

Cât a încasat ANAF prin recuperarea silită a datoriilor

În primele șase luni din 2026, ANAF a încasat 13,69 miliarde de lei prin executare silită, cu 11,09% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Din acest total, 9,16 miliarde de lei au venit din plăți făcute după somații, 4,04 miliarde din bani luați din conturile datornicilor, aproximativ 470 de milioane din sume pe care alții le datorau acestora și aproximativ 30 de milioane din vânzarea bunurilor sechestrate.

Tot în primul semestru, 167 de licitații s-au încheiat cu vânzarea unor bunuri, pentru care ANAF a raportat încasări de 18,79 milioane de lei. Potrivit Codului de procedură fiscală, lista pentru 31 decembrie 2026 trebuie publicată până la 31 ianuarie 2027, iar ANAF actualizează lista în cel mult 15 zile de la plata integrală a datoriei unei firme.