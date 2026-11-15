Salariații care lucrează de luni până vineri mai au trei sărbători legale în zile lucrătoare până la sfârșitul lui 2026: luni, 30 noiembrie, marți, 1 decembrie, și vineri, 25 decembrie. Codul muncii le prevede ca zile libere și stabilește ce primesc angajații care trebuie să lucreze atunci.

Pentru cei care au weekendul liber, sfârșitul lui noiembrie aduce patru zile consecutive de repaus, între 28 noiembrie și 1 decembrie. De Crăciun sunt trei zile la rând, între 25 și 27 decembrie. A doua zi de Crăciun, 26 decembrie, este tot sărbătoare legală, dar cade sâmbătă.

Când se întorc angajații la serviciu

Weekendul din 28 și 29 noiembrie este urmat de cele două sărbători de luni și marți. Angajații liberi în aceste zile se întorc la serviciu miercuri, 2 decembrie. Zilele lor de concediu de odihnă nu sunt folosite.

Prima zi de Crăciun cade vineri, a doua sâmbătă, iar 27 decembrie este duminică. Pentru angajații cu program obișnuit, prima zi de lucru este luni, 28 decembrie. Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, și 31 decembrie sunt zile de lucru; pentru a lipsi atunci, angajatul are nevoie de concediu sau de o altă zi liberă acordată de angajator.

Ce primesc angajații care lucrează de sărbători

În unitățile sanitare, în cele de alimentație publică și în locurile unde activitatea trebuie să continue, unii salariați pot fi programați la lucru și în zilele de sărbătoare legală. Ei primesc timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă angajatorul are motive justificate și nu le poate da acest liber, sporul este de minimum 100% din salariul de bază pentru munca făcută, arată Inspecția Muncii. Sporul se adaugă la plata muncii din ziua respectivă.

La stat, termenul pentru liber este de 90 de zile

Pentru personalul din sectorul bugetar, Legea nr. 141/2025 prevede o regulă specială în 2026: munca din zilele de sărbătoare legală se compensează numai cu timp liber corespunzător, în următoarele 90 de zile. Termenul este diferit de cel de 30 de zile aplicat potrivit regulii generale din Codul muncii.

Militarii, polițiștii și polițiștii de penitenciare au o excepție pentru activitățile prevăzute de lege: li se aplică drepturile valabile în decembrie 2025. Pentru activitățile operative sau neprevăzute, plata se face dacă munca nu a fost compensată cu timp liber în 90 de zile.