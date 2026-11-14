Dacă donezi sânge în România, poți primi la cerere șapte tichete de masă, în valoare totală de cel mult 315 lei în noiembrie 2026, și analize gratuite; dacă ești salariat, ai dreptul și la liber în ziua donării, dar plata acelei zile nu este garantată. Dacă donezi un organ în timpul vieții, nu primești bani pentru donare, însă nu plătești spitalizarea legată de ea și controalele medicale de după.

Ce primești când donezi sânge

Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2006 leagă drepturile de donarea efectivă. Centrul de transfuzie eliberează documentul care dovedește donarea și data ei.

Drept Condiție Dovadă Șapte tichete de masă La cerere, pentru o donare efectivă Le eliberează centrul Zi liberă Pentru salariați, în ziua donării Documentul centrului, prezentat angajatorului Scutire de prezență Pentru elevi, studenți și militari, în ziua donării Documentul centrului Transport decontat Transport în comun între localitatea de domiciliu sau reședință și cea a centrului, în ziua donării Documentul centrului și acte doveditoare Abonament redus cu 50% O lună, dacă donezi în localitatea de domiciliu sau în cea în care lucrezi Documentul centrului și acte doveditoare

Cât valorează cele șapte tichete

Cele șapte tichete se acordă la cerere, pentru fiecare donare efectivă. Nu primești bani în numerar. Dreptul la tichete nu depinde de faptul că ești salariat.

În noiembrie 2026, valoarea unui tichet nu poate depăși 45 de lei. Plafonul se aplică din octombrie 2026, prin Ordinul comun nr. 1.254/1.188/2026. Calculul maxim este șapte tichete înmulțite cu 45 de lei, adică 315 lei. Plafonul nu obligă fiecare centru să acorde tichete de 45 de lei.

De exemplu, dacă un centru acordă tichete de 40 de lei bucata, cele șapte tichete valorează 280 de lei. Valoarea tichetelor eliberate trebuie verificată la centrul unde donezi; 315 lei nu este o sumă garantată.

Nu se acordă tichete dacă donarea nu este completă, în cazul autotransfuziei, când sângele este recoltat pentru a fi folosit ulterior de aceeași persoană, sau dacă donatorul încalcă regulile donării. Dacă personalul centrului stabilește înainte de recoltare că nu poți dona, simpla prezentare la centru nu îți dă dreptul la tichete.

Cum obții ziua liberă și celelalte drepturi

Salariatul are liber în ziua în care donează sânge. Hotărârea care acordă această zi nu obligă angajatorul să o plătească, precizează Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”. Plata depinde de contractul colectiv de muncă, de regulile interne sau de o altă regulă aplicabilă la locul de muncă. Adeverința de donare dovedește dreptul la liber, nu și dreptul la plată.

Te prezinți la centrul de transfuzie, unde ești identificat, completezi chestionarul și treci prin consult și verificările de dinaintea recoltării. Personalul centrului stabilește dacă poți dona. După donarea efectivă, ceri tichetele și documentul care atestă data donării. Prezinți angajatorului cererea pentru ziua liberă și documentul primit de la centru. Dacă ești elev sau student, prezinți dovada instituției de învățământ. Dacă soliciți dreptul la transport, prezinți documentul centrului și actele care dovedesc, după caz, domiciliul, reședința sau locul de muncă.

Pentru transportul în comun, drepturile sunt diferite după locul donării. Dacă centrul se află în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință, poți cere decontarea călătoriei dintre localități din ziua donării. Dacă donezi în localitatea unde ai domiciliul sau unde lucrezi, poți primi un abonament pe o lună la jumătate de preț (reducere de 50%), nu transport gratuit.

Ce analize sunt gratuite după donarea de sânge

După donare, Centrul de Transfuzie Sanguină București pune la dispoziție rezultatele pentru grupa de sânge și factorul Rh, hemoleucogramă, glicemie, hepatita B și C, HIV, HTLV, sifilis și analiza ficatului numită ALT. Rezultatele sunt confidențiale. La cerere, centrul oferă o dată pe an și un set gratuit de analize de biochimie; alte analize suplimentare pot necesita o nouă recoltare, arată Ghidul donatorului al Direcției de Sănătate Publică Dolj.

Procedura de ridicare poate diferi între centre. La București, pentru donările făcute începând cu 27 martie 2026, rezultatele se ridică numai personal, de la sediu, cu act de identitate valabil. Vizualizarea online este temporar indisponibilă.

Ce drepturi are donatorul viu de organ

Donarea unui organ în timpul vieții este voluntară și nu poate fi făcută în schimbul banilor ori al altui folos material. Cele șapte tichete și ziua liberă prevăzute pentru donarea de sânge nu sunt drepturi acordate automat donatorului de organ.

Poate fi donator viu o persoană majoră care poate lua singură decizii legale. Înainte de prelevare, ea trebuie să primească explicațiile medicale și să își dea acordul liber, în scris. Este necesar și avizul comisiei din spital care verifică motivul donării și respectarea drepturilor donatorului.

Primești explicațiile medicale și decizi dacă dorești să donezi. Îți dai acordul în scris, înaintea prelevării. Comisia din spital avizează donarea. După donare, spitalul asigură controalele medicale periodice prevăzute de lege.

Conform Legii nr. 95/2006, donatorul viu nu plătește spitalizarea legată de donare și nici controalele medicale periodice de după. Controalele obligatorii au loc la o lună, la trei luni, la șase luni și la un an după donare, apoi când există o nevoie medicală justificată.

Întrebări frecvente

Cât de des pot dona sânge?

Centrul de Transfuzie Sanguină București indică un interval de cel puțin două luni între donările de sânge total. Limita este de cinci donări pe an pentru bărbați și patru pentru femei; personalul centrului verifică de fiecare dată dacă poți dona.

Ce se întâmplă dacă analizele arată o problemă?

La București, centrul cheamă donatorul prin scrisoare recomandată și îi comunică rezultatele confidențial. Rezultatele le primești chiar tu, după ce arăți carnetul de donator și actul de identitate.

Ce fac dacă angajatorul refuză ziua liberă?

Depui cererea în scris, cu dovada donării, și păstrezi o copie. Poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă; un conflict individual privind drepturile de muncă poate fi soluționat de instanță. Dacă refuzul privește plata zilei, verifică mai întâi dacă plata este prevăzută în regulile aplicabile la angajator.

Primesc tichete dacă nu am loc de muncă?

Da. Dreptul la tichete este al persoanei care efectuează donarea, nu doar al salariaților. Ziua liberă de la locul de muncă li se aplică salariaților.

Surse verificate la 14 noiembrie 2026: Legea nr. 282/2005; Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2006; Legea nr. 165/2018; Ordinul comun nr. 1.254/1.188/2026, publicat în Monitorul Oficial; Centrul de Transfuzie Sanguină București; Direcția de Sănătate Publică Dolj; Legea nr. 95/2006; Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”; Inspecția Muncii.