De ce (nu) este activitatea intr-un studio de videochat din Bucuresti un job ca oricare altul?

Fetele care lucreaza ca model intr-un studio de videochat din Bucuresti sunt admirate si invidiate de unii si criticate de altii. Insa nimeni nu ramane indiferent atunci cand se vorbeste despre ele, deoarece au una dintre cele mai fascinante ocupatii.

Lucrul intr-un studio videochat Bucuresti are aspecte in care se aseamana cu oricare alta slujba din Romania, indiferent de sectorul economic. Exista insa si trasaturi care il individualizeaza si ii confera unicitate.

In ce privinta se aseamana cu oricare alt job?

Din punctul de vedere al respectarii legii, domeniul videochatului se aseamana cu orice alta activitate economica din tara noastra. Inca din primul moment in care o fata decide sa lucreze ca model pe site-urile pentru adulti, ea semneaza un contract de artist-interpret, in care sunt prevazute cu claritate drepturile si obligatiile fiecarei parti.

Ulterior, de fiecare data cand se face o plata, adica de doua ori pe luna, suma de bani respectiva apare in acte si este impozitata in mod corespunzator. Ca o garantie a acestui fapt, fiecare colaboratoare poate cere acces, in orice moment, la rapoartele fiscale pentru Bugetul de Stat. Astfel, se va convinge de corectitudinea si legalitatea activitatii pe care o desfasoara intr-un studio de videochat din Bucuresti.

Activitatea se aseamana cu altele si in ceea ce priveste necesitatea de a munci serios, respectand un program de lucru. Aici exista, insa, un mare avantaj: la inceputul unei perioade, fiecare model poate alege tura in care doreste sa lucreze. Astfel, in functie de propriile prioritati sau de alte obligatii, poate sa inceapa programul dimineata, dupa-amiaza tarziu sau chiar noaptea, fara ca cineva sa protesteze sau sa ii adreseze vreo obiectie.

Aspectele care transforma acest job intr-unul deosebit

Marea diferenta fata de majoritatea joburilor la care poate avea acces o tanara din Romania consta in castigurile consistente care pot fi obtinute. Intr-o tara in care peste 60% din angajati castiga mai putin de 3 000 de lei pe luna, fetele care opteaza pentru o cariera de model pe site-urile pentru adulti obtin, chiar in primele trei luni, un venit garantat de 5 000 de lei in fiecare luna.

Apoi, pe masura ce capata experienta, ele beneficiaza de un sistem de bonusuri care le permite sa ajunga la castiguri imposibil de realizat in alte domenii economice. Acestea sunt acordate pentru un numar mare de ore petrecute in fata camerei, pentru un comportament online impecabil, pentru venituri mari si pentru fidelitate. Ele se adauga unui comision standard de 50%, obtinut de fiecare model dintr-un studio de videochat din Bucuresti.

In acest fel, comisionul poate sa ajunga pana la 75% din castiguri. In plus, se organizeaza periodic concursuri, astfel incat sunt rasplatite atat cele mai bune performante, cat si modelele serioase care se afla la inceput de drum.

Un alt avantaj de care beneficiaza fiecare fata care lucreaza intr-un studio videochat Bucuresti consta in cursurile gratuite la care are acces, in primele trei luni de activitate. Are ocazia sa invete limba engleza la un nivel cat mai bun, sa isi perfectioneze cunostintele de machiaj si sa isi imbogateasca, in acelasi timp, cultura generala.

Gratie tuturor acestor avantaje, va putea oricand sa se afirme, indiferent daca alege sa faca in continuare videochat sau daca prefera sa schimbe domeniul!