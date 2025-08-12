Descoperire cosmică uluitoare!! S-ar putea rescrie structura sistemului solar

Descoperire cosmică uluitoare!! O echipă de astronomi a adus în atenția comunității științifice un obiect ceresc necunoscut până acum, care ar putea schimba modul în care înțelegem structura sistemului solar. Deși acesta este recunoscut oficial ca fiind alcătuit din opt planete — Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun — date recente sugerează că dincolo de Neptun s-ar ascunde corpuri cosmice semnificative, încă nedetectate de majoritatea instrumentelor.

Până în 2006, Pluto era considerată a noua planetă a sistemului solar. Decizia Uniunii Astronomice Internaționale (UAI), luată la congresul de la Praga, a schimbat însă acest lucru, redefinind criteriile prin care un corp ceresc poate fi numit „planetă” și retrogradând Pluto la statutul de planetă pitică.

Acum, cercetători de la Universitatea Princeton — Sihao Cheng, Jiaxuan Li și Eritas Yang — au descoperit, prin analiza imaginilor colectate între 2011 și 2018 de telescoapele Blanco (Chile) și Canada-Franța-Hawaii (Hawaii), un obiect care se deplasează extrem de lent. Acesta a fost observat doar pe o porțiune infimă a orbitei sale, reprezentând aproximativ 1% din traseul complet.

Obiectul a primit denumirea provizorie 2017 OF201 și are un diametru estimat la 700 de kilometri, similar cu Ceres — una dintre cele mai mici planete pitice cunoscute. Descoperirea ridică întrebări esențiale despre cât de bine cunoaștem vecinătatea cosmică a planetei noastre.

Un colos înghețat cu orbită extremă

2017 OF201 se află dincolo de orbita lui Neptun, urmând o traiectorie eliptică neobișnuit de alungită. Distanța față de Soare variază între 45 și peste 1.600 de unități astronomice (UA), o UA fiind egală cu distanța medie dintre Pământ și Soare. O rotație completă în jurul stelei noastre ar dura în jur de 25.000 de ani.

Chiar dacă dimensiunile sale sunt mult mai mici decât ale lui Pluto — care are un diametru de 2.370 km — acest obiect ar putea fi inclus în categoria planetelor pitice. La fel ca Pluto, se găsește în Centura Kuiper, o regiune înghețată plină de fragmente cosmice și corpuri mici, care începe la aproximativ 45 UA de Soare.

Potrivit autorilor studiului, descoperirea nu este singulară, ci ar putea reprezenta doar „vârful aisbergului”. „Prezența acestui singur obiect sugerează existența a cel puțin o sută de alte corpuri cu dimensiuni și orbite asemănătoare, care în prezent nu pot fi detectate din cauza distanței mari”, a declarat Sihao Cheng potrivit farmingdale-observer.com.

Poate deveni „a noua planetă”?

Statutul de planetă este acordat doar acelor corpuri cerești care îndeplinesc criteriile UAI: să orbiteze în jurul unei stele, să aibă suficientă masă pentru a deveni sferice sub acțiunea propriei gravitații și să fi „curățat” vecinătatea orbitală de alte obiecte similare.

Pluto a pierdut această titulatură deoarece nu îndeplinea ultima condiție. În cazul lui 2017 OF201, specialiștii urmează să stabilească dacă îndeplinește aceste cerințe stricte. Deocamdată, el rămâne un candidat pentru statutul de planetă pitică, dar și un posibil indiciu că sistemul solar ar putea fi mai complex decât se credea.

Dacă investigațiile viitoare vor confirma ipotezele cercetătorilor, descoperirea ar putea adăuga un nou capitol în manualele de astronomie și ar stimula noi misiuni spațiale dedicate explorării regiunii îndepărtate a Centurii Kuiper. În caz contrar, 2017 OF201 se va alătura altor obiecte misterioase, care rămân mărturii tăcute ale istoriei de miliarde de ani a sistemului solar.

În ambele scenarii, mesajul oamenilor de știință este clar: spațiul de dincolo de Neptun ascunde secrete importante, iar tehnologia actuală abia începe să le dezvăluie.