Un salariat nu primește ajutor pentru chirie doar pentru că lucrează în România. Prima națională de relocare este pentru persoanele înregistrate ca șomeri care se angajează la peste 50 km de casă și se mută: poate ajunge la 900 de lei pe lună, iar cererea și actele se depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă în cel mult 60 de zile de la angajare.

Cine poate primi prima de relocare

Legea nr. 76/2002 acordă prima numai persoanei înregistrate ca șomer înainte de angajare. Noul loc de muncă trebuie să aibă program complet și să dureze cel puțin 12 luni, într-o localitate la mai mult de 50 km de vechiul domiciliu sau de vechea reședință. Persoana trebuie să își stabilească domiciliul ori reședința în localitatea unde lucrează sau într-una învecinată.

Venitul net lunar al persoanei singure sau al familiei nu poate depăși 5.000 de lei. Un angajat care închiriază o locuință în alt oraș nu primește această primă dacă nu era înregistrat ca șomer înainte de noua angajare.

Cât se primește pentru chirie și utilități

Prima acoperă 75% din chirie și utilitățile dovedite, dar cel mult 900 de lei pe lună. Se poate plăti maximum 36 de luni. Plafonul nu înseamnă că fiecare beneficiar primește 900 de lei.

La o chirie de 1.000 de lei și utilități de 400 de lei pe lună, de exemplu, cheltuiala este de 1.400 de lei. Calculul dă 750 de lei pentru chirie și 300 de lei pentru utilități, adică 1.050 de lei. Plata este de 900 de lei, deoarece aceasta este limita lunară.

Ce acte intră în dosarul inițial

Cererea se depune la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau la agenția din București unde persoana figurează în evidență. Termenul este de 60 de zile de la angajare. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă acceptă depunerea personală, prin scrisoare recomandată, fax sau e-mail.

Pentru dosarul inițial, lista publicată de ANOFM cuprinde:

Cererea, actul de identitate cu noua adresă și contractul de muncă.

Contractul de închiriere înregistrat la fisc.

Angajamentul cerut pentru acordarea primei și declarațiile angajatorului.

Declarațiile privind locuința, veniturile și alte prime de mobilitate, împreună cu actele de stare civilă și dovezile veniturilor familiei.

Adeverința angajatorului care arată venitul net.

După aprobarea primei, pentru fiecare lună încheiată se depun cererea de plată, dovada achitării chiriei, declarația privind veniturile și adeverința angajatorului. Dacă utilitățile intră în calcul, se adaugă facturile. Plata chiriei poate fi dovedită printr-un înscris semnat de proprietar sau prin documentul bancar al plății. Actele pentru luna încheiată se depun până în ultima zi calendaristică a lunii următoare.

Pașii pentru cerere și plățile lunare

Persoana se înregistrează ca șomer la agenția pentru ocuparea forței de muncă, înainte de noua angajare. După angajarea cu normă întreagă și mutare, pregătește actul de identitate cu noua adresă, contractul de muncă și contractul de închiriere înregistrat la fisc. Depune dosarul inițial la agenția unde este în evidență, în cel mult 60 de zile de la angajare. După aprobare, depune lunar dovezile pentru chirie, utilități dacă sunt incluse, venituri și păstrarea locului de muncă.

Când nu se acordă prima

Prima nu se acordă persoanei care deține o locuință în localitatea în care se mută sau într-o localitate învecinată. Este exclusă și situația în care angajatorul ori o autoritate asigură locuință de serviciu sau plătește chiria. Nici persoana care a primit o primă de mobilitate în ultimele 36 de luni nu poate primi prima de relocare.

Prima de relocare nu conține o plată separată pentru transport și nu se cumulează cu prima de activare, prima de încadrare sau prima de instalare. Aceste prime au reguli proprii; ajutorul pentru chirie nu înseamnă automat și bani pentru drum.

Ce alte forme de sprijin există

Polițiștii au o compensație profesională distinctă, reglementată de Legea nr. 360/2002 și H.G. nr. 284/2005. Ea poate fi acordată, între altele, la numirea în prima funcție sau la mutarea în interesul serviciului, dacă polițistul nu are locuință proprie acolo și nu i se asigură spațiu de locuit. Limita este de 50% din salariul lunar în municipii, stațiuni și localități cu situații deosebite sau de 40% în celelalte localități, fără a depăși chiria din contract. În condițiile legii, compensația poate fi folosită și pentru rata unui credit pentru locuință.

Pentru anumite locuințe aflate la cel mult 70 km, regulile polițiștilor cer și să nu fie decontat transportul zilnic sau săptămânal pentru aceeași situație. Cererea pentru compensație și lista actelor necesare se obțin de la unitatea în care lucrează polițistul, nu de la agenția pentru șomaj.

Cadrele militare în activitate au un drept separat, prevăzut de Legea nr. 80/1995, când sunt numite în prima funcție, mutate, detașate ori împuternicite într-o altă garnizoană și nu au locuință proprie sau spațiu corespunzător asigurat. Pentru cadrele din MApN, H.G. nr. 350/2020 stabilește o limită de 50% sau 40% din solda de funcție, după localitate. Plata nu poate depăși chiria sau rata eligibilă. Procedura și actele se cer unității militare.

Potrivit O.U.G., magistrații-asistenți, personalul asimilat, procurorii și judecătorii pot primi dacă nu au locuință de serviciu. nr. 27/2006, diferența dintre chiria plătită și chiria calculată legal pentru o locuință de serviciu, în limita plafonului anual. Nu se dă compensația când locuința este luată în chirie de la o rudă de gradul I sau II. Cererea și actele pentru acest drept se depun după procedura instituției unde lucrează persoana.

Un funcționar public obișnuit nu primește automat bani pentru chirie doar fiindcă lucrează în altă localitate. O autoritate locală poate decide, prin regulament propriu, decontarea cheltuielilor de deplasare; aceasta nu este aceeași plată cu ajutorul pentru chirie.

Ce poate oferi primăria

Legea nr. 196/2016 permite primăriilor să acopere integral sau parțial chiria persoanelor vulnerabile, în limita bugetului aprobat. Un salariat poate solicita primăriei localității regulile programului, dacă acesta există, lista actelor, termenul și locul de depunere a cererii. Nu există o sumă unică sau aceleași condiții pentru toate localitățile.

Locuința socială este altă formă de sprijin. Primăria o repartizează după criterii stabilite anual, iar beneficiarul plătește o chirie redusă; nu primește automat o sumă de bani în cont.

Întrebări frecvente

Există un ajutor de 600 de lei pentru chiria oricărui tânăr angajat?

Nu există un drept național de 600 de lei aplicabil oricărui tânăr salariat. Prima națională de relocare are plafonul de 900 de lei pe lună și se acordă numai dacă sunt îndeplinite condițiile pentru șomerii care se mută pentru serviciu.

Prima de relocare se impozitează?

Nu. Prima de relocare este neimpozabilă.

Ce se întâmplă dacă beneficiarul își pierde locul de muncă?

Poate păstra prima dacă se angajează la alt angajator în cel mult 30 de zile, în aceleași condiții. Dacă raportul de muncă încetează înainte de 12 luni în situațiile prevăzute de lege, sumele primite trebuie restituite integral.

Trebuie restituiți banii dacă beneficiarul se întoarce la vechea adresă?

Da, dacă revine la vechiul domiciliu sau la vechea reședință în primele 12 luni, trebuie să restituie integral prima primită.

Ce poate face persoana dacă i se respinge cererea?

Poate cere decizia scrisă și motivul respingerii. Pentru un act administrativ individual, plângerea către instituția emitentă sau către cea superioară se face în 30 de zile de la comunicare. Acțiunea în instanță se introduce, de regulă, în șase luni de la răspunsul la plângere ori de la refuzul nejustificat.

Surse verificate la 15 noiembrie 2026: Legea nr. 76/2002; normele aprobate prin H.G. nr. 174/2002; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Legea nr. 360/2002 și H.G. nr. 284/2005; Legea nr. 80/1995 și H.G. nr. 350/2020; O.U.G. nr. 27/2006; Decizia Înaltei Curți nr. 228/2025; Legea nr. 196/2016; Legea locuinței nr. 114/1996; Legea nr. 554/2004.