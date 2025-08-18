Gazele se scumpesc după întâlnirea Trump–Zelenski. Europa plătește cel mai mult. Piețele de energie din Europa au reacționat imediat la contextul geopolitic tensionat. Înaintea întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, cotațiile de referință la gaze naturale au atins cel mai scăzut nivel al anului 2025. Discuțiile privind un posibil acord de pace cu Rusia, care ar putea include concesii teritoriale, au alimentat speculațiile că resursele energetice rusești ar putea reveni, parțial, pe piețele internaționale.

Luni dimineață, la hub-ul TTF din Amsterdam, prețul gazelor naturale a coborât cu 1,9%, ajungând la 30,43 euro pentru un Megawatt-oră. Această evoluție vine după scăderile accentuate de săptămâna trecută, în contextul pregătirilor pentru întâlnirile dintre Trump și liderii Rusiei și Ucrainei. Un acord de încetare a conflictului ar putea permite revenirea parțială a gazului rusesc pe piața globală, reducând presiunea pe segmentul gazelor lichefiate provenite din SUA, Qatar și alte regiuni.

Donald Trump a transmis că este necesar un compromis pentru oprirea războiului care durează de 42 de luni și care a provocat pierderi umane și economice uriașe. În acest timp, Zelenski, alături de Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron și Mark Rutte, a mers la Washington pentru discuții menite să contureze un cadru de pace. Îngrijorarea centrală rămâne dacă Ucraina va fi forțată să accepte o înțelegere favorabilă Moscovei.

Europa, prinsă între diversificare și dependență

Chiar dacă statele europene au diversificat sursele de aprovizionare în ultimii trei ani, crescând importurile de gaze lichefiate din SUA și Qatar, o relaxare a sancțiunilor asupra Rusiei ar putea readuce pe piață o parte din energia livrată anterior prin conducte. Această schimbare ar modifica raportul de forțe în comerțul internațional cu gaze și ar putea reduce competiția pentru livrările de LNG.

„Anunţul SUA privind garanţii de securitate pentru Ucraina, precum şi ştirile referitoare la o posibilă acceptare de către Rusia, sunt importante din punct de vedere diplomatic. Însă situaţia rămâne foarte incertă la acest moment, şi nu există semnale că summitul din Alaska va modifica în mod semnificativ situaţia pe partea de aprovizionare cu gaze a Europei”, a declarat Tatiana Mitrova, cercetătoare la Center on Global Energy Policy, Universitatea Columbia.

Riscuri suplimentare din partea Norvegiei

Pe lângă incertitudinile legate de negocieri, piața europeană a gazelor se confruntă și cu probleme tehnice. Norvegia, unul dintre principalii furnizori pentru Uniunea Europeană, a anunțat o oprire neplanificată la unitatea de export de gaze lichefiate de la Hammerfest. Dacă această întrerupere va fi prelungită, presiunea asupra prețurilor ar putea crește, diminuând efectele pozitive generate de așteptările privind un eventual acord geopolitic.

În prezent, Europa se află la intersecția dintre strategia de diversificare și posibila reîntoarcere a gazelor rusești pe piață. Evoluțiile de la Washington și Alaska vor fi decisive pentru direcția viitoare a prețurilor și pentru echilibrul energetic al continentului.