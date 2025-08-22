Incendii fără precedent în Europa: România, pe locul 3 la suprafețele devastate

Anul 2025 a adus Uniunii Europene unul dintre cele mai dramatice bilanțuri privind incendiile de vegetație din ultimele decenii. Peste 1 milion de hectare – echivalentul a mai bine de 10.000 km² – au fost mistuite de foc, potrivit unei analize AFP pe baza datelor Sistemului European de Informații pentru Incendiile Forestiere. Este cel mai grav an din 2006 încoace, iar România se regăsește pe un loc alarmant: a treia cea mai afectată țară, după Spania și Portugalia.

Spania și Portugalia, epicentrele catastrofei

Spania a suferit cele mai mari pierderi, cu peste 400.000 de hectare distruse – aproape 40% din totalul înregistrat în UE. Doar în acest an, flăcările au provocat și patru decese. Gravitatea situației a determinat România să trimită echipe de pompieri pentru sprijin, marcând solidaritatea europeană în fața unei crize de amploare.

Nici Portugalia nu a fost ocolită: incendiile au ucis trei persoane și au distrus circa 274.000 de hectare. Autoritățile au instituit măsuri de urgență, dar vulnerabilitatea țărilor mediteraneene rămâne ridicată din cauza secetei prelungite și a temperaturilor extreme.

România, tot mai expusă fenomenului

Cu 126.000 de hectare afectate, România ocupă un loc îngrijorător în acest clasament. Deși proporțiile nu sunt la fel de dramatice ca în Peninsula Iberică, suprafața mistuită de incendii este semnificativă și arată o creștere a vulnerabilității țării în fața schimbărilor climatice. Comunitățile locale, fauna și biodiversitatea pădurilor românești au de suferit, ceea ce poate avea consecințe economice și ecologice pe termen lung.

Franța a raportat, la rândul său, pierderi serioase – 35.600 de hectare distruse doar în departamentul Aude, în urma unui incendiu izbucnit în luna august.

Schimbările climatice amplifică dezastrul

Specialiștii subliniază că fenomenele extreme – valurile de căldură, seceta și instabilitatea atmosferică – fac incendiile tot mai greu de controlat. „Estimarile se concentrează doar pe incendiile care au depășit 30 de hectare”, atrag atenția autoritățile, subliniind că bilanțul real este chiar mai grav.

În fața acestei realități, soluțiile cer o abordare comună: politici de mediu mai stricte, reducerea emisiilor de carbon, educarea populației privind prevenția și o gestionare mai riguroasă a pădurilor. Colaborarea între statele membre și schimbul de bune practici devin vitale pentru a limita pe viitor proporțiile unor asemenea tragedii.

Incendiile de pădure nu sunt doar un fenomen natural devastator, ci și o problemă socială și economică majoră. Ele afectează comunități întregi, destabilizează ecosisteme și pun presiune pe economiile locale, transformându-se într-o provocare strategică pentru întreaga Uniune Europeană.