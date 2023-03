Inflația: a fost vremea care a făcut-o

Obsesia Marii Britanii pentru vreme a trecut peste Atlantic (aparent împreună cu jumătate din piața bursieră).

Fed nu are niciun mandat pentru a se băga în elaborarea politicilor climatice, a recunoscut din nou Jay Powell în această săptămână, la câteva momente după ce a dat vina pe o lună ianuarie „neobișnuit de caldă” pentru un atac de inflație mai mare decât se aștepta.

Datele preliminare ale Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice sugerează că primele două luni ale anului 2023 „ar putea fi aproape de cea mai caldă înregistrată” pentru această perioadă în datele care datează de la 1895, potrivit Administrației americane pentru informații energetice. Așa cum Powell a făcut aluzie în declarația sa în fața Congresului, datele privind ocuparea forței de muncă, cheltuielile de consum, producția manufacturieră și inflația din SUA confirmă acest lucru.

Primul indiciu că lucrurile se încălzeau din punct de vedere economic a venit la începutul lunii trecute, odată cu raportul de succes al locurilor de muncă din ianuarie. SUA a adăugat aproximativ 517.000 de locuri de muncă non-agricole în prima lună a anului, aproape dublu față de decembrie și aproape triplu față de prognoza de consens. De ce? Grevele, factorii sezonieri și, ați ghicit, vremea, a spus Morgan Stanley.

Cerul însorit a reprezentat 126.000 de locuri de muncă adăugate în ianuarie, potrivit analizei băncii, care s-a bazat pe cercetarea efectelor vremii asupra ocupării forței de muncă de către Federal Reserve Bank of San Francisco.

Dar o înghițitură nu face o vară. Muncitorii din San Francisco au constatat că, în timpul iernii, „atunci când vremea mai caldă decât de obicei crește ocuparea forței de muncă într-o anumită lună, efectul se inversează în următoarele trei luni, ceea ce duce la efecte cumulative zero pe o perioadă de patru luni”.

Porumbeii inflației cu ochii pe cifrele privind locurile de muncă din februarie, publicate vineri, vor spera ca acest lucru să se adeverească. James Knightley, economistul internațional șef al ING, a „creionat” un câștig de locuri de muncă 200,000 pentru luna trecută, dar admite că are „puțină încredere în această prognoză, având în vedere factorii de ajustare sezonieră și modelele meteorologice neobișnuite”.

La puțin peste o săptămână după publicarea cifrelor privind locurile de muncă a venit cel mai recent raport privind indicele prețurilor de consum (o creștere anuală de 6,4% față de o prognoză de 6,2%) și indicele de bază al cheltuielilor de consum personal preferat de Fed (4,7% față de o prognoză de 4,3%). „S-ar putea ca progresul să fi stagnat”, a declarat guvernatorul Fed, Christopher Waller, „sau este posibil ca cifrele publicate luna trecută să fi fost o eroare, poate asociată cu o vreme neobișnuit de favorabilă”.

Între timp, producția manufacturieră a fost suflată de vânt, potrivit unei note a Bank of America de la mijlocul lunii februarie:

Componentele producției industriale au fost supuse unei volatilități excesive din cauza vremii neobișnuit de reci din decembrie, care este posibil să fi frânat producția și orele de muncă, și a vremii calde din ianuarie, care este posibil să fi susținut atât o revenire modestă a producției manufacturiere (+1,0% m/m), cât și un declin brusc de 9,9% în producția de utilități.

Vânzările cu amănuntul au cunoscut un boom fără echivoc, crescând cu 3% față de cifrele din decembrie, pentru una dintre cele mai mari creșteri lunare din ultimii 20 de ani. Iată un grafic de la State Street care arată că aproape jumătate (!) din toate vânzările cu amănuntul din SUA în 2021 și 2022 au avut loc în prima lună a ambilor ani. Vremea mai caldă a alimentat aproape sigur o bonanță similară de cumpărături la începutul anului 2023.

De asemenea, a ajutat la evitarea unei încetiniri puternice în Europa, unde cererea redusă a făcut ca prețurile la gazele naturale esențiale să scadă în lunile de iarnă, de obicei aspre, evitând o prăbușire așteptată pe scară largă atât în ceea ce privește producția, cât și consumul.

Cu toate acestea, JPMorgan remarcă „un sentiment general de mulțumire” care se manifestă pe piața europeană a gazelor naturale, datorită în parte „pernei suplimentare din depozite creată de o iarnă incredibil de blândă”:

În cele din urmă, piața pare pregătită pentru mișcări asimetrice de creștere a prețurilor – fie ca urmare a geopoliticii, fie ca urmare a unei surprize în creștere a cererii chineze în 2H23, fie ca urmare a condițiilor meteorologice.

Temperaturile mai ridicate ar putea chiar sfârși prin a impulsiona prețurile gazelor naturale mai departe, consideră banca:

În ultimii ani, secetele – care au redus producția de energie hidroelectrică și au crescut consumul de gaze naturale pe tot globul – au fost predominante. În plus, temperaturile mai ridicate în general au sprijinit o creștere a consumului de gaze naturale în Europa – fie că este vorba de nivelurile scăzute ale râurilor care au împiedicat transporturile de cărbune, de temperaturile ridicate ale râurilor care au suprimat producția de energie nucleară sau de o creștere directă a cererii de răcire de bază.

Revenind în prezent, ar trebui să fie de la sine înțeles că vremea a fost departe de a fi singurul factor care a influențat inflația și activitatea economică în Europa și SUA. Adăugați la această listă redeschiderea economică a Chinei, lichiditatea globală viguroasă, o lipsă seculară de lucrători, economiile robuste ale consumatorilor etc. etc. etc.

Dar vremea contează în mod clar când vine vorba de stabilitatea prețurilor, chiar dacă efectele sale precise rămân greu de cuantificat. Previziunile climatice sunt de natură „arbitrară și capricioasă”, i-a reamintit marți senatorul Tim Scott lui Powell. Modelarea financiară, pe de altă parte, este o știință faimoasă și exactă.

