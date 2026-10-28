Taxele locale din Timișoara nu ar urma să fie mărite în 2027, nici măcar odată cu inflația, a anunțat pe 28 octombrie 2026 Ruben Lațcău, viceprimar cu atribuții de primar. El a spus că Primăria va propune o cotă de 1,3% pentru clădirile care nu sunt locuințe, cum sunt cele folosite pentru afaceri.

Proprietarii nu știu încă cât vor avea de plătit în 2027. Consiliul Local nu a votat taxele pentru acel an, iar proiectul aflat acum în dezbatere stabilește doar criteriile după care ar putea fi adăugate majorări. Nu fixează sume sau cote. Nici nivelurile pentru locuințe, terenuri și mașini nu sunt stabilite prin acest proiect.

Cât ar scădea impozitul pe clădirile care nu sunt locuințe

În Timișoara, cota pentru aceste clădiri a fost de aproximativ 1,7% în 2025. În 2026, Consiliul Local a stabilit cota de bază la 1,3% și a adăugat 16% la aceasta, atât pentru proprietarii persoane fizice, cât și pentru firme. Cota aplicată valorii luate în calcul la impozitare este astfel de 1,508%. Propunerea pentru 2027 ar înlătura acest adaos, dacă va fi votată în forma anunțată.

La o valoare luată în calcul la impozitare de 200.000 de lei, comparația arată astfel:

Perioada Cota aplicată Impozit anual la 200.000 lei 2026, cotă aprobată 1,508% 3.016 lei 2027, cotă propusă 1,3% 2.600 lei

Diferența ar fi de 416 lei numai dacă se aprobă cota de 1,3% și valoarea clădirii luată în calcul rămâne aceeași. Suma de plată poate fi diferită dacă această valoare sau regulile stabilite prin lege se schimbă. Anunțul nu precizează încă dacă viitoarea cotă se va aplica în același fel persoanelor fizice, firmelor și clădirilor folosite atât ca locuință, cât și pentru activități.

Ce urmează pentru taxele din 2027

Primăria primește până la 2 noiembrie 2026 propuneri scrise despre proiectul privind criteriile majorărilor. Acestea pot fi trimise la [email protected] sau [email protected] ori depuse la registratura din Bd. C.D. Loga nr. 1. După consultare, nivelurile taxelor pentru 2027 vor trebui stabilite printr-o hotărâre a Consiliului Local; data votului final nu a fost anunțată.