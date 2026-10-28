Prețurile din magazine ar putea crește în perioada octombrie-decembrie 2026: 38% dintre managerii din comerț întrebați de Institutul Național de Statistică se așteaptă la scumpiri, iar 3% la ieftiniri. INS a publicat rezultatele pe 28 octombrie. Răspunsurile arată ce cred managerii că se va întâmpla, nu prețuri deja majorate.

Pentru cumpărători, sondajul nu spune cât vor costa alimentele sau alte produse. Nici diferența dintre cele două grupuri de manageri, de 35 de puncte procentuale, nu înseamnă că prețurile vor crește cu 35%.

Mai mulți manageri se așteaptă la scumpiri

INS scade ponderea celor care prevăd ieftiniri din ponderea celor care prevăd scumpiri. Rezultatul arată direcția așteptată de manageri, nu mărimea unei viitoare scumpiri. Față de ancheta publicată pe 28 septembrie, acest rezultat este mai mare în toate cele patru domenii urmărite.

Domeniu Septembrie-noiembrie 2026, puncte procentuale Octombrie-decembrie 2026, puncte procentuale Comerț cu amănuntul +32 +35 Servicii +14 +19 Industrie +21 +28 Construcții +33 +38

Aceste răspunsuri nu sunt măsurători ale prețurilor plătite. În schimb, pentru septembrie 2026, INS a raportat că prețurile de consum crescuseră deja cu 0,77% față de august și cu 6,6% față de septembrie 2025.

Ce poate face cumpărătorul

Înainte de plată, verifică prețul final. La o ofertă de vânzare, prețul cu toate taxele incluse sau modul de calcul este o informație esențială.

Dacă suma cerută diferă de cea prezentată, cere comerciantului o explicație și păstrează bonul sau factura.

Dacă problema rămâne, reclamația se poate depune online la ANPC. Platforma cere un cont aprobat și permite atașarea documentelor cumpărării și a răspunsului comerciantului.

Prețurile plătite efectiv în lunile următoare vor apărea în datele lunare ale INS.