Într-o eră digitală în continuă expansiune, inteligența artificială (AI) utilizată în educație a devenit un subiect tot mai discutat și studiat. Profesorii din întreaga lume, precum Jennifer Goodnow, care predă limba engleză ca limbă străină în New York, își transformă radical metodele de predare pentru a se adapta la noile tehnologii.

Goodnow utilizează instrumente precum ChatGPT pentru a crea versiuni diferite ale textelor complexe, cum ar fi eseuri sau extrase din cărți, adaptate nevoilor elevilor avansați și celor începători. Acest proces nu doar că îmbunătățește accesibilitatea materialelor, dar îi învață pe elevi să-și dezvolte abilitățile de gândire critică prin întrebări corespunzătoare nivelului lor de cunoștințe.

La rândul său, Amanda Bickerstaff, fost cadru didactic și CEO al organizației AI for Education, aduce un mesaj clar: „Profesorii integrează AI pentru că au avut mereu nevoie de instrumente mai bune de planificare. Acum, în sfârșit, le au.” Această nouă eră a predării nu este lipsită de provocări, dar permite educației mai multă personalizare și eficiență. De exemplu, în cazul elevilor cu planuri educaționale individualizate (IEPs), AI poate fi folosită pentru a adapta materialele didactice, simplificând structura propozițiilor sau punând în evidență vocabularul-cheie.

Inteligența artificială în educație. Ce provocări întâmpină profesorii

Bickerstaff menționează că profesorii de limbi străine pot beneficia enorm de pe urma inteligenței artificiale. Totuși, în domeniul matematicii, educatorii par mai sceptici. „Modelele mari de limbaj au dificultăți în ceea ce privește calculul,” explică Bickerstaff.

Echipa sa descurajează utilizarea instrumentelor precum ChatGPT pentru a învăța matematică, preferând să le folosească pentru sarcini conexe, cum ar fi generarea de slide-uri sau întărirea vocabularului matematic.

Cu toate acestea, profesorii descoperă modalități inovatoare de a colabora cu AI în loc să o interzică. De exemplu, Johnson le cere elevilor să redacteze eseuri pas cu pas într-un document Google cu istoric de versiuni activat, ceea ce îi permite să urmărească progresul scris al elevilor în timp real. Chamberlain solicită elevilor să prezinte documentele de planificare împreună cu lucrările lor finale, ceea ce le oferă o înțelegere mai bună a procesului.

Această nouă abordare îi ajută pe profesori să transforme provocările în oportunități. „Acum se pune mai mult accent pe proces. Unde ai fost un agent în acest proces?” întreabă Chamberlain, subliniind astfel importanța implicării elevilor în actul de învățare.

Conștientizarea utilizării AI

Un alt aspect important al educației moderne este necesitatea de a recunoaște utilizarea AI de către studenți. De exemplu, Johnson își amintește de un elev care, în loc să analizeze melodia „America” din West Side Story, a predat un eseu despre cântecul cu același nume al lui Simon & Garfunkel. „Am fost surprins că nu a citit răspunsul cerut,” recunoaște el.

În loc să interzică aceste instrumente, profesorii decid să le integreze în predare. Această abordare proactivă ajută la identificarea și dezvoltarea abilităților critice de gândire în rândul elevilor. Cu toate acestea, rămâne o provocare detectarea utilizării AI în lucrările școlare. Verificatoarele de plagiat sunt adesea ineficiente, iar comunitățile educaționale sunt reticente în a stabili reguli stricte, având în vedere că tehnologia evoluează mai repede decât regulile care o reglează.

Cu toate acestea, mulți educatori sunt de acord asupra unei idei centrale: elevii au nevoie de alfabetizare în domeniul AI. Goodnow afirmă: „Trebuie să creăm cursuri pentru elevii de liceu despre utilizarea AI, iar eu nu știu dacă cineva are răspunsul la această întrebare.” Aceasta subliniază importanța dialogului continuu între elevi și profesori privind utilizarea etică a acestor instrumente.

Inovații și provocări pe termen lung

Organizații precum AI for Education lucrează pentru a oferi această alfabetizare. Fondată în 2023, această organizație colaborează cu districte școlare din întreaga țară, oferind îndrumări și formare pentru integrarea AI în educație. Cu toate acestea, în cele mai proactive școli, accentul rămâne asupra utilizării instrumentelor, fără a se concentra suficient pe înțelegerea critică a acestora. Studenții știu cum să genereze răspunsuri, dar nu știu cum să determine dacă acestea sunt inexacte, părtinitoare sau fabricate.

Pe măsură ce tehnologia evoluează, tool-urile AI devin accesibile și pentru elevii mai mici. Bickerstaff avertizează că aceștia, învățând încă să deosebească între realitate și ficțiune, pot deveni vulnerabili la a avea o încredere excesivă în instrumentele generative. Această încredere poate influența dezvoltarea lor și percepția asupra realității.

În concluzie, educația modernă se află într-un moment de cotitură. Districtele școlare implementează noi produse, iar elevii devin tot mai ingenioși în utilizarea tehnologiei. Profesorii trebuie să se adapteze rapid pentru a stabili norme înainte ca tehnologia să le dicteze. Dacă știm că ne pregătim elevii pentru viitoarea forță de muncă, iar liderii din diverse industrii subliniază importanța AI, atunci este timpul să acționăm.

În acest context, educatorii precum Johnson și Goodnow fac pași spre integrarea AI, ajutându-i pe elevi să navigheze această nouă frontieră educațională, un prompt, un student și un scenariu viitor la un moment dat. Adaptarea la aceste schimbări nu este doar o necesitate, ci și o oportunitate de a modela viitorul educațional al generaților următoare.