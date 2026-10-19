Pentru un copil, depunerile de minimum 1.200 lei într-un an în contul Junior Centenar dau dreptul la o primă de stat de 600 lei. Banii rămân însă blocați, de regulă, până la majorat, iar anul în care titularul împlinește 18 ani nu aduce această primă.

Programul presupune economisirea în lei într-un depozit deschis la Trezoreria Statului. Comisia Națională de Strategie și Prognoză îl descrie sub denumirea: „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar” și indică acordarea primelor și a dobânzii începând cu 2019.

Prima se stabilește anual, dar plata se face la scadență

Pragul pentru primă se verifică pentru fiecare an calendaristic, în funcție de depunerile realizate în acel an. Dacă totalul rămâne sub minimumul necesar, copilul pierde prima aferentă anului respectiv, dar banii din cont continuă să beneficieze de dobândă.

Rata dobânzii este de 3% pe an. Ea se aplică soldului economisit, fără primele acordate de stat. Calcularea și plata dobânzii au loc la scadență, adică la termenul la care depozitul poate fi retras.

Prima se constituie la sfârșitul fiecărui an eligibil. Plata primelor acumulate se face împreună, la scadența depozitului, nu prin încasări anuale de către familie. Atât primele, cât și dobânda sunt neimpozabile.

Calculatorul Cont Junior Centenar permite simularea economisirii în funcție de suma depusă și de vârsta actuală a copilului. Instrumentul arată randamentul și câștigul care pot fi obținute prin depuneri.

Bugetul de stat acoperă prima și dobânda prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Cheltuielile sunt plătite din bugetul aprobat anual pentru Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Președintele Comisiei este ordonator terțiar de credite.

Contul se deschide automat pe numele copilului

Eligibilitatea presupune îndeplinirea a două condiții: copilul are cetățenie română și este minor. Fiecărui titular îi este permis un singur cont Junior Centenar.

Deschiderea se face automat la Trezorerie, la prima depunere de bani, fără o solicitare depusă de părinte, reprezentant legal sau împuternicit. Contul este identificat prin codul numeric personal al copilului.

Depunerile pot fi făcute oricând de reprezentantul legal sau de alte persoane, inclusiv bunici și alte rude.

Pentru alimentarea contului sunt disponibile trei modalități:

Transfer bancar către contul RO17TREZ701460101XXXXXXX.

Mandat poștal, prin oficiile Poșta Română.

Depunere de numerar la casieriile unităților Trezoreriei Statului.

La transferul bancar se selectează opțiunea pentru plăți către stat. În câmpul beneficiarului se înscrie numele complet al copilului, iar la cod fiscal se trece codul său numeric personal. Literele X din codul contului sunt parte din acesta și nu trebuie înlocuite cu alte caractere.

Depunerile dintr-un an sunt limitate la echivalentul în lei a 100.000 euro. Pentru stabilirea plafonului se folosește cursul valabil în ultima zi a anului anterior.

Verificarea soldului se poate solicita în scris la Trezoreria Sector 1 din București. Potrivit FinRadar, momentan nu există o variantă digitală de obținere a extrasului de cont.

Retragerea obișnuită se face integral la majorat

La împlinirea vârstei de 18 ani, titularul poate retrage întreaga sumă economisită, împreună cu dobânda și primele acumulate. Pentru această operațiune, se prezintă cu actul de identitate la unitatea teritorială a Trezoreriei care deservește localitatea sa de domiciliu.

Până la retragere, banii din Junior Centenar nu pot fi tranzacționați, cesionați sau gajați. Cu alte cuvinte, nu pot fi transferați prin cesiune și nici folosiți drept garanție. Actele care încalcă aceste interdicții sunt nule.

Accesul înainte de termen este permis în situații excepționale

Retragerea anticipată este rezervată următoarelor situații:

Cheltuielile pentru tratarea titularului în situațiile cu risc de deces enumerate: boli rare, boli infecțioase, afecțiuni oncologice, diabet, boli hematologice, malformații congenitale, intoxicații și accidente domestice.

Cheltuielile pentru serviciile medico-sociale acordate titularului cu tulburări pervazive de dezvoltare ori pentru recuperarea medicală complexă psihoneuromotorie.

Decesul titularului contului.

În aceste cazuri, scadența devine data producerii situației excepționale. Dobânda aferentă banilor depuși se calculează până la acea dată.

Primele se achită cumulat pentru anii cu depuneri eligibile, fiind inclus și anul în care intervine situația excepțională.

Pentru copiii aflați în protecție, depunerea minimă este finanțată public

În cazul copiilor ocrotiți prin servicii specializate, publice sau private, depunerea minimă anuală este asigurată din bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Viramentul are loc în decembrie, pe baza situațiilor certificate de autoritatea tutelară și transmise ministerului.

Dacă un copil aflat în această categorie este adoptat, obligația de a depune suma minimă anuală trece la adoptatori, începând cu data adopției.

Cadrul legal al programului cuprinde Ordonanța de urgență nr. 104/2018, Legea nr. 155/2019 și Ordinul nr. 679/1050/314/2024, care modifică și completează normele de aplicare.