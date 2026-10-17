Citizen Lab susține că infrastructura publicității digitale poate fi folosită pentru instalarea unor programe spion fără intervenția utilizatorului. Cercetătorii cred că zeci de dispozitive ale postului Al Jazeera din Qatar au fost compromise prin reclame distribuite de firma israeliană Discover-Tech. Programele ar putea permite extragerea corespondenței și înregistrarea convorbirilor.

Discover-Tech a distribuit milioane de reclame și operează platforma Controlium, despre care Citizen Lab, unitatea de cercetare în investigații digitale a Universității din Toronto, afirmă că permite identificarea utilizatorilor și facilitarea atacurilor, relatează the Guardian. Compania își descrie activitatea drept publicitate digitală specializată.

Licitația pentru afișarea reclamei pune datele în circulație

Atunci când este accesat un site cu publicitate, informațiile despre utilizator intră într-o licitație automatizată. În fracțiuni de secundă, zeci sau sute de companii licitează pentru dreptul de a-i afișa un anunț. Potrivit publicației the Guardian, această piață automatizată este slab reglementată. Acesta este mecanismul comercial pe care cercetătorii spun că îl poate exploata Controlium.

Potrivit Citizen Lab, platforma le-ar permite clienților să construiască profiluri în masă și să afle identitatea unor utilizatori care navighează anonim. O reclamă creată special, aparent pentru un joc digital sau pentru servicii de telecomunicații, poate colecta identitatea utilizatorului și adresa IP, adresa folosită de dispozitiv în rețea.

Dacă persoana este aleasă ca țintă, un furnizor de programe spion poate trimite către dispozitiv codul care produce infectarea. Cercetătorii afirmă că instalarea durează câteva secunde și se desfășoară fără știrea victimei. Atacul este de tip zero-click, adică nu presupune deschiderea unui fișier sau apăsarea unui link.

Bill Marczak, cercetător principal Citizen Lab, a descris mecanismul într-o declarație relatată de connect România: „AdFection le permite operatorilor să compromită automat dispozitivele unor persoane vizate, folosind programe spyware, în timp ce acestea utilizează aplicații sau navighează pe internet”.

Despre ceea ce ar putea observa persoana vizată, Marczak a precizat: „O persoană care devine ținta unui astfel de atac nu ar observa nimic suspect. De fapt, s-ar putea chiar să nu vadă absolut nicio reclamă”.

Cercetătorul consideră că investigația aduce dovezi tehnice concrete despre identificarea și compromiterea automată a unor ținte prin publicitate, un mecanism despre care anterior existaseră numeroase discuții.

Reclamele afișate și dispozitivele compromise sunt categorii diferite

Din 2024, anunțurile Discover-Tech au ajuns la milioane de utilizatori la nivel mondial, inclusiv în Yemen, Brazilia, Mexic și Cehia, potrivit Citizen Lab. Acest volum descrie distribuția publicității, nu un bilanț al infectărilor. Potrivit publicației the Guardian, întinderea totală a țintelor vizate prin Discover-Tech nu este cunoscută.

Cercetările Confiant sugerează că anunțurile au fost văzute și de utilizatori ai rețelelor unor instituții guvernamentale din Europa și SUA. În aceeași categorie intră rețelele Organizației Națiunilor Unite (ONU), Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Constatările privesc afișarea reclamelor, nu compromiterea acestor rețele.

Citizen Lab descrie Controlium ca intermediar pentru furnizori de programe spion care au avut ca ținte oficiali guvernamentali, jurnaliști, oameni de afaceri, activiști, universitari și personal al ambasadelor.

Accesul pe care cercetătorii îl atribuie programelor livrate astfel include:

extragerea mesajelor, fotografiilor și e-mailurilor de pe dispozitiv;

înregistrarea apelurilor;

pornirea microfoanelor fără știrea utilizatorului.

Wolfie Christl, cercetător principal Citizen Lab, a descris riscul într-o declarație: „Riscul ca dispozitivul tău să fie infectat cu un program spion doar prin simpla utilizare a unui site web sau a unei aplicații care afișează reclame reprezintă un scenariu de coșmar”.

Christl susține că furnizorii mari de publicitate și organizațiile implicate aparent nu au reușit să detecteze sau să oprească aceste operațiuni timp de ani. În evaluarea sa, modul actual de funcționare a pieței publicitare reprezintă o amenințare pentru state, companii și societatea civilă.

Investigațiile descriu folosirea Candiru împotriva Al Jazeera

Potrivit goldring.ro, Citizen Lab a raportat că o variantă a programului spion Candiru, distribuită prin Discover-Tech, ar fi compromis 45 de dispozitive Windows ale Al Jazeera în perioada 2024-2025. Postul a condamnat atacurile împotriva angajaților, a anunțat măsuri de protecție și a cerut tragerea la răspundere a celor responsabili.

Cele două grupuri de cercetare au asociat unele reclame cu instalarea Candiru. Confiant a precizat însă că aceste anunțuri constituiau o parte mică din publicitatea gestionată de Discover-Tech, companie înființată în 2020. Cercetătorii au identificat și tentative de obținere a numerelor de telefon ale utilizatorilor de smartphone-uri.

În 2021, Departamentul Comerțului din SUA a pus Candiru pe o listă neagră: compania furnizase programe spion folosite împotriva oficialilor guvernamentali, jurnaliștilor, activiștilor și universitarilor.

Citizen Lab a obținut informații despre localizarea utilizatorilor Discover-Tech după ce compania a expus accidental jurnale de autentificare. Acestea indicau accesări de la adrese IP din Israel, Europa și regiunea Golfului.

Furnizorii de publicitate au restrâns accesul Discover-Tech

Google a eliminat Discover-Tech de pe platformele sale, invocând încălcări sistematice ale politicilor. După un audit, IAB Europe a suspendat compania din lista globală a furnizorilor aprobați. Beeswax, subsidiara Comcast specializată în tehnologie publicitară, a exclus-o de pe propria platformă.

Utilizatorii au puține mijloace de protecție împotriva atacurilor livrate astfel, avertizează Marczak. Blocarea cât mai strictă a reclamelor este prezentată drept o posibilă măsură de reducere a expunerii.

Problema utilizării datelor publicitare pentru supraveghere precedă această investigație. Reuters a relatat că agenții guvernamentale americane au cumpărat programe care folosesc asemenea date pentru urmărirea deplasărilor. Tot Reuters a relatat că venituri de ordinul miliardelor de dolari ale Meta provin din reclame pentru fraude, jocuri de noroc ilegale, pornografie și alte categorii interzise.

La începutul lui 2026, Pentagonul a raportat că militari americani aflați în zone de conflict fuseseră vizați prin date de localizare colectate de intermediari de date și firme de tehnologie publicitară. Unele unități militare au dezactivat, în consecință, funcțiile de urmărire publicitară pe anumite dispozitive.

Christl a cerut agențiilor de securitate cibernetică, autorităților de reglementare și legislatorilor din SUA, Europa și alte regiuni să investigheze companiile implicate și să remedieze mecanismele care permit folosirea abuzivă a publicității direcționate.