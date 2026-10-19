Angajatorul poate achita serviciile de vacanță ale salariatului fără taxe salariale, dacă sunt respectate plafoanele și condițiile de decontare. Diferența față de un bonus în bani se vede în cheltuiala firmei: pentru acordarea a 3.000 de lei net prin salariu, suma brută necesară ajunge la aproape 5.200 de lei.

Este o cale legală prin care compania poate plăti concediul de odihnă fără ca statul să oprească bani din partea decontată în condițiile scutirii. Pentru salariat, asta înseamnă că valoarea aprobată merge către serviciile de vacanță, nu se transformă mai întâi în salariu din care se rețin taxe. Contează însă încadrarea cheltuielii în plafoane și păstrarea actelor care o justifică.

În cazul serviciilor turistice eligibile, suma aprobată în limitele scutirii este folosită integral pentru vacanță. Nu se rețin impozitul pe venit, contribuția la pensii (CAS) și contribuția la sănătate (CASS). Firma suportă astfel valoarea serviciilor decontate, fără taxele aferente unui bonus salarial obișnuit.

Câștigul este de ambele părți: firma suportă valoarea serviciilor aprobate, iar salariatul beneficiază de ele la valoarea întreagă. În comparația cu un bonus salarial, diferența nu ține de prețul vacanței, ci de taxele necesare pentru ca aceeași sumă să ajungă la angajat ca bani net. Scutirea privește serviciile eligibile, nu orice plată făcută cu ocazia concediului.

Scutirea depinde de două plafoane aplicate împreună

Limita anuală pentru decontarea serviciilor turistice și de odihnă este echivalentul unui salariu mediu brut pe economie, a cărui valoare se stabilește în fiecare an prin lege. Încadrarea în acest plafon nu înlocuiește verificarea limitei lunare.

În practică, salariatul are nevoie de concediul de odihnă aprobat și de documentele pentru serviciile folosite în acea perioadă. Decontul este verificat apoi de resurse umane și contabilitate: cât s-a rambursat pentru vacanțe în anul respectiv și ce alte beneficii intră în calcul în luna plății. Trecerea de verificarea anuală, singură, nu garantează că întreaga sumă poate fi acordată fără taxe.

Într-un material publicat de Newsweek România, consultantul fiscal Adrian Bența explică faptul că decontul pentru vacanță intră în același coș de beneficii neimpozabile cu alte avantaje extrasalariale. Pentru scutirea integrală, totalul lor din luna decontării trebuie să se încadreze în 33% din salariul de bază brut al angajatului. Procentul privește beneficiile cumulate, nu exclusiv cheltuiala cu sejurul.

Plafonul lunar global de 33% este frâna pentru acumularea acestor avantaje fără taxe. Dacă angajatul primește deja alte beneficii din aceeași categorie, ele folosesc o parte din limita calculată la salariul său de bază brut. Pentru decontul de vacanță rămâne numai diferența disponibilă în luna respectivă. De aceea, contabilitatea trebuie să privească toate beneficiile împreună înainte să stabilească partea scutită.

Dacă decontul depășește spațiul disponibil în limita lunară, contabilitatea poate repartiza rambursarea pe mai multe luni. Cealaltă variantă este acordarea scutirii pentru partea încadrată în plafon, iar suma rămasă se taxează după regulile aplicabile salariului.

Decontul poate include transportul și serviciile pentru familie

Facilitatea acoperă cheltuieli asociate concediului de odihnă, susținute prin acte justificative. Banii nu sunt acordați pentru cumpărături la libera alegere, ca o sumă încărcată pe un card comercial.

Decontul nu are un cuantum fix, ci se raportează la serviciile turistice plătite și dovedite pentru concediul salariatului. Pentru firmă, destinația banilor trebuie să reiasă din actele prezentate, nu doar din faptul că salariatul a fost în vacanță. Legătura dintre serviciu și documentul justificativ stabilește ce cheltuieli pot fi luate în calcul, în locul unei sume disponibile pentru orice cumpărătură.

Cheltuielile care pot intra la decontare sunt:

Cazarea în hoteluri, pensiuni sau complexe turistice și mesele, inclusiv atunci când sunt cuprinse într-un pachet cu servicii incluse, de tip all inclusive.

Transportul aferent sejurului, prin bilete de avion, de autocar sau alte servicii legate direct de vacanță.

Accesul la atracții turistice și pachetele de tratament sau spa, rezervate printr-o agenție de turism.

Serviciile destinate soțului, soției și copiilor, dacă rezervarea pachetului turistic este făcută pe numele salariatului.

Actele trebuie să lege cheltuiala de concediul aprobat

Pentru procesarea decontului de către resurse umane și contabilitate, sunt necesare următoarele condiții:

Sejurul se desfășoară în perioada pentru care angajatorul a aprobat concediul de odihnă al salariatului.

Furnizorul este o structură de cazare clasificată sau o agenție autorizată pentru activități turistice.

Actele justificative sunt întocmite pe numele angajatului și includ datele din actul său de identitate. Acestea sunt factura fiscală, chitanța ori documentul care confirmă plata prin bancă.

Decontarea rămâne o opțiune a angajatorului în stabilirea beneficiilor salariale, nu o obligație impusă firmei. Salariatul o poate propune la negocierea remunerației sau cu ocazia evaluării anuale, ca alternativă la o majorare salarială clasică.