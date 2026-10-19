Un buget de aproximativ 100.000 de euro permite cumpărarea unei locuințe de circa 37 mp în Cluj-Napoca, județul Cluj, față de 76 mp în Piatra-Neamț. Comparația privește suprafețele mediane ale apartamentelor vândute cu 90.000-110.000 de euro în primul semestru din 2026. Pentru cheltuielile curente, diferențele dintre orașe trebuie urmărite separat la chirii, alimente și servicii, apoi raportate la puterea de cumpărare.

Potrivit comparației publicate de ZF.ro pe baza datelor Numbeo, București și Cluj-Napoca au aceeași valoare a indicelui costului vieții, 47,1. După includerea chiriei, indicatorul combinat ajunge însă la 33,5 în Cluj-Napoca, față de 32,6 în Capitală. Numbeo este o platformă care colectează date comparative despre cheltuieli și indicatori socioeconomici.

Aceste valori sunt indici comparativi, nu bugete lunare exprimate în lei. Prețurile de tranzacționare a locuințelor, chiriile solicitate și indicii costului vieții măsoară lucruri diferite și trebuie păstrate separat în comparația financiară.

Chiria și veniturile schimbă comparația dintre orașe

Indicele chiriilor este de 17,2 în Cluj-Napoca și de 15,2 în București. La puterea de cumpărare, ordinea se inversează: Capitala înregistrează 89,3, iar municipiul clujean 84,7. Egalitatea indicelui general al prețurilor nu înseamnă însă aceeași capacitate a veniturilor locale de a acoperi cheltuielile.

Pentru celelalte orașe din clasament, comparația pe aceleași categorii arată astfel:

Brașov, județul Brașov: costul vieții are indicele 45,6, iar chiriile 17,4, cel mai ridicat nivel din clasament. Indicatorul combinat este 32,7, în timp ce puterea de cumpărare se situează la 68,9.

Constanța, județul Constanța: indicele general este 44,6, cel al chiriilor 14,7, iar cel combinat 31,0. Puterea de cumpărare are valoarea 63,8.

Timișoara, județul Timiș: costul vieții este evaluat la 42,5, chiriile la 11,5, iar cele două categorii împreună la 28,4. Indicele puterii de cumpărare, 92,1, este cel mai mare dintre orașele comparate.

Iași, județul Iași: indicatorul general ajunge la 42,0, chiriile la 11,8 și indicatorul combinat la 28,3. Puterea de cumpărare este 77,4.

Craiova, județul Dolj: indicele costului vieții este 41,0, iar cel al chiriilor 12,1. Puterea de cumpărare, de 79,1, depășește nivelurile din Brașov și Constanța.

Galați, județul Galați: costul vieții are valoarea 40,0, chiriile 11,0, iar puterea de cumpărare 69,5.

Târgu Mureș: indicele general este 39,3, iar cel al chiriilor 9,6, minimul clasamentului. Indicatorul combinat este 25,8, cu o putere de cumpărare de 87,3.

Sibiu: costul vieții este evaluat la 39,2, chiriile la 12,0, iar indicatorul combinat la 26,8. Puterea de cumpărare ajunge la 90,2, a doua valoare după Timișoara.

Galați ilustrează diferența dintre prețuri mai mici și accesibilitate: cheltuielile au indici inferiori celor din Timișoara, dar și puterea de cumpărare este mai redusă. Pentru o comparație a bugetului de trai, indicatorul veniturilor trebuie citit împreună cu cel al prețurilor.

Alimentele sunt mai scumpe la Cluj, restaurantele la București

Pentru alimente, indicele este 45,3 în Cluj-Napoca, față de 44,1 în București. Iași înregistrează 41,6, iar Timișoara 40,1. Aceste valori compară niveluri de preț, fără să reprezinte contravaloarea în lei a unui coș concret de cumpărături.

La restaurante, București conduce clasamentul cu 54,0. Timișoara are un indice de 47,7 pentru aceeași categorie de cheltuieli.

Bugetul lunar de locuire depinde de cartier și de sezon

Potrivit comparației publicate de hartapreturilor.ro, pentru apartamentele cu două camere din zonele centrale ale Bucureștiului, nivelurile de chirie indicate depășesc frecvent intervalul de 800-1.100 de euro pe lună. În cartiere precum Titan și Berceni, reperele sunt de 450-600 de euro lunar.

În cartierele Mărăști și Gheorgheni din Cluj-Napoca, intervalul indicat pentru două camere este de 650-850 de euro pe lună. La scara întregului oraș, analiza VERIDIO Residential Market Review folosește o chirie medie solicitată de aproximativ 590 de euro lunar pentru această categorie, a doua după București între orașele analizate. Valorile pe cartiere și media orașului au arii de referință diferite.

Pentru un apartament bucureștean de 60 mp, reperul cheltuielilor cu utilitățile pe timpul iernii este de 180-280 de euro pe lună. Pentru transportul public din Capitală, comparația include un abonament integrat de metrou și transport de suprafață de 80 de lei lunar.

Ca reper istoric de venit, valorile salariilor nete medii pentru 2024 sunt de 5.847 de lei în București și de 5.234 de lei în Cluj-Napoca. Pentru decembrie 2024, cifrele sunt de 7.307 lei în Capitală și de 6.607 lei în județul Cluj. Comparația trebuie să păstreze atât perioada, cât și aria geografică: valoarea județeană nu este un salariu mediu al municipiului.

În București, nivelul din decembrie 2024 era cu 9,7% peste cel din decembrie 2023. Chiriile din ambele orașe au înregistrat creșteri semnificative în perioada 2024-2025.

La cumpărare, Cluj-Napoca depășește inclusiv Sectorul 1

Potrivit relatării Cluj24.ro despre VERIDIO Residential Market Review, Cluj-Napoca ocupă prima poziție între 50 de piețe urbane, cu 3.017 euro pentru metrul pătrat util în tranzacțiile din prima jumătate a anului 2026. Mediana depășește cu aproximativ 11% valoarea de 2.718 euro/mp din Sectorul 1 al Bucureștiului.

Mediana este valoarea din mijlocul distribuției tranzacțiilor, nu media aritmetică. Pentru locuințele vândute în municipiul clujean, prețul total median a fost de 165.000 de euro, iar suprafața utilă mediană de 53 mp.

Jumătatea centrală a tranzacțiilor s-a încadrat între aproximativ 2.764 și 3.447 euro/mp util. Chiar și capătul inferior al acestui interval depășește mediana din cel mai scump sector bucureștean; intervalul descrie distribuția prețurilor, nu o zonă geografică a orașului.

Pentru celelalte piețe, prețurile și suprafețele cumpărate în categoria de buget menționată oferă următoarele repere:

Brașov: preț median de 2.211 euro/mp și o suprafață mediană de aproximativ 47 mp pentru tranzacțiile de 90.000-110.000 de euro.

Craiova: preț median de 2.034 euro/mp.

Iași: preț median de 1.997 euro/mp și aproximativ 50 mp în categoria de buget comparată.

Timișoara: preț median de 1.955 euro/mp și aproximativ 52 mp pentru același interval de achiziție.

Florești, județul Cluj: aproximativ 1.900 euro/mp, cu circa 37% sub Cluj-Napoca. Suprafața mediană în categoria de buget comparată este de aproximativ 52 mp. Pentru ansamblul tranzacțiilor, prețul total median este de 105.000 de euro, iar suprafața de 54 mp.

Apahida, județul Cluj: 1.931 euro/mp, cu circa 36% sub municipiu. Prețul total median este de 101.000 de euro, pentru o suprafață mediană de 53 mp.

Baciu, județul Cluj: 2.191 euro/mp, cu aproximativ 27% sub municipiu. Prețul total median ajunge la 115.000 de euro, iar suprafața mediană la 50 mp.

În Cluj-Napoca, bugetul din comparație corespunde, de regulă, unei garsoniere mai spațioase sau unui apartament mic cu două camere. Studiul avertizează că Florești, Apahida și Baciu au profiluri diferite ale locuințelor și ale piețelor; cele trei localități nu constituie o alternativă uniformă la municipiu.

Prețul ridicat nu înseamnă automat o locuință recent construită

Numai 15% dintre locuințele tranzacționate în Cluj-Napoca au fost construite în intervalul 2021-2026. Ponderea este de 30% în Sectorul 1 și de 27% în Timișoara.

În municipiul clujean predomină construcțiile din perioada 1977-1990. Pentru întregul județ Cluj, locuințele construite în 2021-2026 reprezintă 26,4% din tranzacții.

Randamentul chiriei trebuie separat de valoarea de cumpărare

Pentru două camere în Cluj-Napoca, analiza indică un preț median de tranzacționare de 142.500 de euro. În comparația dintre 11 orașe, randamentul brut este de aproximativ 5%, cel mai redus din grup. Randamentul brut exprimă raportul dintre venitul anual din chirie și prețul achiziției, înaintea cheltuielilor.

Analiza defalcă randamentele și după numărul camerelor: aproximativ 4,9% la o cameră, 4,2% la două camere și 3,9% la trei camere. Cifra pentru două camere nu coincide cu cea folosită în comparația dintre orașe.

Casele din municipiu au un reper diferit de media județeană

Pentru casele din județul Cluj, prețul median este de 136.500 de euro, cu repere de 101 mp utili și 518 mp de teren. Acest nivel include municipiul, localitățile învecinate, Turda, Dej, Gherla și zonele rurale ale județului.

În Cluj-Napoca, nivelul central al prețurilor de tranzacționare pentru case ajunge la aproximativ 340.000 de euro.