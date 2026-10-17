Companiile care mută e-mailurile, rezumatele și reformulările pe un model de inteligență artificială (AI) mai mic și mai rapid pot reduce factura pentru accesul integrat în aplicații cu până la 99%. Modelul de vârf rămâne pentru raționamente dificile și pentru deciziile în care o eroare subtilă produce pierderi financiare.

Diferența începe de la tariful unității facturate, potrivit Decrypt. Modelul Anthropic de vârf costă de 100 de ori mai mult pe token decât cel mai mic. La OpenAI, intervalul echivalent pentru un milion de tokenuri de intrare este de la 10 dolari la 0,10 dolari. Tariful Haiku are și o condiție: se aplică solicitărilor sub 100.000 de tokenuri; cele mai lungi costă de cinci ori mai mult.

Tokenurile sunt fragmentele de text în care sunt împărțite atât cererea, cât și răspunsul, în medie aproximativ trei sferturi dintr-un cuvânt. Pentru un abonament de 20 de dolari, consumul determină cât de repede este atinsă limita de utilizare. Pe API, interfața prin care dezvoltatorii conectează modelul la propriile aplicații, același consum stabilește factura.

Modelul mai ieftin trebuie verificat pe sarcinile reale ale echipei

Testul practic începe cu cinci sarcini din săptămâna anterioară, rulate în paralel pe modelul mic și pe cel de vârf. Dacă varianta mai ieftină le rezolvă, poate deveni opțiunea implicită timp de o săptămână. La final, consumul se compară cu săptămâna precedentă, iar trecerea la modelul superior se face când cel mic eșuează.

În aplicațiile de conversație, selecția se schimbă din numele modelului: în partea de sus a conversației în ChatGPT, respectiv lângă butonul de trimitere în Claude sau Hermes. Pentru abonați, această alegere prelungește utilizarea în interiorul limitei disponibile.

Jue Wang, consultant Bain & Company, a descris practica firmelor într-o declarație pentru Associated Press din vara acestui an: „Atât de multe companii, atât de mulți utilizatori folosesc implicit Opus pentru orice, inclusiv pentru a genera e-mailuri.”

Un exemplu orientativ cuprinde procesarea a 1.000 de facturi, fiecare cu 2.000 de tokenuri de intrare și un răspuns de 200 de tokenuri. Înaintea altor optimizări, operațiunea ajunge la aproximativ 30 de dolari pe Fable 5.1, față de aproximativ 0,30 dolari pe Haiku 5.5.

În exemplul care direcționează facturile către modele diferite, factura scade de la 30 la 3,90 dolari, inclusiv plata pentru Opus 5.5, care reface 300 de cazuri nereușite.

Cererea clară și răspunsul scurt reduc consumul din conversații

Pe modelele de vârf Anthropic și OpenAI, tokenurile generate în răspuns costă de cinci ori mai mult decât cele introduse. Un răspuns scurt merită cerut de la început, odată cu sarcina, nu obținut prin mesaje succesive de corectură.

Pentru lucrul în aplicațiile de conversație, ajustările utile sunt:

Precizarea de la început a operațiunii și a formatului. Pentru o factură, cererea poate solicita numărul, data, furnizorul și totalul, păstrarea exactă a valorilor, câte un câmp pe rând și semnalarea câmpurilor absente. Testele OpenAI au obținut rezultate mai bune cu instrucțiuni mai clare și mai concise, folosind mai puține tokenuri.

Deschiderea unei conversații noi când se schimbă subiectul. Istoricul este recitit la fiecare mesaj; un fir de 50 de mesaje despre concediu adaugă text de procesat unei întrebări fiscale și poate afecta răspunsul. Anthropic numește această degradare context rot, adică deteriorarea folosirii contextului acumulat.

Limitarea explicită a rezultatului, de exemplu la trei puncte și sub 100 de cuvinte sau numai la liniile modificate. Restricția reduce spațiul pentru răspunsuri prea lungi, în special la redactare și cercetare, unde lungimea rezultatului nu este fixată de o soluție unică.

Dezactivarea raționamentului extins pentru întrebări simple sau reducerea nivelului de efort pe modelele Claude care nu permit oprirea lui. Anthropic facturează ca ieșire întregul proces de raționament, inclusiv partea care nu este afișată.

Stabilirea plafonului lunar în Settings, apoi Usage, pentru abonații Claude Pro și Max care activează creditele de utilizare.

Mai multe runde de corecturi retrimit conversația integral. O instrucțiune completă de la început evită plata repetată a aceluiași istoric.

Pentru un tabel cu 5.000 de rânduri, alternativa este solicitarea unei formule sau a unui script scurt, rularea separată și transmiterea către model numai a rezultatului. Introducerea întregului tabel obligă modelul să citească fiecare rând, fără să elimine posibilitatea unei numărări greșite.

Opțiunile gratuite pot fi folosite pentru ajustarea instrucțiunilor

OpenRouter conectează un singur cont la sute de modele și oferă direcționare gratuită către aproximativ 20 de modele fără cost. Hermes și Nvidia au, de asemenea, modele gratuite care pot fi încercate pentru ajustarea cererilor înainte de folosirea unei variante premium.

LM Studio și Ollama permit rularea locală a modelelor pe o placă grafică având 8 GB de memorie video sau pe un Mac cu procesor Apple din seria M.

Ofertele gratuite pot dispărea brusc, deci nu sunt o bază pentru operațiuni importante. Înaintea introducerii informațiilor sensibile trebuie citită politica privind datele serviciului ales.

Agenții pot multiplica factura prin fiecare reluare a sarcinii

Un agent este un model care folosește instrumente: caută pe internet sau execută cod, citește rezultatul și continuă până consideră sarcina terminată. La fiecare reluare, conversația este transmisă din nou.

Orchestrarea adaugă un model coordonator, care împarte cererea între subagenți și reunește rezultatele. Fiecare subagent are propriul istoric și propriile cicluri de lucru. Potrivit Anthropic, echipele de agenți din Claude Code pot consuma aproximativ de șapte ori mai multe tokenuri decât o sesiune standard când membrii lucrează în modul de planificare.

Pentru trasee controlate, instrumente precum LangGraph permit definirea unui flux cu etape de lucru și reguli de trecere între ele. Agentul urmează astfel o rută stabilită, în loc să continue până când consideră rezultatul suficient.

În Claude Code, agentul Anthropic care rulează în terminal și modifică fișiere, comenzile de control se introduc direct în conversația sa:

/model schimbă modelul. Sonnet poate rămâne alegerea implicită, cu trecere la Opus pentru un eșec concret, precum o eroare nerezolvată după două încercări. Pentru subagenți cu sarcini simple, documentația Anthropic recomandă setarea model: haiku.

/clear șterge fără cost istoricul când începe o sarcină fără legătură cu cea anterioară. /compact păstrează un rezumat când istoricul este necesar și poate primi instrucțiuni despre ce trebuie reținut, precum deciziile privind baza de date. Compactarea este ea însăși o cerere care consumă tokenuri.

/context arată ce ocupă spațiul conversației, iar /mcp permite dezactivarea serverelor nefolosite. Aceste conexiuni către aplicații precum GitHub sau Google Drive adaugă denumiri de instrumente și instrucțiuni în fiecare sesiune.

/usage afișează consumul. Fișierul de instrucțiuni CLAUDE.md sau Soul.md, citit la începutul fiecărei sesiuni, trebuie menținut sub 200 de linii.

Shift+Tab activează planificarea pentru modificări ample: agentul propune planul pentru aprobare înainte de a interveni în fișiere. Esc oprește lucrul când direcția este greșită, iar /effort reduce raționamentul pentru operațiuni simple, precum redenumirea unei variabile.

Anthropic a prezentat un exemplu în care încărcarea exclusivă a definițiilor instrumentelor necesare a coborât consumul unui agent de la 150.000 la 2.000 de tokenuri. Instrumentele din linia de comandă, precum gh de la GitHub, nu adaugă consum înainte de executare și pot înlocui o conexiune menținută permanent activă.

Memoria temporară și loturile reduc costul operațiunilor repetitive

Pentru reutilizarea instrucțiunilor prin cache, adică o memorie temporară, partea stabilă a cererii se așază la început, iar datele care se schimbă la final. Blocul stabil trebuie marcat pentru memorare; în API-ul Anthropic, operațiunea presupune adăugarea unui câmp.

Citirea din cache costă o fracțiune din tariful obișnuit al intrării. Scrierea în memoria temporară implicită, valabilă cinci minute, are însă un cost suplimentar. După primul apel trebuie verificat câmpul cache_read_input_tokens din răspuns: dacă valoarea rămâne zero, reutilizarea nu funcționează.

OpenAI și Anthropic acordă o reducere de 50% pentru procesarea în loturi. OpenAI promite rezultatele în maximum 24 de ore. Pentru exemplul cu facturi, documentele pot fi încărcate într-un singur fișier de lot, în locul apelurilor separate în timp real.

În cererile lungi, informațiile esențiale trebuie plasate la început sau la final. Un studiu coordonat de Stanford a constatat că modelele folosesc mai bine informația din aceste poziții decât pe cea aflată la mijloc.

Plafonul de cheltuieli trebuie să oprească rularea, nu doar să trimită alerte

Fiecare rulare a unui agent trebuie să aibă un număr maxim de pași, un plafon în dolari și un rezultat final definit înainte de pornire. Claude Code acceptă parametrul –max-budget-usd pentru rulările automatizate prin scripturi.

Shopify folosește mecanisme care pot întrerupe imediat accesul unui dezvoltator dacă cheltuielile cresc brusc într-o zi. Acestea urmăresc agenții care continuă să consume fără control.

Pe API-ul OpenAI, limita strictă de cheltuieli trebuie activată pentru fiecare proiect. Alertele de consum trimit notificări, dar nu opresc traficul.

Plata unui al doilea model pentru verificare este justificată când o greșeală ar avea un cost ridicat, precum la o clauză contractuală sau la o sumă de plată.

Prețul mai mic pe token nu a redus cheltuielile totale

Competițiile interne de consum au stimulat o utilizare care nu urmărea întotdeauna rezultatul. În prima parte a acestui an, angajații Meta au consumat 60 de bilioane de tokenuri AI în 30 de zile, concurând pentru locuri în clasamentul intern numit Claudeonomics.

Gergely Orosz, autor de articole despre tehnologie, a estimat că acest volum ar fi costat aproximativ 900 de milioane de dolari la tarifele de listă Anthropic. Meta plătește probabil mult mai puțin. Microsoft, Shopify și Amazon au folosit clasamente similare, iar Uber și-a epuizat bugetul pentru instrumente AI pe 2026 în aproximativ patru luni.

La Amazon, angajați au recunoscut că și-au mărit artificial consumul prin sarcini fără relevanță. Un vicepreședinte senior al Amazon le-a transmis angajaților: „Vă rog să nu folosiți AI doar de dragul de a folosi AI.”

Jensen Huang, directorul general Nvidia, a susținut în martie, în podcastul All-In, că ar fi profund îngrijorat dacă un inginer plătit cu 500.000 de dolari nu ar consuma tokenuri de cel puțin 250.000 de dolari.

Termenul tokenmaxxing poate desemna fie urmărirea unui consum cât mai mare, fie maximizarea valorii obținute pentru fiecare token. Pentru controlul facturii, testele pe sarcini reale și plafoanele de rulare țin consumul legat de rezultatul urmărit.

Ritmul anualizat al veniturilor Anthropic, adică veniturile curente exprimate la nivelul unui an, a urcat de la aproximativ 9 miliarde de dolari la sfârșitul lui 2025 la peste 47 de miliarde de dolari în mai. OpenAI concurează prin prețuri pentru a ține pasul.

Potrivit indicelui Token Expenditure Index al Silicon Data, prețul unui token a scăzut cu peste 90% din 2023, dar cheltuielile pentru modelele lingvistice mari s-au dublat de la sfârșitul lui 2025. Fenomenul este numit paradoxul Jevons: ieftinirea unei resurse stimulează consumul până când cheltuiala totală crește.

O sinteză Bain & Company din iunie descrie aceeași evoluție: între decembrie 2024 și decembrie 2025, costul tokenurilor s-a înjumătățit, în timp ce numărul de tokenuri consumate a crescut cu 450%.