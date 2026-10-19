Investitorii din România pot deschide online un cont XTB fără o sumă minimă obligatorie de depus, dar conversia valutară poate adăuga un cost de 0,5% tranzacțiilor. Alegerea contului presupune și verificarea entității care îl administrează: de aceasta depind regimul de impozitare a câștigurilor și obligația investitorului de a le declara.

„Situația se schimbă dacă acțiunile sunt vândute pe o platformă nerezidentă fiscal în România, așa cum este Interactive Brokers. În acest caz, impozitul pe venit datorat pentru anul 2026 este de 16% și se calculează și declară direct de către investitorul persoană fizică”, a declarat Andrei Popescu, consultant fiscal la Think Tax, pentru ZF.

În 2026, câștigul net anual impozabil din vânzarea acțiunilor printr-o platformă nerezidentă fiscal în România, precum Interactive Brokers, este impozitat cu 16%. Investitorul persoană fizică trebuie să calculeze și să declare singur impozitul.

Alegerea începe cu piața și entitatea care deschide contul

Pentru investițiile internaționale, XTB oferă acces la peste 7.400 de acțiuni și la peste 2.200 de fonduri tranzacționate la bursă (ETF). Fondurile îi permit investitorului să urmărească indici, sectoare sau regiuni fără să cumpere separat fiecare activ vizat. Instrumentele disponibile se pot schimba, astfel că lista trebuie consultată înainte de deschiderea unei poziții.

Acțiunile listate la Bursa de Valori București (BVB) nu sunt disponibile în prezent prin XTB. Cine vrea să includă și companii românești în portofoliu trebuie să țină cont de această limitare înainte să alimenteze contul. În iulie 2026, Interactive Brokers a introdus accesul la acțiuni românești.

Înainte să își deschidă contul, investitorul trebuie să afle entitatea al cărei client devine. În România, XTB își desfășoară activitatea prin XTB S.A. Varșovia Sucursala București. Societatea-mamă, XTB S.A., are autorizația autorității poloneze KNF și se află sub supravegherea acesteia.

Verificarea entității contractante trebuie făcută distinct de verificarea mărcii brokerului, deoarece grupul operează prin entități din mai multe jurisdicții.

Banii clienților sunt ținuți separat de fondurile proprii ale companiei. Schema poloneză de compensare poate acoperi creanțe eligibile de până la echivalentul a 20.100 EUR, în condițiile sale, dacă brokerul intră în insolvență. Scăderea valorii acțiunilor sau a fondurilor cumpărate rămâne însă o pierdere investițională neacoperită de această schemă.

Numerarul plasat în conturi segregate la băncile partenere poate beneficia separat de protecția depozitelor, până la 100.000 EUR pentru fiecare deponent și instituție, numai dacă sunt îndeplinite condițiile schemei bancare aplicabile. Cele două mecanisme protejează situații diferite și nu reprezintă o garanție generală acordată fiecărui cont XTB.

Deschiderea contului presupune verificarea identității

În cazul XTB, procedura online cuprinde următoarele etape:

Accesarea aplicației sau a site-ului brokerului pentru inițierea înregistrării.

Crearea profilului, folosind o adresă de e-mail și o parolă.

Introducerea datelor personale și completarea chestionarului despre cunoștințele și experiența de investiții, folosit pentru evaluarea adecvării anumitor produse.

Selectarea monedei în care va funcționa contul.

Parcurgerea verificării identității și transmiterea documentelor solicitate, înainte de activare și alimentare.

Conturile reale pot fi denominate în lei, euro sau dolari americani. Moneda aleasă la deschidere nu poate fi modificată ulterior pentru acel cont. Același contract permite însă până la patru conturi reale, în monede diferite.

Deschiderea este gratuită, iar brokerul nu percepe comision pentru retrageri, indiferent de suma retrasă. Banca investitorului sau furnizorul său de servicii de plată poate aplica propriile costuri.

Pentru clienții de retail este disponibil contul Standard, care include atât investiții cu deținere, cât și produse cu efect de levier. Vechiul cont Pro nu mai constituie o ofertă separată. Clasificarea drept client profesional este o opțiune distinctă, supusă criteriilor legale și unui nivel diferit de protecție.

Testarea și securizarea contului preced investiția efectivă

Contul demonstrativ XTB este gratuit și utilizează fonduri virtuale. Conform documentației brokerului actualizate în iulie 2026, acesta nu expiră. Permite testarea platformei și a ordinelor, dar rezultatele nu reproduc complet investiția cu bani reali, inclusiv presiunea pierderilor asupra deciziilor.

Protejarea accesului se poate face prin autentificare în doi pași: un cod primit prin mesaj pe telefon sau o parolă temporară bazată pe timp (TOTP), generată într-o aplicație compatibilă. A doua variantă nu depinde de recepționarea unui mesaj prin rețeaua mobilă. Parola contului trebuie să fie unică, iar codurile temporare nu se comunică altor persoane.

Administrarea investițiilor se face prin platforma xStation, disponibilă în browser și în aplicația pentru iOS și Android. Conturile și pozițiile sunt sincronizate între dispozitive, iar asistența este disponibilă și în limba română.

Investițiile cu deținere au alte riscuri decât produsele cu levier

La acțiuni și ETF-uri eligibile, drepturile fracționate permit alocarea unei sume fără cumpărarea unei unități întregi. Pot exista și distribuții proporționale de dividende, în funcție de fracția deținută și de condițiile instrumentului. Oferta de ETF-uri include posibilitatea unor investiții de la 1 EUR.

Planurile de Investiții permit selectarea mai multor ETF-uri, stabilirea ponderii fiecăruia și automatizarea contribuțiilor recurente. Administrarea planului nu are un comision separat, însă diferența dintre moneda contului și cea a instrumentelor poate genera costuri valutare. Automatizarea păstrează expunerea la fluctuațiile pieței.

Produsele cu efect de levier oferite separat de broker au un risc semnificativ mai ridicat decât acțiunile și ETF-urile cu deținere. Pentru unele dintre acestea apar și costuri zilnice de finanțare pentru păstrarea poziției peste noapte. Alegerea unui produs din aceeași aplicație nu îi conferă aceleași costuri sau același profil de risc.

Comisionul de tranzacționare este doar o parte din cost

Condițiile publicate de XTB România prevăd comision de tranzacționare 0% pentru acțiuni, ETF-uri cu deținere și drepturi fracționate eligibile, în limita unui rulaj lunar cumulat de 100.000 EUR. Dincolo de acest prag se aplică 0,2%, cu minimum 10 EUR. Limita privește tranzacțiile efectuate într-o lună calendaristică, nu valoarea portofoliului păstrat în cont.

Marja valutară menționată la deschidere se aplică atunci când instrumentul și contul au monede diferite, inclusiv conversiilor aferente cumpărării, vânzării și evenimentelor corporative. Taxa este prelevată la tranzacție sau la decontarea evenimentului. Pentru transferul banilor între conturi în valute diferite, tariful este de 0,5%, respectiv 0,8% în weekend și în zilele de sărbătoare.

Inactivitatea poate genera un comision lunar de 10 EUR, dar numai dacă sunt îndeplinite simultan două condiții: în ultimele 365 de zile nu a fost deschisă sau închisă nicio poziție, iar în ultimele 90 de zile nu a existat nicio depunere. Suma se colectează la începutul lunii, după conversia în moneda contului. Dacă disponibilul este insuficient, se reține doar suma rămasă.

Custodia, adică păstrarea activelor în cont, este gratuită sub pragul aplicabil din tabelul de comisioane XTB. Peste acesta poate apărea un cost, evaluarea fiind făcută în funcție de valoarea medie zilnică a portofoliului. Pe anumite piețe se adaugă taxe locale asupra tranzacțiilor, independente de comisionul brokerului.

Ordinele mici pe acțiuni românești suportă comisionul minim

Pentru acțiunile românești tranzacționate prin Interactive Brokers, tariful este de 0,28% din ordin, indiferent de volum, cu minimum 10 lei și fără limită maximă. Efectul pragului minim se vede în exemplele următoare:

La un ordin de 1.000 de lei se plătesc 10 lei, ceea ce reprezintă 1% din valoarea tranzacției.

Pentru o cumpărare de 10.000 de lei, aplicarea tarifului procentual înseamnă 28 de lei.

La o cumpărare de 50.000 de lei, comisionul ajunge la 140 de lei.

Pozițiile în acțiuni denominate în lei au suplimentar o taxă anuală de custodie de 0,1%, calculată zilnic. Brokerul transferă această taxă către infrastructura de decontare a pieței românești. Ca exemplu orientativ, pentru un portofoliu de 100.000 de lei, costul anual este de circa 100 de lei.

Intermediarul determină cine calculează impozitul

De la 1 ianuarie 2026, cota pentru câștigul net anual impozabil din operațiunile care nu sunt efectuate prin intermediari români a crescut de la 10% la nivelul indicat de consultant.

Pentru intermediarii locali care rețin impozitul la sursă, explicația lui Popescu indică o cotă de 3% în cazul deținerilor de peste 365 de zile și de 6% pentru cele sub acest prag. În 2026, sucursala XTB din România reține impozitul aferent câștigurilor eligibile ale clienților săi. Investitorul trebuie să identifice regimul entității contractante înainte de a stabili obligația de declarare.

Tratamentul pierderilor diferă între aceste regimuri. Pentru tranzacțiile prin Interactive Brokers, „Privitor la tranzacțiile realizate în pierdere, acestea se compensează în cursul anului cu tranzacțiile câștigătoare”, precizează Popescu. În comparație, pierderile înregistrate prin brokerii locali cu reținere la sursă sunt definitive, potrivit explicației sale.

Țara din care provine venitul trebuie păstrată distinct la declarare. Popescu arată că vânzarea unei acțiuni OMV Petrom prin Interactive Brokers generează un venit de sursă română, în timp ce vânzarea unei acțiuni Apple se declară separat, ca venit realizat în Statele Unite.

Pentru tranzacțiile cu acțiuni românești devenite disponibile pe Interactive Brokers, 2026 este primul an cu obligații de raportare. Termenul indicat pentru depunerea declarației unice și plata impozitului aferent este 25 mai 2027.