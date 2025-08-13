Metroul din București se extinde spre sud. Terenuri ale Patriarhiei, Universității și CFR vor fi expropriate

Metroul din București se extinde spre sud. Executivul accelerează demersurile pentru construirea secțiunii Gara de Nord – Gara Progresul din cadrul Magistralei 4 de metrou, un proiect considerat esențial pentru mobilitatea Capitalei. Pentru realizarea lucrărilor, autoritățile vor recurge la exproprierea mai multor terenuri, printre care se numără și suprafețe deținute de Patriarhia Română, Universitatea București și CFR SA.

Proiectul de act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor prevede:

„Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”, aprobarea amplasamentului lucrărilor conform variantei finale a studiului de fezabilitate, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului și a celor aparținând unităților administrativ-teritoriale din coridorul de expropriere, precum și aprobarea sumei de 141.286.227,96 lei pentru despăgubirile destinate proprietarilor privați afectați de lucrările de utilitate publică.

Patriarhia Română va ceda un teren de 1.780 mp, împreună cu anumite construcții, urmând să primească în schimb opt milioane de lei. Și Universitatea București, precum și CFR SA, vor pierde terenuri pentru realizarea proiectului.

Cea mai mare despăgubire, în valoare de 16,3 milioane de lei, revine firmei Pîrvescu Company, pentru construcții pe o suprafață de 4.590 mp, ceea ce corespunde unui preț de 700 euro/mp.

Traseul și localizarea stațiilor

Magistrala 4 va traversa teritoriul sectoarelor 1, 4 și 5 din București, precum și comuna Jilava, pe domeniul public și privat. Conform planșelor publicate, traseul începe de la Gara de Nord, continuă pe strada Gării de Nord, trece prin intersecția cu strada Berzei, strada Vasile Pârvan și strada Bogdan Petriceicu Hașdeu, ajunge în fața Hotelului Marriott, apoi urmează Calea 13 Septembrie, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Șoseaua Viilor, Eroii Revoluției și Șoseaua Giurgiului. De la intersecția cu strada Bercenarului, linia urmează drumul spre Gara Progresul, unde ultima stație va fi amplasată chiar în fața gării.

Pe traseu vor fi construite 14 stații:

Gara de Nord Știrbei Vodă Bogdan Petriceicu Hașdeu Uranus George Rozorea Chirigiu Filaret Eroii Revoluției 2 George Bacovia Toporași Nicolae Cajal Luică Giurgiului Progresul

Stația Progresul și Depoul Progresul vor fi situate pe teritoriul comunei Jilava.

Un proiect de interes național

Extinderea Magistralei 4 este considerată un obiectiv strategic pentru rețeaua de transport subteran din București, având rolul de a lega zona de sud a Capitalei de principalele noduri de transport feroviar și rutier. Implementarea proiectului presupune investiții majore, exproprieri complexe și un calendar strâns pentru execuția lucrărilor.

Autoritățile susțin că această extindere va reduce semnificativ timpul de deplasare între Gara de Nord și sudul orașului, va fluidiza traficul rutier și va contribui la dezvoltarea economică a zonelor traversate.