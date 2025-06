Pierderi majore pentru Canada în urma crizei Thames Water

Canada se află în centrul unei situații financiare alarmante, după ce agenția sa de export, Export Development Canada (EDC), a înregistrat pierderi de aproximativ 350 de milioane de lire sterline din împrumuturile acordate unei companii britanice de utilități, Thames Water. Această companie, cunoscută pentru oferirea serviciilor de apă și canalizare pentru aproximativ 16 milioane de clienți din Regatul Unit, se confruntă cu o criză severă, aproape atingând limita renunțării la privatizare.

Ce s-a întâmplat?

Recent, EDC a făcut publice pierderile sale într-un raport anual și în documentele depuse la Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA. Aceste pierderi echivalează cu mai mult de jumătate din fondurile pe care EDC le-a investit în Thames Water. Aceste dezvăluiri vin după un raport anterior al Financial Times care sugerează că agenția a vândut împrumuturile acordate Thames Water la discounturi semnificative pe măsură ce criza se adâncea.

Thames Water, un jucător important pe piața de utilități din Marea Britanie, este acum într-o postură delicată, îndatorată cu aproape 20 de miliarde de lire sterline. În plus, Compania de Management al Investițiilor din Columbia Britanică, una dintre cele mai mari entități de investiții din Canada, deține 8,7% din acțiunile Thames Water, ceea ce trimite valuri de impact asupra investitorilor canadieni.

Agenția de export canadiană a început să împrumute bani Thames Water în anul 2018 pentru a sprijini o investiție din partea Sistemului de Pensiile Publice al Municipiilor din Ontario (OMERS), cel mai mare acționar al companiei. EDC a dezvăluit că, în total, a acordat un împrumut de 1,1 miliarde de dolari canadieni (aproximativ 600 de milioane de lire sterline) pentru a ajuta compania să se stabilizeze.

În mai 2023, OMERS a anunțat că va reduce valoarea participației sale de 31% din Thames Water la zero, după ce acționarii majori ai companiei, inclusiv Fondul Suveran de Investiții din Abu Dhabi, au declarat că Thames Water este “neinvestibilă”.

Decizia OMERS de a șterge valoarea participației a avut un impact imediat asupra EDC, care a vândut 313 milioane de lire sterline din datoria clasa A și peste 300 milioane de lire sterline din împrumuturile de clasă B, ceea ce a dus la pierderi de aproximativ 350 de milioane de lire sterline. Datoria de clasă B a fost cotată la prețuri de până la 27 de pence pe liră în săptămânile de după vânzare.

Factori agravanti în criza Thames Water

În ultimele luni, situația de la Thames Water s-a deteriorat rapid. Agenția de export canadiană a declarat că a vândut împrumuturile din cauza deteriorării condițiilor de afaceri și financiare, combinată cu faptul că entitatea canadiană pe care o sprijinea ieșise din investiție.

Deși EDC susține că are o “bază de capital solidă” și un “istoric de rentabilitate puternic”, criza în care se află Thames Water subliniază riscurile asociate cu investițiile în utilități de infrastructură. “Ca instituție financiară care desfășoară mii de tranzacții pe an, înțelegem că pierderile pot și apar; este parte a realității în afaceri”, a declarat agenția într-o declarație publicată de Financial Times.

VIitorul incert al Thames Water

Situația economică a Thames Water este extrem de precară, având în vedere că, în această lună, firma de capital privat din SUA, KKR, a retras o propunere de a achiziționa o participație și a injecta 4 miliarde de lire sterline. De asemenea, Banca Regală a Canadei s-a alăturat grupului de creditori clasa A care a fost autorizat să extindă finanțarea de urgență în valoare de 3 miliarde de lire sterline către Thames, cu perspectiva ca aceștia să ajungă să dețină utilitatea dacă oferta lor de capital va reuși.

Recent, secretarul de stat pentru mediu din Marea Britanie, Steve Reed, a afirmat că a intensificat pregătirile pentru a plasa Thames Water în administrare specială – o formă de naționalizare temporară – în cazul în care privatizarea eșuează.

Creșterea interesului în privatizările de utilități

Această criză ridică întrebări importante cu privire la viitorul privatizării utilităților în Marea Britanie și în întreaga lume. În contextul în care guvernele caută soluții pentru a evita colapsuri economice, este posibil ca unele comitete să examineze opțiuni de renationalizare a servicilor esențiale.

O astfel de mișcare ar avea un impact semnificativ asupra investitorilor și asupra pieței de utilități, având potențialul de a remodela întregul peisaj financiar și operațional al industriei.

Lectii învățate pentru investitorii canadieni

Pentru investitorii canadieni și pentru agențiile de stat din întreaga lume, situația de la Thames Water este o lecție importantă despre necesitatea de a evalua și gestiona riscurile asociate cu investițiile în utilități publice. Concentrarea pe investiții durabile și pe strategii eficiente de gestionare a resurselor este crucială pentru prevenirea unor astfel de colapsuri financiare în viitor.

Pe măsură ce Canada continuă să navigheze prin aceste ape tulburi, cadrul de sprijin pentru investițiile externe ar putea necesita o revizuire semnificativă pentru a evita pierderi similare în viitor.