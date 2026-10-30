Geibel Transport GmbH oferă între 2.800 și 3.200 de euro brut pe lună pentru curieri cu permis B care livrează colete Amazon în Germania, potrivit anunțului Jooble. Oferta îi privește și pe românii interesați de un post cu normă întreagă, iar cazarea costă 500 de euro.

Costul cazării revine angajatului, însă anunțul nu precizează pentru ce perioadă se plătește suma și nici dacă este achitată separat sau reținută din salariu. Sursele consultate nu menționează transportul până în Germania sau până la locul de muncă.

Cât rămâne din salariu

Tariful anunțat este de 16,20 euro brut pe oră. La acest tarif, intervalul lunar de 2.800-3.200 de euro ar corespunde aproximativ 173-198 de ore plătite, dacă salariul ar proveni numai din plata pe oră. Oferta nu explică însă felul în care se calculează suma lunară.

Salariul brut este suma înainte de scăderea taxelor și a contribuțiilor. Pentru a afla câți bani rămân în mână, nu este suficient să scazi cei 500 de euro pentru cazare din salariul brut de 3.200 de euro. Taxele și contribuțiile depind de situația fiecărui angajat. Calculatorul Ministerului german de Finanțe arată impozitul pe salariu, nu și venitul net după contribuții.

După șase luni în firmă, oferta mai prevede o diurnă de 14 euro pe zi. Sunt menționate și un bonus de Crăciun și bacșișuri, fără sume fixe. Aceste plăți nu trebuie confundate cu salariul brut lunar anunțat.

Ce trebuie să îndeplinească un candidat

Permisul categoria B este obligatoriu. Un alt anunț al firmei, pentru Friedrichsdorf, prezintă un an de experiență la volan ca fiind de dorit, nu obligatoriu. Anunțurile consultate nu stabilesc un nivel minim de germană sau engleză, deși firma menționează o echipă în care se vorbesc mai multe limbi.

Munca presupune livrarea coletelor, contact cu clienții și efort fizic. Firma spune că pune la dispoziție furgonete pentru livrări, telefoane de serviciu cu navigație, trasee pregătite și instruire. Geibel Transport afirmă că lucrează în zece stații Amazon din Hessa, Baden-Württemberg și Renania-Palatinat și că are aproximativ 400 de angajați.

Cum se depune candidatura

Potrivit paginii oficiale de cariere a Geibel Transport GmbH, compania primește candidaturi prin e-mail sau telefon.

Candidatul pregătește CV-ul, datele de contact și dovada permisului categoria B.

Trimite documentele la adresa afișată pe pagina firmei, [email protected], sau sună la +49 6145 93 37 599.

Înainte de semnare, cere în scris programul, locul de muncă, salariul brut, condițiile cazării și cine plătește drumul până în Germania.

Anunțul Indeed pentru Friedrichsdorf indică începerea imediată a muncii („ab sofort”) și afișează pentru candidaturi adresa [email protected] și numărul de WhatsApp +49 157 83057686. Oferta Jooble nu precizează o dată-limită pentru depunerea candidaturii.