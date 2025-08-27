Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) trage un semnal de alarmă privind un ingredient periculos, utilizat frecvent în produsele cosmetice pentru unghii.

Produse cosmetice, interzise din septembrie! Avertismentul ANPC

Este vorba despre TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), prezent în oje semipermanente și geluri UV, care va fi interzis în toată Uniunea Europeană începând cu 1 septembrie.

Specialiștii avertizează că folosirea repetată a acestui compus sau aplicarea sa în concentrații ridicate poate pune în pericol sănătatea, motiv pentru care consumatorii sunt sfătuiți să evite complet produsele care îl conțin.

Ce presupune interdicția și cum se aplică în România

Începând cu 1 septembrie, legislația europeană interzice folosirea TPO în produsele cosmetice. România, ca stat membru, este obligată să respecte aceste reguli, iar ANPC are responsabilitatea de a supraveghea piața și de a sancționa comercianții care nu se conformează.

„Vă recomandăm ca la achiziţionarea produselor cosmetice să verificaţi eticheta, în special în cazul celor pentru unghii (oje semipermanente, geluri UV etc.). Căutaţi în lista de ingrediente denumirea: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide sau prescurtarea TPO. Evitaţi achiziţionarea produselor care conţin TPO. Acest ingredient este interzis în Uniunea Europeană începând cu luna septembrie, întrucât poate prezenta riscuri pentru sănătate atunci când este utilizat în mod repetat sau în concentraţii mari”, au transmis reprezentanții ANPC.

În paralel, pentru aspectele ce țin de sănătate publică, responsabilitatea revine Ministerului Sănătății.

Ce trebuie să facă cei care identifică produse cu TPO

ANPC recomandă consumatorilor să fie extrem de atenți la proveniența produselor. Dacă descoperă cosmetice care conțin TPO, acestea nu trebuie folosite. În plus, utilizatorii sunt încurajați să sesizeze comercianții și să depună reclamații la ANPC, pe baza bonului fiscal.

O atenție sporită trebuie acordată achizițiilor realizate prin magazine online internaționale, piețe neautorizate sau de la distribuitori care nu afișează etichete în limba română. În aceste cazuri, cumpărătorii ar trebui să solicite informații suplimentare sau documentație tehnică pentru a evita riscurile.

Interzicerea TPO marchează un pas important pentru protejarea consumatorilor europeni. Totuși, responsabilitatea de a verifica etichetele și de a alege produse sigure le revine în primul rând utilizatorilor. ANPC îndeamnă la vigilență și la raportarea oricărei nereguli pentru a preveni expunerea la substanțe toxice.