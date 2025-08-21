Prognoza meteo 21 august. ANM anunță caniculă extremă. Ce zone sunt vizate

România se pregătește pentru o nouă zi de foc pe 21 august, când valul de căldură va atinge intensități extreme în mai multe regiuni. Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că și cei mai rezistenți la căldură vor simți din plin efectele.

Temperaturile urcă spre 37 de grade în sud și vest

Joi, 21 august, canicula va domina sudul și vestul țării. Zonele vizate sunt Banatul, sudul Crișanei, Oltenia, sudul și centrul Munteniei, dar și sud-vestul Dobrogei. Aici, maximele vor atinge 35 – 37 de grade, iar atmosfera sufocantă va amplifica senzația de disconfort.

Meteorologii subliniază că valorile termice ridicate, combinate cu umezeala din aer, fac ca temperaturile resimțite să fie mult mai greu de suportat.

Instabilitate atmosferică în vest și nord

Spre seară și pe timpul nopții, vestul, nordul și parțial centrul țării vor intra sub influența instabilității atmosferice. Se anunță înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină.

„Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 20…25 l/mp. În celelalte regiuni cerul va fi variabil spre senin, iar fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări la munte, mai ales pe creste, precum și în extremitatea de sud-est a țării, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, ușor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 9 grade. În special noaptea, pe areale mici se va forma ceață”, a transmis ANM.

Caniculă în Capitală

Bucureștiul nu scapă de arșiță. Joi, vremea va fi caniculară, iar disconfortul termic va fi resimțit puternic de locuitori. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor urca spre 35 de grade la amiază. Minimele nopții vor rămâne relativ ridicate, între 16 și 19 grade, ceea ce va face ca noaptea să nu aducă prea multă răcoare.