RebelDot, dezvoltator de software din Cluj-Napoca, deschide 100 de posturi noi în 2023

RebelDot, compania clujeană de dezvoltare software care a avut o creștere medie anuală de 80% în ultimii 4 ani, deschide 100 de noi poziții în 2023 și obține certificarea Best Places to Work in 2023. Mai exact, compania își propune să ajungă la 280 de angajați în acest an, de la 180 în prezent, în sediile sale din Cluj-Napoca, Oradea și Copenhaga.

RebelDot a obținut un scor de certificare de 90%. Este un rezultat uimitor al anilor de construcție, adaptare și menținere a unei culturi a feedback-ului și a transparenței. Rezultatele Best Places to Work arată o aprobare de 96% a echipei de conducere a RebelDot, o apreciere de 92% pentru practicile de resurse umane ale companiei, o apreciere de 92% atât pentru locul de muncă, cât și pentru relațiile din cadrul companiei și o implicare a angajaților de 86% în activitățile companiei: evenimente interne, activități caritabile, activități de team building etc.

Anul trecut, RebelDot a deschis cel de-al treilea birou din țară și sediul principal al companiei, în Cluj-Napoca, în cadrul Buftea Business Center, adaptat la modul hibrid de lucru. Venind în sprijinul nevoii de flexibilitate a angajaților, compania a deschis, în noul sediu, RebelCafé – o cafenea cu circuit închis, accesibilă angajaților și invitaților acestora

Sursa – www.romaniajournal.ro