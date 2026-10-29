Poți vinde legal mâncare gătită acasă, dar bucătăria trebuie să poată fi înregistrată pentru această activitate, iar actele necesare trebuie obținute înainte de prima comandă. Primul pas este să descrii ce vei găti și cum vei livra, apoi să întrebi DSVSA și primăria dacă poți folosi spațiul, înainte să cheltuiești bani pe amenajări.

Poți folosi bucătăria din locuință?

Regulile europene de igienă includ și locuințele în care se prepară regulat mâncare pentru vânzare. Asta nu înseamnă că orice bucătărie de apartament primește automat aprobarea. DSVSA trebuie să verifice spațiul și felul în care lucrezi, iar primăria poate avea reguli pentru folosirea locuinței în acest scop.

Dacă activitatea schimbă destinația unui apartament dintr-un bloc, Legea nr. 196/2018 cere avizul scris al comitetului executiv și acordul scris al vecinilor direct afectați, de lângă apartament și de la etajele vecine. Cu acești vecini se încheie și o convenție despre activitate și numărul persoanelor implicate.

Ce faci înainte de prima comandă

Notezi ce preparate vinzi, unde le gătești, cum le păstrezi și dacă le livrezi, le ambalezi sau le servești la locul preparării. Ceri DSVSA un răspuns despre încadrarea activității și posibilitatea de a folosi bucătăria. Verifici la primărie regulile pentru spațiu și, dacă este cazul, obții acordurile din bloc. Alegi forma de lucru și codul de activitate potrivit, apoi înregistrezi activitatea la Registrul Comerțului. Pentru PFA ai nevoie și de dovada dreptului de a folosi spațiul declarat. Pregătești bucătăria pentru cerințele de igienă și depui dosarul la DSVSA. Nu începi vânzarea până nu primești documentul de înregistrare pentru alimente. Pregătești informațiile pentru clienți și soluția pentru bonuri, facturi și evidența încasărilor, potrivit modului în care primești banii.

Ce înregistrezi la Registrul Comerțului

Un PFA poate fi o variantă pentru o activitate mică, dar nu este singura. OUG nr. 44/2008 cere înregistrarea și autorizarea activității înainte de începerea ei. PFA poate avea cel mult cinci coduri de activitate și poate lucra singur sau cu cel mult trei salariați.

Codul CAEN, adică numărul care arată ce activitate desfășori, se alege după ce faci efectiv. În clasificarea aplicabilă din 1 ianuarie 2025, restaurantele au codul 5611, unitățile mobile de alimentație au 5612, serviciile pentru evenimente au 5621, alte servicii de alimentație au 5622, iar fabricarea mâncărurilor preparate are 1085. Simplul fapt că livrezi mâncare nu înseamnă că faci catering pentru evenimente; descrierea activității trebuie să corespundă și încadrării făcute de DSVSA.

Ce verifică DSVSA

Ordinul ANSVSA nr. 111/2008 cere documentul de înregistrare pentru alimente înainte de începerea activității. Dosarul cuprinde cererea, schița spațiului, certificatul de la Registrul Comerțului, actul de identitate al reprezentantului și dovada plății tarifului. DSVSA are cel mult 30 de zile calendaristice să soluționeze cererea, calculate de la depunerea dosarului complet.

În bucătărie trebuie să poți preveni murdărirea mâncării, să ai apă potabilă și suprafețe care se curăță ușor, să controlezi temperaturile și să gestionezi deșeurile. Regulamentul european cere și proceduri prin care identifici și ții sub control riscurile pentru alimente, numite HACCP. Păstrezi evidența provenienței ingredientelor, astfel încât să poți afla de unde au venit.

Punctul gastronomic local nu este o scurtătură pentru livrarea de mâncare din orice locuință. Legea nr. 412/2023 îl rezervă mediului rural, pentru preparate specifice din produse primare locale, servite direct unui număr de cel mult 15 persoane simultan.

Cât pui deoparte la început

În lista tarifelor ANSVSA verificată la 4 mai 2026, taxa de înregistrare depinde de categoria stabilită de DSVSA:

Categoria unității Tarif DSVSA, lei Unitate de alimentație publică și anumite unități de vânzare cu amănuntul 537 Catering și alte categorii prevăzute în listă 358 Punct gastronomic local 158

De exemplu, între tariful de 537 lei pentru o unitate de alimentație publică și cel de 358 lei pentru catering este o diferență de 179 lei. Nu alegi însă categoria după tariful mai mic: DSVSA o stabilește după activitate și spațiu. În buget intră separat amenajările cerute pentru igienă, echipamentele de păstrare și măsurare a temperaturii, ambalajele, aparatul fiscal când este necesar, contabilitatea și transportul. Un eventual acord al primăriei și costul lui se verifică local.

Ce îi arăți clientului și ce document îi dai

Pentru comenzile la distanță, regulile ANPC aplicabile din 15 martie 2023 cer ca informațiile despre alergeni și valoarea nutritivă să fie disponibile înainte ca omul să încheie comanda. În condițiile prevăzute de ordin, trebuie prezentate și ingredientele din componentele preparatului care depășesc 20 g. Datele nutriționale includ cel puțin energia, grăsimile, grăsimile saturate, zaharurile și sarea.

Dacă încasezi numerar sau cu cardul direct de la client, regula din OUG nr. 28/1999 este folosirea aparatului fiscal și emiterea bonului. La cererea clientului, emiți și factură. Livrarea mâncării la domiciliu, la comandă, nu intră în excepția generală pentru comerțul prin corespondență.

Ce taxe urmărești

Pentru PFA, Codul fiscal prevede impozit pe venit de 10%. Contribuția pentru pensie, numită CAS, și cea pentru sănătate, numită CASS, depind de venitul anual și de condițiile din lege. Reperele pentru 2026 din materialul ANAF privind activitățile independente sunt:

Regulă Reper Ce reprezintă CAS 48.600 lei Pragul de 12 salarii minime pentru venitul anual relevant CAS 97.200 lei Pragul de 24 de salarii minime pentru baza de calcul mai mare CASS 291.600 lei Baza maximă de calcul pentru 2026, nu suma contribuției de plată TVA 395.000 lei Plafonul de scutire aplicabil din 1 septembrie 2025

Pentru veniturile realizate în 2026, termenul general de depunere a declarației unice este 25 mai 2027. Dacă depășești plafonul de scutire de TVA, apar obligații de înregistrare potrivit regulilor fiscale. Facturile către persoane fizice se transmit în RO e-Factura în condițiile legii, cu excepțiile prevăzute de aceasta; pentru furnizorii identificați fiscal prin CNP, regimul obligatoriu se aplică din 1 iunie 2026, potrivit regulilor tranzitorii.