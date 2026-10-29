În 2026, persoanele cu handicap grav sau accentuat pot alege cardul de carburant în locul călătoriilor gratuite între localități. Ordonanța de urgență nr. 90/2025, publicată la 31 decembrie 2025, stabilește un plafon de 1.500 de lei pe an pentru handicap grav și de 750 de lei pentru handicap accentuat.

Data la care devine disponibil cardul depinde de cerere. Direcția de asistență socială de la domiciliu, numită DGASPC, trebuie să elibereze cardul în cel mult 60 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a actelor necesare. Banii nu se acordă lunar: alimentarea este semestrială pentru certificatele permanente și trimestrială sau proporțională cu lunile de valabilitate pentru cele temporare.

Cardul sau călătoriile gratuite

Persoana alege una dintre cele două variante, fără să primească și cardul, și călătoriile gratuite. Numărul călătoriilor gratuite pe an depinde de gradul de handicap.

Gradul de handicap Valoarea maximă pe card, lei pe an Călătorii gratuite între localități pe an Grav 1.500 24 Accentuat 750 12

Cardul poate acoperi alimentarea unui autoturism care aparține persoanei cu handicap, familiei, asistentului personal sau însoțitorului. Dreptul se aplică și pentru încărcarea unei mașini electrice. În cazul unui copil cu handicap grav sau accentuat, cererea poate fi făcută de părinte, tutore ori de persoana care îl îngrijește în condițiile prevăzute de lege.

Înainte de schimbarea legii de la sfârșitul lui 2025, regulile includeau și bonuri pe hârtie sau decontarea cheltuielilor de carburant. Din 2026, alegerea prevăzută de lege este între călătoriile gratuite și cardul electronic.

Unde poate fi folosit cardul

Cardul poate fi folosit în România la distribuitorii de carburant și la stațiile de încărcare a mașinilor electrice. La folosirea lui se prezintă actul de identitate. Suma de pe card nu poate fi retrasă sau schimbată în numerar.

Cum se depune cererea

Se alege cardul în locul călătoriilor gratuite și se completează formularul DGASPC de la domiciliu.

Cererea se depune la registratură sau se trimite prin poștă, curier ori e-mail. Se prezintă actul de identitate; dacă depune altcineva, sunt necesare și actele care dovedesc dreptul de reprezentare.

Se păstrează dovada depunerii. Cele 60 de zile se calculează de la înregistrarea cererii împreună cu actele necesare.