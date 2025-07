Pe măsură ce tendințele de revenire la birou se intensifică, o observație notabilă este creșterea numărului bărbaților care revin la locul de muncă. Conform datelor publicate de Departamentul Muncii, bărbații se întorc la birou în număr mai mare decât femeile. În 2024, 29% dintre bărbații angajați au raportat că lucrează de acasă, în scădere de la 34% în anul anterior. În contrast, aproximativ 36% dintre femei au lucrat de acasă anul trecut, numărul rămânând neschimbat față de 2023.

Revenirea la birou. O tendință care influențează echilibrul de gen în muncă

Întrebarea care apare este: ce stă la baza acestor cifre? Cory Stahle, economist senior la Indeed, sugerează că motivul este probabil legat de inițiativele de revenire la birou în industrii predominant masculine, cum ar fi tehnologia. Conform datelor, femeile au reprezentat doar aproximativ un sfert din locurile de muncă în domeniul calculului și matematicii în 2024. În anumite roluri, cum ar fi programatorii de computere și inginerii hardware, proporția este și mai mică, atingând 17.8% și respectiv 14.3%.

“Multele dintre aceste eforturi de revenire la birou au loc într-un moment când cererea de muncitori în industriile dominate de bărbați a scăzut, oferind angajatorilor o poziție avantajoasă,” a declarat Stahle.

Impactul asupra femeilor

De ce numărul femeilor care lucrează de la distanță rămâne constant? Stahle sugerează că acest lucru poate fi explicat și prin faptul că domeniile dominate de femei, precum educația privată, serviciile de sănătate, turismul și guvernul local, au fost mai puțin afectate de mandatele de întoarcere la lucru. “Multe dintre locurile de muncă în aceste industrii sunt deja roluri în persoană,” adaugă el.

Dacă femeile încearcă să avanseze sau să se integreze în domenii care necesită prezența fizică la birou, tendința de a renunța la aranjamentele de muncă de la distanță ar putea avea repercusiuni semnificative asupra echilibrului de gen. De ce? Aproape 9 din 10 directori executivi au declarat într-un sondaj din 2024 că “vor recompensa angajații care fac eforturi pentru a veni la birou cu sarcini avantajoase, măriri de salarii sau avansări.”

Acest lucru ar putea influența și disparitatea salarială între bărbați și femei, care persistă în diverse industrii. Potrivit Pew Research Center, anul trecut, femeile câștigau în medie 85% din ceea ce câștigau bărbații.

Posibilitatea de creștere a disparității salariale

Se pune întrebarea: va deveni și mai profundă această diferență salarială dacă prezența la birou devine o condiție necesară pentru creșterile salariale? “În teorie, munca de la distanță poate fi văzută ca un avantaj sau un dezavantaj: oferă o flexibilitate mai mare în program, îmbunătățind astfel echilibrul între viața profesională și cea personală, dar poate limita accesul la mentorat față în față și stârni îngrijorări cu privire la posibile penalizări în ceea ce privește creșterea profesională,” a declarat Zoë Cullen, cercetătoare principală într-un studiu realizat de National Bureau of Economic Research (NBER) despre munca de la distanță.

Se știe că aproximativ 8 din 10 directori executivi prevăd o revenire completă la birou în următorii trei ani, iar mulți dintre aceștia au amenințat angajații cu concedierea dacă nu respectă mandate de întoarcere la birou.

Până în prezent, tipurile de locuri de muncă afectate de aceste mandate au fost, în general, roluri bine plătite de birou. Stahle subliniază importanța acestei dinamici: “Dacă un muncitor nu poate sau nu alege să revină la birou și își pierde locul de muncă bine plătit ca urmare, acest lucru va avea implicații clare pentru diferența salarială și economie.”

Munca de la distanță a fost sub presiune tot anul. Organizațiile care își descriu mediul de lucru ca fiind de la distanță s-au micșorat dramatic între 2024 și 2025, conform unui studiu realizat de Payscale.

Continuarea cererii pentru flexibilitate

În ciuda presiunilor, multe persoane, nu doar femeile, își mențin poziția în fața cerințelor de revenire completă la birou și sunt dispuse să accepte o reducere salarială pentru a păstra o anumită flexibilitate. Un sondaj recent realizat de Criteria Corp arată că majoritatea candidaților ar accepta o reducere salarială pentru a lucra de la distanță, iar în medie, angajații sunt dispuși să accepte o reducere cu 25% pentru roluri parțial sau complet remote.

Cu toate acestea, puterea s-a mutat în favoarea angajatorilor. În 2023, când angajații aveau mâna de sus într-o piață a muncii restrânsă, riscurile de a fi penalizați pentru lipsa de la birou erau scăzute. Aceasta era o consecință a faptului că angajatorii știau că flexibilitatea la locul de muncă era o modalitate de a păstra și atrage forța de muncă calificată.

Cererile de revenire la birou din partea multor angajatori din tehnologie, inclusiv companii precum Amazon, Google și Meta, au atins un apogeu la începutul acestui an. “Într-o piață a muncii în declin, angajatorii au mai multă putere pentru a solicita lucrul în persoană,” a spus Marc Cenedella, fondatorul site-ului de locuri de muncă Ladders Inc., care se concentrează pe joburi bine plătite.

Compromisul a început să se facă simțit, iar acest aspect poate funcționa în favoarea multor femei, care suportă o parte disproporționată din responsabilitățile de îngrijire a copiilor și a părinților în vârstă, având nevoie de flexibilitate. Beneficiile muncii flexibile s-au stabilizat suficient pentru a sugera o integrare permanentă în pachetul de beneficii al angajatorilor, conform unui nou sondaj de beneficii pentru angajați realizat de SHRM.

În prezent, mediile de birou hibride, unde prezența este de regulă de trei zile pe săptămână pentru așa-numitele muncitori de cunoștințe, sunt norma pentru mai mult de jumătate dintre companii, în timp ce mediile de birou tradiționale reprezintă 27%, iar mediile complet remote constituie doar 16%.

De fapt, în timp ce 4 din 10 organizații au impus mandate de revenire la birou în ultimii ani, un număr tot mai mare au adaptat cerințele vizavi de tipurile de muncă și de performanță.

Perspective asupra viitorului forței de muncă

Tendințele pe termen lung din piața muncii ar putea ajuta, în cele din urmă, femeile să câștige teren. “Pe măsură ce generația baby boomer îmbătrânește și companiile se confruntă cu un număr mai mic de muncitori tineri, piața muncii se va strânge,” a declarat Gwenn Rosener, co-fondator al firmei de recrutare FlexProfessionals. “Companiile nu-și pot permite să neglijeze niciun segment al forței de muncă, în special femeile.”

Pe măsură ce numărul persoanelor născute anual scade, forța de muncă va începe să se micșoreze și vom avea nevoie de muncitori pentru a produce bunuri, a oferi servicii și a plăti impozite. Această perioadă denumită Super Age, în care numărul persoanelor de peste 65 de ani o va depăși pe cea a persoanelor sub 18 ani, va crea condiții de piață care vor spori cererea de lucrători de toate vârstele, deoarece oferta este atât de scăzută.

Astfel, femeile vor putea negocia pentru beneficii mai mari, salarii mai ridicate și mai multă flexibilitate. Nu sunt doar femeile, ci și persoanele cu dizabilități și alte grupuri marginalizate care vor beneficia de asemenea.

Kerry Hannon este o colunistă senior la Yahoo Finance. Ea este o strategă pe teme de carieră și pensionare și autoare a 14 cărți, inclusiv a celei recente “Retirement Bites: A Gen X Guide to Securing Your Financial Future”.