Revine un gigant al comunismului! Planuri mari și bani mulți în joc. Radu Savopol, cunoscut pentru succesul rețelei de cafenele 5 to go, pregătește relansarea unui concept cu rezonanță istorică – Lacto Bar. Proiectul este gândit ca o reîntoarcere la gusturile autentice din anii ’60-’80, cu o investiție estimată între 50.000 și 100.000 de euro pentru prima unitate.

Lacto Bar a fost un brand frecventat în perioada comunistă, recunoscut pentru meniuri simple, cu preparate pe bază de lactate. Printre cele mai populare se numărau mămăliga cu brânză și smântână, un fel ieftin și consistent care costa doar 6 lei. Locațiile erau accesibile și apreciate, în special de cei care căutau o alternativă la restaurantele clasice.

„Brandul avea notorietate mare înainte de ’89, era un brand pe care părinții noștri îl accesau destul de des, era un brand mai cool pentru acea perioadă”, a rememorat Radu Savopol.

După 1989, odată cu liberalizarea pieței și schimbările sociale, Lacto Bar a dispărut treptat din peisajul urban.

Colaborare cu Raul Ciurtin, fostul proprietar Albalact

Inițiatorul noii versiuni a Lacto Bar a menționat că numele aparține omului de afaceri Raul Ciurtin – cel care a construit brandul Albalact, ulterior vândut către grupul Lactalis. Radu Savopol a luat legătura cu acesta pentru a obține acordul de a folosi denumirea, iar rezultatul a fost o colaborare pe care o descrie ca fiind deschisă și constructivă.

„Nu am să uit niciodată cele câteva discuții cu el și am să îl dau exemplu de fiecare dată, un exemplu de normalitate!”, a declarat Savopol, lăudând deschiderea lui Ciurtin.

Unde va fi prima locație Lacto Bar

Prima unitate Lacto Bar by 5 to go este planificată pentru zona Piața Amzei din București. Radu Savopol a declarat că locația este deja în vizor și va fi adaptată pentru un concept modern, dar cu un aer nostalgic. Planul este ca spațiul să devină un punct de atracție urbană, în care produsele lactate vor avea rolul central în meniu.

Ce va include meniul

Noua interpretare a Lacto Bar nu se limitează la produse clasice. Savopol plănuiește să includă o gamă diversificată de preparate:

iaurt cu granola,

plăcinte coapte în locație,

sendvișuri proaspete,

quiche-uri,

lactate pentru acasă (de la iaurturi la brânzeturi),

produse artizanale de la producători locali,

sortimente semnate de branduri mari precum Lactalis sau Danone.

„Vom avea multe produse din zona lactatelor – granola cu iaurt, 4-5 feluri de lactate pentru acasă, quiche-uri, chiar și o gamă de plăcinte coapte în locație, sendvișuri…”, a precizat fondatorul rețelei.

Lacto Bar, o extindere strategică

Radu Savopol nu se oprește doar la o singură locație. Noul proiect face parte dintr-o strategie de diversificare a portofoliului 5 to go, care a depășit deja pragul de 600 de cafenele la nivel național. În opinia sa, lansarea unui nou concept culinar care combină tradiția cu tendințele moderne este un pas firesc.

„După ce lansezi peste 600 de cafenele, vrei să vii și cu noutăți la nivel de concepte, cu ceva diferit.”

Perspective și potențial

Lacto Bar by 5 to go se înscrie într-o tendință tot mai vizibilă în industria ospitalității: readucerea în actualitate a brandurilor cu valoare sentimentală pentru public. Este o strategie care îmbină memoria afectivă colectivă cu așteptările moderne legate de calitate, igienă și branding.

Mai mult decât o investiție într-un concept nostalgic, Lacto Bar poate deveni un spațiu urban viu, cu produse curate, branding puternic și experiență de consum actualizată. Dacă va avea succes, modelul ar putea fi replicat și în alte orașe din țară.