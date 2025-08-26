Salina Turda va fi extinsă. În inima României, Mină de Sare Turda se pregătește să își extindă oferta turistică, având în vedere un nou spațiu dedicat vizitatorilor. Proiectul, care a fost anunțat de autoritățile locale, presupune o investiție impresionantă de aproape 100 de milioane de lei (aproximativ 20 de milioane de euro). Acesta va include cinci ascensoare panoramice, un râu artificial și mai multe pasarele suspendate, menite să îmbunătățească experiența vizitatorilor și să aducă un plus de valoare pentru turismul din zonă.

Salina Turda va fi extinsă. Ce se pregătește

Conform planurilor, dezvoltarea va culmina cu un circuit turistic care va conecta minele Iosif, Terezia, Rudolf și galeria Franz Iosif. Acest circuit va democratiza circulația în interiorul minei, facilitând accesul la cele mai importante atracții și oferind o experiență unică pentru turiștii care vin să descopere minunile subterane ale Turzii.

O altă componentă a acestui proiect vizează construcția unor noi rute de acces și evacuare din mina de sare, precum și dotarea acesteia cu facilități adecvate pentru organizarea de evenimente culturale, recreative și sportive. Această direcție de dezvoltare pune accent pe creșterea infrastructurii turistice, astfel încât vizitatorii să beneficieze de cele mai bune condiții în timpul șederii lor.

Un impact asupra economiei locale

Mină de Sare Turda are un impact semnificativ asupra economiei locale, iar această investiție va contribui la regenerarea urbană a orașului. Proiectul este văzut ca o oportunitate de a întări poziția Turzii ca destinație de referință în turismul balnear și cultural din România. Autoritățile estimează o creștere de 20% a numărului de vizitatori după finalizarea lucrărilor, cu un obiectiv ambițios de a atrage anual cel puțin 750.000 de turiști.

Aceasta este o veste bună nu doar pentru localnici, ci și pentru întreaga zonă, având în vedere că turismul reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru comunitățile din apropiere. De asemenea, prin atragerea unui număr mai mare de turiști, se estimează că se vor crea noi locuri de muncă în domeniul ospitalității, comerțului și serviciilor conexe.

Contextul actual al turismului în România

Investiția în Mină de Sare Turda vine într-un moment în care România se confruntă cu provocări în domeniul turismului. Recent, mina de sare de la Praid, situată în județul Harghita, a fost grav afectată de inundații, devenind inutilizabilă. Acest incident a subliniat necesitatea unor destinații alternative în industria turistică, iar expansiunea minelor din Turda poate reprezenta o soluție viabilă.

Experții au avertizat că starea minei de la Praid este acum ireversibilă, iar colapsul plafonului acesteia este doar o chestiune de timp. Aceasta face din proiectul Turda o opțiune și mai atrăgătoare, deoarece investitorii și turiștii caută locații sigure care să ofere experiențe memorabile fără riscurile legate de infrastructura disfuncțională.

Mină de Sare Turda nu este doar o simplă atracție turistică; este un complex diversificat care oferă numeroase activități și experiențe. Cu noua expansiune, vizitatorii vor putea explora zona într-un mod complet diferit, având posibilitatea de a se bucura de peisaje spectaculoase din ascensoarele panoramice. Râul artificial va adăuga o notă de pittoresc, iar pasarelele suspendate vor oferi ocazia de a admira detalii arhitecturale ale minei.

De asemenea, facilitățile destinate organizării de evenimente culturale și recreative vor face din Mină de Sare Turda un loc ideal pentru spectacole, conferințe și activități de divertisment. Astfel, mina va putea găzdui nu doar turiști care doresc să admire frumusețea ei naturală, ci și organizatori de evenimente care vor dori să profite de peisajul inedit și condițiile oferite.

Un aspect important al acestui proiect este și conștientizarea ecologică

Investitorii și autoritățile locale subliniază importanța respectării standardelor de mediu și implementarea de soluții sustenabile în cadrul extinderii minei. Utilizarea materialelor ecologice, respectarea normelor de protecție a mediului înconjurător și integrarea tehnologiilor verzi sunt priorități menționate în cadrul planului de dezvoltare.

Această abordare nu doar că va proteja mediul, dar va și atrage turiști din ce în ce mai preocupați de sustenabilitate și de impactul pe care călătoriile lor îl au asupra planetei. Astfel, mină de sare Turda poate deveni un exemplu de bune practici în turismul durabil, setând un standard pentru viitoarele proiecte din România.

Cu termene de construcție estimative de doi ani, expansiunea Mină de Sare Turda nu va schimba doar peisajul turistic al localității, ci va și influența într-o măsură semnificativă sectorul de turism din România. Autoritățile se așteaptă ca, după finalizarea lucrărilor, numărul turiștilor să explodeze, oferind vizitatorilor o experiență cu adevărat unică în subteranele de sare ale județului Cluj.

Această investiție reprezintă o oportunitate de a atrage mai multe fonduri, turiști străini și localnici care își doresc să experimenteze frumusețea naturii de sub pământ, toate acestea fără a sacrifica confortul și siguranța. Cu o viziune pe termen lung și o strategie bine pusă la punct, Mină de Sare Turda este pe cale să devină una dintre cele mai populare destinații turistice din România în epoca modernă.