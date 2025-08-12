Începând cu 1 septembrie 2025, sistemul de asigurări de sănătate din România se schimbă semnificativ. Potrivit prevederilor Legii nr. 141/2025, adoptată în această vară și intrată în vigoare la 1 august, statutul de coasigurat va fi eliminat, iar modul de calcul al indemnizațiilor pentru concediile medicale va fi modificat. Noile reguli afectează atât persoanele care beneficiau de calitatea de asigurat prin contribuția unui membru al familiei, cât și pe cei care vor solicita concedii medicale plătite.

Schimbări dure în sănătate și concedii medicale din septembrie. Ce trebuie să știi

Potrivit legislației actualizate, anumite categorii vor continua să beneficieze de asigurare de sănătate fără plata CASS. Printre acestea se numără: persoanele sub 18 ani, elevii și studenții între 18 și 26 de ani, doctoranzii, tinerii din sistemul de protecție a copilului (până la 26 de ani), femeile însărcinate și lăuzele, pensionarii cu venituri sub 3.000 lei lunar, persoanele cu dizabilități, pacienții oncologici fără venituri, persoanele private de libertate, cei arestați preventiv, victimele traficului de persoane (pe o perioadă de maximum 12 luni), membrii serviciilor voluntare de urgență și donatorii de celule stem (timp de 10 ani de la donare).

În plus, bolnavii cronici fără venituri, care sunt incluși în programele naționale de sănătate, vor beneficia în continuare de îngrijirile medicale necesare, similar pacienților oncologici.

Cine va trebui să plătească CASS și cât

Vor fi obligați să achite contribuția de sănătate de 10% pensionarii pentru partea de venit ce depășește 3.000 lei lunar, persoanele care primesc indemnizație de șomaj sau ajutor social, beneficiarii concediului pentru creșterea copilului și alte categorii speciale, cum sunt veteranii.

„Începând cu 1 septembrie 2025, se elimină asigurarea în mod automat a coasiguraților. Aceasta înseamnă că, dacă soțul/soția sau un membru al familiei era anterior asigurat prin contribuția dumneavoastră, acest lucru încetează. Ulterior, persoana poate rămâne asigurată dacă persoana care o întreține depune Declarația Unică (disponibilă pe site-ul ANAF, formularul 212) la autoritatea fiscală și achită 25% din contribuție raportată la baza de calcul egală cu de 6 ori salariul minim brut pe economie (607,5 lei), restul de 75% urmând a fi plătit până la 25 mai 2026 (1.822,5 lei). Acest proces poate fi inițiat și în nume propriu de către persoanele care până acum beneficiau de statutul de coasigurat”, precizează USRM Mureș.

Membrii ordinelor și congregațiilor religioase vor rămâne asigurați doar până la 1 septembrie 2025, urmând să își gestioneze individual situația după această dată.

Concediile medicale, plătite diferit

O altă schimbare importantă vizează indemnizația pentru concediile medicale. Începând cu 1 august 2025, procentul de plată va varia în funcție de durata concediului. Pentru concediile de maximum 7 zile, indemnizația va reprezenta 55% din baza de calcul. Dacă durata este între 8 și 14 zile, procentul crește la 65%, iar pentru concediile mai lungi de 15 zile, indemnizația va ajunge la 75%.

Această măsură are scopul de a încuraja revenirea rapidă la locul de muncă și de a reduce numărul concediilor medicale acordate pe termen scurt, dar cu impact mare asupra bugetului asigurărilor sociale.

Noile prevederi marchează o schimbare majoră în modul în care românii își vor gestiona asigurarea de sănătate și concediile medicale, iar autoritățile recomandă populației să se informeze din timp pentru a evita pierderea calității de asigurat sau întârzieri în obținerea drepturilor.