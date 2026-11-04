Numărul posturilor ocupate la stat a scăzut cu 64.006 între iunie 2025 și septembrie 2026, de la 1.305.595 la 1.241.589, potrivit unei analize publicate de Libertatea pe baza cifrelor atribuite Ministerului Finanțelor. Nu am putut confirma direct în seria oficială a Ministerului Finanțelor cele două valori și nici dacă sunt raportate pe exact aceleași categorii. Schimbarea îi privește și pe cei care caută un loc de muncă în sectorul public, dar nu înseamnă că 64.006 oameni au fost concediați.

Un post ocupat este un loc de muncă în care cineva lucrează deja. Dacă numărul acestor posturi scade, nu rezultă că locurile eliberate vor fi scoase la concurs. Candidații trebuie să urmărească separat anunțurile de angajare ale instituțiilor.

Scăderea apare atât la instituțiile centrale, cât și la cele locale. Cea mai mare diferență indicată de analiza Libertatea este la Ministerul Educației.

Unde a scăzut numărul posturilor ocupate

În instituțiile centrale, analiza indică 788.760 de posturi ocupate în septembrie 2026, față de 837.241 în iunie 2025. Diferența este de 48.481 de posturi. La nivel local, numărul a coborât de la 468.354 la 452.829, cu 15.525 mai puține.

La Ministerul Educației, cele două valori sunt 308.368 și 275.131 de posturi ocupate, o scădere de 33.237. Aceasta face parte din schimbarea de la nivel central, nu se adaugă la ea. Cifrele nu arată singure câte persoane au plecat și nici cât din diferență ține de calendarul angajărilor din școli.

În învățământul preuniversitar, ocuparea posturilor vacante sau rezervate, angajarea și plecarea profesorilor urmează metodologia Ministerului Educației pentru anul școlar 2026-2027. Prin urmare, comparația dintre două luni nu descrie, de una singură, toate schimbările de personal din școli.

Ce arată lunile dintre cele două capete ale comparației

Numărul posturilor nu a scăzut în fiecare lună. Datele Ministerului Finanțelor pentru ianuarie 2026 indicau 1.280.305 posturi ocupate, cu 1.510 mai multe decât în decembrie 2025. Din total, 816.514 erau în instituțiile centrale, iar 463.791 în cele locale.

În iunie 2026 erau 1.271.488 de posturi ocupate, iar în iulie 1.266.488. Pentru iulie, împărțirea era de 810.774 în instituțiile centrale și 455.714 în cele locale. Seria prezentată de Libertatea indică apoi 1.244.152 în august și 1.241.589 în septembrie 2026.

Astfel, aproape 22.336 din scăderea dintre iulie și septembrie 2026 apar între iulie și august. Diferența dintre două raportări lunare arată câte posturi erau ocupate la fiecare dată, nu motivul pentru care s-a schimbat numărul lor.

Mai puține posturi ocupate nu înseamnă tot atâtea concedieri

Un post poate deveni liber și prin pensionare sau plecarea unui angajat. Numărul posturilor ocupate nu desparte aceste situații de concedieri și nici nu arată câte contracte nu au fost prelungite.

În administrația locală, Ordonanța de urgență nr. 7/2026 permite autorităților, în anul 2026, să reducă cheltuielile de personal ca alternativă la reducerea posturilor ocupate, cu aplicare de la 1 iulie. Actul enumeră separat reducerea posturilor finanțate și concedierea personalului, în condițiile legii. Nu orice măsură de reducere a cheltuielilor înseamnă, așadar, un angajat concediat.

Unde apar locurile de muncă scoase la concurs

La 4 noiembrie 2026, portalul guvernamental pentru posturi vacante afișa 2.784 de posturi active. Portalul adună anunțuri pentru personalul angajat prin contract de muncă în instituții publice. Cele 2.784 de posturi reprezintă anunțurile active la acea dată, nu diferența dintre posturile ocupate în iunie 2025 și septembrie 2026.

Pentru funcțiile publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici afișează concursuri pe post. Anunțurile din pagina sa pentru funcții de execuție aveau probe programate între 25 august și 17 septembrie 2026; fiecare concurs are propriile condiții și date. Un candidat are nevoie de anunțul postului pentru care vrea să depună dosarul, nu de totalul posturilor ocupate la stat.