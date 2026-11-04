Bonusul de Crăciun poate fi netaxat până la 300 de lei pentru fiecare persoană, dacă firma îl acordă drept cadou de Crăciun și îl prevede în contractul de muncă sau în regulamentul intern. Dacă primești un cadou mai mare, numai partea care trece de 300 de lei este taxată ca salariu.

Regula este în articolul 76 alineatul (4) litera a) din Legea nr. 227/2015, numită Codul fiscal. Numele de „bonus” nu hotărăște singur taxele: o primă pentru munca depusă este taxată ca salariu, chiar dacă o primești în decembrie.

Când cadoul de Crăciun rămâne netaxat

Cadoul trebuie acordat cu ocazia Crăciunului și prevăzut în contractul de muncă aplicabil sau în regulamentul intern. Limita este de 300 de lei pentru tine și, separat, de 300 de lei pentru fiecare copil minor al tău, la această ocazie. Nu este o singură limită pentru întreaga familie.

Poți primi bani, bunuri, cum ar fi un coș cu produse, sau tichete cadou. Toate intră în aceeași limită pentru aceeași persoană și aceeași ocazie. Tichetele cadou au și reguli proprii în Legea nr. 165/2018: firma le acordă ocazional angajaților săi pentru cheltuieli sociale, iar valoarea unui tichet este de 10 lei sau un multiplu de 10 lei, fără să treacă de 50 de lei.

Limita pentru cadouri a crescut de la 150 la 300 de lei pentru veniturile aferente lunii ianuarie 2022. Ea nu este aceeași cu suma netaxată de 200 de lei pe lună din iulie până în decembrie 2026 pentru unii salariați plătiți la salariul minim. Acea sumă lunară are condiții separate; limita cadoului de Crăciun rămâne de 300 de lei pentru fiecare persoană și ocazie.

Cum aduni banii, bunurile și tichetele

Să presupunem că primești cadouri de Crăciun în valoare totală de 500 de lei, în trei forme. Firma verifică suma lor, nu câte o limită de 300 de lei pentru fiecare formă:

Bani: 100 de lei.

Coș cu produse: 150 de lei.

Tichete cadou: 250 de lei.

Total pentru tine, de Crăciun: 500 de lei.

Parte netaxată: 300 de lei; parte taxată ca salariu: 200 de lei.

Valoarea bunurilor trebuie să fie cea trecută în actele firmei. Dacă primești cadouri și pentru un copil minor, limita copilului se verifică separat de a ta.

Cât rămâne dintr-un cadou de 500 de lei în bani

La un salariu brut de 6.000 de lei și un cadou de Crăciun în bani de 500 de lei, de exemplu, 300 de lei din cadou rămân netaxați. Ceilalți 200 de lei se adaugă la salariul brut supus taxelor, care ajunge la 6.200 de lei. Calculul presupune că nu ai deduceri personale, alte scăderi fiscale sau alte venituri salariale în luna respectivă.

Din cei 6.200 de lei se scad 25% pentru pensie, adică 1.550 de lei, și 10% pentru sănătate, adică 620 de lei. Baza pentru impozit rămâne 4.030 de lei. Impozitul de 10% este de 403 lei.

Primești 3.627 de lei din partea taxată și încă 300 de lei din cadoul netaxat: în total, 3.927 de lei. Fără cadou, salariul net din același exemplu ar fi 3.510 lei, deci cadoul de 500 de lei îți aduce efectiv 417 lei în plus. Firma mai plătește, din banii ei, 2,25% pentru partea taxabilă a cadoului, adică 4,50 lei.

Dacă primești un bun sau tichete, nu încasezi valoarea lor în bani. Taxele pentru partea care depășește limita se rețin din salariul plătit în bani în acea lună. Suma exactă care îți rămâne poate fi diferită de exemplu dacă ai deduceri ori alte venituri care schimbă calculul salariului.

Ce verifici la plata salariului

Cere compartimentului de salarizare să îți arate valoarea cadoului, partea lăsată fără taxe și partea adăugată la salariul taxabil. Verifică și motivul acordării: documentele firmei trebuie să arate că este un cadou de Crăciun, nu o primă pentru muncă.

Firma poate lămuri încadrarea prin contractul de muncă, regulamentul intern, decizia de acordare și statul de plată. În declarația fiscală a firmei, numită D112, cadourile care îndeplinesc condițiile au rândul 8.4.1, iar partea taxabilă se trece separat la veniturile taxabile. Angajatorul calculează, reține și declară taxele, de regulă până la 25 inclusiv a lunii următoare.

Cum ceri corectarea unui calcul greșit

Ceri în scris compartimentului de salarizare sau celui de personal motivul taxării și calculul sumelor reținute. Ceri verificarea contractului de muncă, a regulamentului intern, a deciziei de acordare, a statului de plată și a încadrării din D112. Dacă firma găsește o eroare, ceri corectarea calculului și, când este necesar, depunerea unei declarații D112 rectificative. Dacă disputa privește un drept salarial neplătit, poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă. Pentru plata drepturilor salariale restante, te poți adresa tribunalului în termen de trei ani.

Poți trimite o cerere scurtă: „Vă rog să îmi comunicați cum a fost încadrat cadoul de Crăciun acordat mie, valoarea luată în calcul, partea netaxată și taxele reținute. Vă rog să verificați prevederile din contractul de muncă sau regulamentul intern, statul de plată și declarația D112 și să corectați eventualele erori.”

Întrebări frecvente

Ambii părinți pot primi cadou pentru același copil?

Da. Limita pentru copilul minor se aplică separat fiecărui părinte salariat, inclusiv când ambii lucrează la aceeași firmă.

Firma trebuie să dea tuturor aceeași sumă?

Nu există o obligație generală ca toate cadourile să aibă aceeași valoare. Dacă dreptul la cadou este stabilit în contractul aplicabil sau în regulamentul intern, firma trebuie să respecte acele prevederi.

Firma este obligată să îmi dea fluturaș de salariu?

Nu există o obligație legală generală de a emite fluturașul. Poți cere însă angajatorului un document cu venitul anual, deducerile personale și impozitul calculat și reținut.

Limita de 300 de lei se aplică și la Paște?

Da, pentru un cadou acordat cu acea ocazie, în aceleași condiții fiscale. Regula include și sărbătorile similare ale altor culte, cadourile pentru salariate de 8 Martie și cele pentru copiii minori de 1 Iunie.

Surse verificate la 4 noiembrie 2026: Codul fiscal publicat de ANAF; OUG nr. 130/2021; OUG nr. 89/2025; Legea nr. 165/2018; instrucțiunile ANAF pentru formularul D112; informațiile Inspecției Muncii despre salarizare; Codul muncii.