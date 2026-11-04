Locatarii din București care primesc apă caldă sau căldură sub nivelul cerut pot avea o factură mai mică, dar reducerea nu se acordă automat. Termoenergetica a comunicat la 2 noiembrie 2026 că 29% dintre asociațiile de proprietari racordate la sistem nu primeau serviciul la nivelul corespunzător. Celelalte 71% îl primeau la nivelul cerut, potrivit companiei.

Procentul se referă la asociații, nu la numărul locatarilor afectați. Termoenergetica nu a comunicat totalul asociațiilor folosit pentru acest calcul. Furnizarea căldurii pentru sezonul rece începuse la 16 octombrie 2026.

Când poate scădea factura pentru apă caldă sau căldură

Pentru apa caldă, contractul-cadru aprobat de autoritatea care reglementează serviciul prevede reducerea facturii cu valoarea căldurii nelivrate dacă temperatura medie din luna facturată este sub 50°C. Este vorba despre media lunii, nu despre o singură măsurare făcută într-un apartament.

Pentru căldură, același contract prevede scăderea valorii energiei nelivrate după depășirea timpului comunicat pentru oprirea furnizării sau a timpului de intervenție. Regulamentul serviciului prevede reduceri și când energia termică ajunge la asociație sub limitele de calitate stabilite prin regulament ori contract. Faptul că o asociație se află în grupul celor 29% nu stabilește, singur, suma de scăzut din factură.

Regulamentul cere ca apa caldă să aibă între 55°C și 60°C la punctul unde este predată în rețea. La locul unde răspunderea pentru furnizare trece la utilizator, temperatura poate fi cu cel mult 5 grade mai mică decât cea cerută. Aceste limite de furnizare nu trebuie confundate cu pragul de 50°C, folosit pentru media lunară la calculul reducerii.

Asociația cere verificarea și reducerea

Într-un bloc cu branșament și instalații comune, asociația de proprietari este titularul contractului. Ea cere furnizorului verificarea și, dacă sunt îndeplinite condițiile, reducerea facturii. Pașii pornesc de la problema semnalată în bloc:

Locatarul anunță asociația despre lipsa apei calde sau a căldurii ori despre furnizarea lor sub nivelul cerut.

Asociația trimite o reclamație scrisă și înregistrată. Pentru o reclamație privind calitatea, firma care transportă sau distribuie energia verifică la punctul de delimitare și comunică rezultatul; termenul obișnuit de răspuns este de 15 zile calendaristice.

Asociația solicită furnizorului reducerea pentru luna sau perioada care îndeplinește condițiile contractului. Pentru sesizările privind obligațiile contractuale, furnizorul trebuie să răspundă în cel mult 30 de zile calendaristice.

Reducerea nu șterge întreaga factură. Contractul păstrează obligația de plată pentru energia termică furnizată, apa înregistrată de contor și canalizarea aferentă. Suma care rămâne de plătit depinde de consum și de cantitatea de energie pentru care se acordă reducerea.

Disputa dintre companii nu stabilește reducerea unui bloc

Termoenergetica pune problemele de furnizare pe seama celor patru centrale ale ELCEN, producătorul de energie termică aflat în subordinea Ministerului Energiei. ELCEN contestă explicația pentru celelalte centrale și spune că diferența privește CET Sud: Termoenergetica ar cere între 80°C și 85°C, iar centrala ar livra între 72°C și 75°C.

Temperaturile invocate de companii sunt cele de la centrală. Pentru reclamația unei asociații, regulamentul cere verificarea calității la punctul unde energia termică este predată blocului. Termoenergetica nu a anunțat o dată pentru următoarea situație a furnizării.

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