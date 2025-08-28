Un nou sistem de parcare obligatoriu în București. Cum se va face plata

Un nou regulament de parcare în Sectorul 3, inițiat de primarul Robert Negoiță, schimbă radical modul în care șoferii vor putea folosi parcările de reședință. Documentul introduce plata cu ora și pe locurile nominale, nu doar pe cele nenominale, așa cum era până acum. Tariful rămâne de 5 lei pe oră, iar măsura a stârnit reacții puternice printre locuitori.

Cum se aplică noul sistem de parcare

Potrivit proiectului, atât locurile nominale, cât și cele nenominale – cu excepția parcării subterane Decebal – vor putea fi folosite contra cost de către orice persoană aflată în tranzit, fizică sau juridică, pentru intervale limitate, în fiecare zi a săptămânii.

Pentru a evita conflictele, șoferii care parchează temporar pe locurile de reședință vor fi obligați să lase vizibil în parbriz un număr de telefon. Dacă sunt contactați de titular, aceștia trebuie să elibereze locul în maximum cinci minute, având însă posibilitatea de a muta mașina pe un alt loc disponibil, pentru restul intervalului deja plătit.

„Locurile de parcare nominale şi nenominale, ca regulă generală, se pot utiliza contra cost, pe o perioadă limitată, în zilele de Luni până Duminică, de către orice persoană fizică sau juridică aflată în tranzit, excepţie făcând parcarea subterană Decebal, pentru care se vor respecta prevederile HCLS 3 nr. 24/24.02.2022, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în proiectul de regulament.

Până acum, vizitatorii care ocupau locuri nominale puteau parca gratuit, cu condiția să elibereze spațiul în cel mult 15 minute de la sesizarea proprietarului. Cei care utilizau locuri nenominale, dar nu aveau abonament, erau obligați să achite 5 lei pe oră. Noul regulament elimină perioada de grație și introduce plata imediată pentru orice tip de loc ocupat.

Abonamente și tarife pentru locuitorii Sectorului 3

Primarul Robert Negoiță justifică schimbarea prin nevoia de a elimina abuzurile și de a descuraja șoferii din afara sectorului. Pentru aceștia, tariful de 5 lei/oră a fost gândit tocmai pentru a limita folosirea abuzivă a locurilor de reședință.

„Tocmai o să supunem votului Consiliului Local o îmbunătățire a regulamentului care să ne ajute să le gestionăm mai bine. Ce înseamnă chestiunea asta? Am pus acea taxă mare pentru cei care vin din afara sectorului, acei 5 lei pe oră, care în mod intenționat este mare, pentru a-i descuraja să le folosească abuziv. Locuitori din Sectorul 3, fără excepție, au posibilitatea să plătească tariful normal, 50 de lei pe lună sau 500 sau 600 de lei pe an, în funcție de zonă”, a explicat edilul.

Astfel, rezidenții beneficiază de abonamente lunare de 50 lei sau abonamente anuale între 500 și 600 lei, în funcție de zonă. Persoanele din afara sectorului nu au acces la abonamente anuale, ci doar la cele lunare, valabile în intervalul 08:00 – 18:00.

„Cei 5 lei pe oră sunt exclusiv pentru cei care vin din afara Sectorului 3 și n-au dreptul să-și ia aici la noi abonament din acela anual, ci doar un abonament lunar, pentru orele 8.00-18.00. Cei care nu vor să plătească ocupă locurile de parcare ale celor care locuiesc în Sectorul 3, adică locurile nominale”, a adăugat Negoiță.

Eliberarea locului în 5 minute, fără perioadă de grație

Problema actuală este că șoferii din afara sectorului ocupă locurile nominale fără să plătească, iar în momentul în care titularii apelează la Poliția Locală, agenții sunt obligați să aștepte un sfert de oră pentru a putea aplica sancțiuni. Noua regulă elimină acest timp de așteptare, introducând obligația de eliberare în maximum 5 minute.

„Până vine Poliția locală să constate că e ocupat, Poliția Locală trebuie să rămână și să aștepte un sfert de oră, să se asigure că trece acea perioadă, conform regulamentului, ajungi la disperare. În plus, ne blochează colegii de la Poliția locală, care și așa sunt puțini, la fiecare chestiune de genul ăsta. Trebuie să stea câte un sfert de oră să aștepte, că așa este regulamentul și dacă trebuie să iau câte un sfert de oră la fiecare intervenție de genul ăsta, ajung foarte târziu sau nu mai ajung deloc colegii noștri de la Poliția locală, pentru că vin și își mută mașina”, a explicat primarul Sectorului 3, potrivit buletin.de..

Modificarea propusă presupune ca șoferii să fie taxați din start, indiferent de tipul locului ocupat, iar durata de eliberare să fie de 5 minute. „Cum putem să îmbunătățim treaba asta? Îi punem să plătească de la cap la cap, ca să le gestionăm mai bine, să-i descurajăm să mai folosească locurile de parcare chiar și cele nominale, iar durata de eliberare nu mai este un sfert de oră, ci 5 minute. Adică oricum plătești, deci mai bine parchează pe uninominal, că nu te deranjează nimeni”, a adăugat edilul.

Noile reguli urmează să fie dezbătute și votate în ședința Consiliului Local Sector 3 din 28 august, iar dacă vor fi aprobate, regulamentul modificat va intra în vigoare în termen de 30 de zile.