CURSUL VALUTAR OFICIAL PENTRU 29 septembrie 2026 stabilește 1 euro la 5,2780 lei, potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României (BNR), potrivit BNR. La acest nivel, o rată de 500 de euro ajunge la 2.639 lei, o chirie de 400 de euro înseamnă 2.111 lei, iar un salariu de 3.000 de euro valorează 15.834 lei.

Euro este cotat la 5,2780 lei, iar dolarul la 4,6568 lei

Cotațiile de referință din 29 septembrie acoperă principalele valute folosite pentru plăți, economii sau contracte exprimate în monedă străină:

1 dolar american este cotat la 4,6568 lei.

1 liră sterlină este cotată la 6,1594 lei.

1 franc elvețian este cotat la 5,5793 lei.

100 de forinți maghiari valorează 1,4352 lei.

1 zlot polonez valorează 1,2071 lei.

1 leu moldovenesc valorează 0,2614 lei.

1 coroană cehă valorează 0,2161 lei.

Euro a crescut cu 3,94% în ultimul an

Ultima valoare din seria zilnică a cursurilor Băncii Centrale Europene (BCE), publicată prin Eurostat pentru 28 septembrie, este de 5,2785 lei pentru un euro. Aceasta este cifra folosită în comparațiile istorice, nu cursul de referință BNR din 29 septembrie. Față de ședința precedentă, variația este de +0,0020 lei, respectiv +0,04%.

Cu 7 zile înainte, pe 21 septembrie, euro era la 5,2647 lei, ceea ce înseamnă o diferență de +0,0138 lei sau +0,26%. Pe 28 august, valoarea era de 5,2584 lei, cu +0,0201 lei sau +0,38% sub ultima cotație. La 30 iunie, euro se situa la 5,2439 lei, diferența pe 90 de zile fiind de +0,0346 lei sau +0,66%.

Pe 26 septembrie 2025, euro era cotat la 5,0782 lei în seria BCE. Creșterea într-un an este de +0,2003 lei, echivalentul a +3,94%. În ultimele 12 luni, maximul seriei a fost de 5,2785 lei pe 23 septembrie 2026, iar minimul de 5,0783 lei pe 29 septembrie 2025, între cele două valori fiind 0,2002 lei.

Media euro a fost de 5,2421 lei în iunie, calculată din 22 de cotații zilnice, de 5,2372 lei în iulie, din 23 de cotații, și de 5,2493 lei în august, din 21 de cotații.

Un salariu de 3.000 de euro ajunge la 15.834 lei

O rată de 500 de euro ajunge la 2.639 lei. Cu 30 de zile înainte, aceeași rată însemna 2.629 lei, cu 10 lei mai puțin pe lună și cu 118 lei mai puțin pe an la menținerea cursului. În urmă cu un an ajungea la 2.539 lei, diferența fiind de 100 de lei lunar și 1.199 de lei anual.

O chirie de 400 de euro înseamnă 2.111 lei. Pe 28 august, valoarea era de 2.103 lei, astfel că diferența ajunge la 8 lei lunar și 94 de lei anual. Pe 26 septembrie 2025, aceeași chirie însemna 2.031 lei, cu 80 de lei mai puțin pe lună și cu 959 de lei mai puțin pe an.

În urmă cu 30 de zile însemna 15.775 lei, diferența fiind de 59 de lei lunar și 706 lei anual. Față de valoarea de 15.235 lei calculată cu un an înainte, creșterea este de 599 de lei pe lună și 7.193 de lei pe an.

1.000 de euro echivalează la cursul de referință cu 5.278 lei, față de 5.258 lei în urmă cu 30 de zile și 5.078 lei cu un an înainte. Diferențele sunt de +20 de lei, respectiv +200 de lei. La cumpărarea efectivă de valută, se adaugă de regulă comisioanele și marjele de schimb ale băncilor, caselor de schimb sau aplicațiilor de plată.

Un concediu de 1.500 de euro ajunge la 7.917 lei. Aceeași sumă valora 7.888 lei pe 28 august și 7.617 lei pe 26 septembrie 2025, ceea ce înseamnă diferențe de +29 de lei și +300 de lei.

Dolarul și lira au crescut, francul elvețian a scăzut

Ultima cotație a dolarului din seria zilnică BCE este de 4,6392 lei, cu +0,0119 lei sau +0,26% față de ședința precedentă. Dolarul a crescut de la 4,5820 lei în 7 zile, de la 4,5164 lei în 30 de zile, de la 4,6023 lei în 90 de zile și de la 4,3508 lei într-un an. Diferențele sunt de +1,25%, +2,72%, +0,80% și +6,63%. În ultimele 12 luni, seria a avut un maxim de 4,6432 lei pe 24 septembrie 2026 și un minim de 4,2563 lei pe 28 ianuarie 2026, la o distanță de 0,3869 lei.

O sumă de 100 de dolari valorează 466 lei, față de 452 lei în urmă cu 30 de zile și 435 lei cu un an înainte. Diferențele sunt de +14 lei și +31 lei.

Lira sterlină este la 6,1532 lei în ultima cotație BCE, după o variație zilnică de +0,0209 lei sau +0,34%. Valorile de comparație sunt 6,1374 lei în urmă cu 7 zile, 6,1344 lei în urmă cu 30 de zile, 6,0850 lei în urmă cu 90 de zile și 5,8103 lei cu un an înainte. Creșterile corespunzătoare sunt de +0,26%, +0,31%, +1,12% și +5,90%. 100 de lire echivalează la cursul de referință cu 616 lei, comparativ cu 613 lei în urmă cu 30 de zile și 581 lei cu un an înainte, diferențele fiind de +2 lei și +35 lei.

Francul elvețian este la 5,5775 lei în seria BCE, în scădere zilnică cu 0,0091 lei sau 0,16%. Față de 5,5782 lei în urmă cu 7 zile, diferența este de -0,01%. Comparativ cu 5,6155 lei în urmă cu 30 de zile și 5,6851 lei în urmă cu 90 de zile, scăderile sunt de 0,68% și 1,89%. Față de 5,4417 lei cu un an înainte, francul este mai sus cu 0,1358 lei sau 2,50%. O sumă de 100 de franci valorează 558 lei, cu 4 lei mai puțin decât acum 30 de zile, când valora 562 lei, dar cu 14 lei peste valoarea de 544 lei de acum un an.

Raporturile calculate din cursurile BNR ale zilei sunt de 1,1334 dolari americani, 0,8569 lire sterline și 0,9460 franci elvețieni pentru un euro. Un dolar american valorează 0,8823 euro.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc rămân la valori mai reduse

O sumă de 100 de zloți valorează 121 lei. Valoarea rotunjită era tot de 121 lei cu 30 de zile înainte, cu o diferență de -1 leu calculată înaintea rotunjirii, iar în urmă cu un an era de 119 lei, cu 2 lei mai puțin.

Pentru 100 de coroane cehe rezultă 22 lei. Suma rotunjită era de 22 lei și în urmă cu 30 de zile, iar diferența calculată este de 0 lei. Cu un an înainte, valoarea era de 21 lei, cu 1 leu mai puțin.

O sumă de 100 de lei moldovenești valorează 26 lei la referința din 29 septembrie.

Cursul BNR și seria BCE nu reprezintă aceeași cotație

Cursul BNR este referința oficială a zilei și stă la baza conversiilor curente din acest ghid. Sumele rezultate sunt rotunjite o singură dată la leu.

Comparațiile pe 7, 30, 90 și 365 de zile folosesc seria zilnică Eurostat a cursurilor BCE. Din acest motiv, ultima valoare a seriei europene și referința BNR din 29 septembrie sunt tratate separat, fără a fi prezentate drept aceeași cotație.

Datele complete și actualizate: Curs valutar BNR, 29 septembrie 2026.