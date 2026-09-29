Cumpărătorii pot găsi un apartament executat silit de ANAF la un preț de pornire redus cu până la 50% față de valoarea inițială stabilită, însă trebuie să verifice înainte de licitație situația juridică, starea tehnică și ocupanții locuinței.

Reducerea maximă nu se aplică de la prima licitație. Dacă imobilul nu este vândut la primul termen, prețul de pornire poate scădea cu 25% la următorul. Dacă nici la al doilea termen nu apare un cumpărător, poate urma o nouă reducere la a treia licitație, fără ca prețul să coboare sub 50% din valoarea inițială.

Diferența de preț trebuie analizată împreună cu eventualele cheltuieli pentru renovare și pentru eliberarea locuinței. Un apartament adjudecat sub valoarea inițială poate necesita lucrări de zeci de mii de lei sau o procedură de evacuare.

Cartea funciară arată ce drepturi și sarcini există asupra apartamentului

Prima verificare trebuie făcută înainte de depunerea banilor pentru participare. Extrasul de carte funciară se obține de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), inclusiv online, și poate indica ipoteci, sarcini sau drepturi deținute de alte persoane asupra proprietății.

Analiza actelor trebuie completată, pe cât posibil, cu verificarea situației reale a apartamentului. Elementele relevante sunt:

starea instalației electrice și a instalațiilor sanitare;

funcționarea utilităților și existența eventualelor infiltrații;

diferențele dintre locuința efectivă și descrierea din documente;

costurile lucrărilor de renovare;

situația ocupanților și a datoriilor la asociația de proprietari.

Avocatul Bogdan Pițigoi explică faptul că vânzarea silită nu oferă garanția obișnuită pentru viciile ascunse. Problemele serioase descoperite după adjudecare pot genera costuri suportate de noul proprietar.

Participarea la licitație blochează 10% din prețul de pornire

Înscrierea la licitație presupune plata anticipată a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire. Pentru câștigător, suma este scăzută din prețul final, iar participanții care nu adjudecă apartamentul o primesc înapoi potrivit procedurii aplicabile.

La un apartament cu prețul de pornire de 300.000 de lei, garanția ajunge la 30.000 de lei. Acesta este calculul orientativ rezultat prin aplicarea cotei de 10% asupra prețului de pornire.

Finanțarea printr-un credit ipotecar obișnuit poate fi dificil de încadrat în condițiile și termenele licitației. O alternativă este plata în rate către stat, în condițiile legislației fiscale. Potrivit explicațiilor avocatului Bogdan Pițigoi, cumpărătorul poate achita un avans de 50%, iar diferența poate fi eșalonată în maximum 24 de rate lunare.

Vizionarea poate fi cerută, dar accesul în locuință nu este garantat de participarea la licitație

Persoana interesată poate solicita vizionarea înainte de licitație. Accesul poate fi însă refuzat de fostul proprietar sau poate deveni imposibil dacă acesta ori persoana care locuiește în apartament nu poate fi contactată.

Inspectorii ANAF nu pot forța intrarea numai pentru vizionarea cerută de un potențial cumpărător. În aceste condiții, licitația poate avea loc fără ca participantul să fi inspectat complet instalațiile, finisajele și eventualele infiltrații.

Adjudecarea nu garantează predarea unui apartament liber

Existența unui ocupant trebuie clarificată înaintea licitației. Dacă în locuință stă un chiriaș, trebuie verificat contractul de închiriere și dacă acesta produce efecte față de noul proprietar. Situația juridică diferă de cazul unei persoane care ocupă apartamentul fără drept.

Dacă ocupantul nu pleacă voluntar, eliberarea locuinței poate necesita o procedură legală. Etapele pot include:

notificarea persoanei care ocupă apartamentul;

sesizarea instanței;

intervenția ulterioară a unui executor judecătoresc.

Restanțele fostului proprietar la asociația de proprietari nu se transferă automat cumpărătorului. Asociația are posibilitatea să își recupereze creanțele în cadrul procedurii.