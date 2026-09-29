Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat marți, 29 septembrie, că speră ca Guvernul să fie învestit a doua zi, iar România să obțină vineri reconfirmarea ratingului de investiții.

Ministrul a declarat, la un eveniment organizat la Banca Națională a României, potrivit unei înregistrări difuzate de Antena 3 CNN, că execuția bugetară a arătat o ajustare de aproximativ 1,6 puncte procentuale și o reducere nominală a deficitului cu 27 de miliarde de lei față de anul trecut.

Nazare consideră că aceste rezultate pot constitui argumente suficiente pentru menținerea calificativului de investiții. El a precizat că analiza agenției de rating este complexă și că nu poate vorbi în numele acesteia.

Ministrul a afirmat că situația politică este importantă pentru evaluare, dar apreciază că turbulențele politice din România au fost deja internalizate.

România așteaptă vineri decizia privind menținerea calificativului de investiții sau retrogradarea la categoria junk.