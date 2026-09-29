Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat marți, 29 septembrie, că speră ca Guvernul să fie învestit a doua zi, iar România să obțină vineri reconfirmarea ratingului de investiții.

Ministrul a declarat, la un eveniment organizat la Banca Națională a României, potrivit unei înregistrări difuzate de Antena 3 CNN, că execuția bugetară a arătat o ajustare de aproximativ 1,6 puncte procentuale și o reducere nominală a deficitului cu 27 de miliarde de lei față de anul trecut.

Nazare consideră că aceste rezultate pot constitui argumente suficiente pentru menținerea calificativului de investiții. El a precizat că analiza agenției de rating este complexă și că nu poate vorbi în numele acesteia.

Ministrul a afirmat că situația politică este importantă pentru evaluare, dar apreciază că turbulențele politice din România au fost deja internalizate.

România așteaptă vineri decizia privind menținerea calificativului de investiții sau retrogradarea la categoria junk.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
Dolce SportRomânia a pierdut cu 2-1 la debutul oficial al lui Andrei CoubișGetPonyTesla amână din nou demonstrația Roadster, de această dată până la 15 octombrieBravonetDenise Rifai ar negocia revenirea la TV cu Antena Stars, după un singur sezon la „Furnicuțele”LylaCe poți face pentru a întârzia îmbătrânirea pielii. Vara, evită soarele între orele 10 și 17Revista IoanaDovleac copt, supă-cremă sau semințe? Cum alegi după nutrienți și ingredienteNews24Fragmente dintr-un obiect, posibil dronă, au fost găsite lângă Gropeni. Radarul MApN nu a semnalat o intrare neautorizată
Alexandru Nazare deficitului Mugur Isarescu rating de investiții România
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →