O familie din București sau sudul țării continuă să ia energie din rețea chiar dacă sistemul său fotovoltaic de 5 kW produce aproximativ 1.870 kWh între octombrie și martie, față de un consum estimat la 1.800 kWh. Producția și consumul nu au loc în aceleași ore, astfel că bilanțul pozitiv de 70 kWh nu înseamnă independență energetică.

Simularea pornește de la un consum de aproximativ 300 kWh pe lună, echivalentul a circa 3.600 kWh pe an. În timpul zilei, energia care depășește necesarul imediat al locuinței este injectată în rețea, în timp ce seara și noaptea electricitatea trebuie preluată de la furnizor.

Producția scade puternic în decembrie și ianuarie

Estimările lunare arată diferențe ample între începutul toamnei, mijlocul iernii și prima lună de primăvară:

în octombrie, producția ajunge la 450 kWh, cu 150 kWh peste consumul lunar;

în noiembrie, sistemul produce 250 kWh, iar diferența față de consum este de minus 50 kWh;

în decembrie, producția coboară la 170 kWh, cu un deficit lunar de 130 kWh;

în ianuarie, panourile produc 200 kWh, iar deficitul ajunge la 100 kWh;

în februarie, producția de 300 kWh este egală cu necesarul estimat al familiei;

în martie, sistemul ajunge la 500 kWh, cu 200 kWh peste consum.

Valorile sunt orientative pentru un sistem bine amplasat. Producția efectivă este influențată de orientarea și înclinația panourilor, temperatură, nori, ceață, zăpadă și umbrire.

Autoconsumul arată câtă energie înlocuiește efectiv curentul din rețea

Diferența lunară dintre producție și consum este doar un bilanț energetic. Cantitatea cumpărată de la furnizor depinde de autoconsum, adică de partea din energia solară folosită chiar în momentul în care este produsă.

Într-un calcul orientativ bazat pe un autoconsum de 40%, familia ar folosi direct aproximativ 180 kWh în octombrie și ar mai prelua circa 120 kWh din rețea. Excedentul produs în orele însorite nu acoperă automat energia consumată după apus.

În decembrie, același profil înseamnă numai 68 kWh folosiți direct. Importul brut din rețea ar ajunge astfel la aproximativ 232 kWh, pe fondul producției solare reduse din această lună.

Compensarea energiei injectate de prosumator se aplică separat și poate modifica suma finală de plată.

Programarea consumatorilor în timpul zilei reduce importul de energie

În lipsa unei baterii, consumul poate fi mutat în intervalele cu producție solară. Mașina de spălat, mașina de spălat vase și boilerul electric pot fi programate, atunci când este posibil, să funcționeze în aceste ore.

Fără baterie și fără un autoconsum ridicat, locuința va continua să preia electricitate seara, noaptea și în zilele cu producție solară redusă, chiar dacă totalul produs pe șase luni este apropiat de consumul din aceeași perioadă.