Tarifele și noile taxe zguduie multinaționalele. Scumpiri masive și relocări în plan. Tarifele comerciale și restricțiile netarifare pun presiune tot mai mare pe companiile multinaționale, determinând schimbări semnificative în strategiile lor. Conform studiului Deloitte 2025 Global Tax Policy Survey, 30% dintre aceste companii iau în calcul majorarea prețurilor, în timp ce 16% analizează mutarea producției în alte țări sau redirecționarea exporturilor către piețe mai avantajoase.

Efectele tarifelor nu se limitează la costuri mai mari pentru consumatori, ci influențează direct deciziile strategice ale marilor corporații. Relocarea liniilor de producție sau reorientarea exporturilor devin soluții pentru a evita pierderile. Studiul arată că monitorizarea tarifelor și adaptarea la reacțiile pieței vor fi esențiale în politicile fiscale globale din 2025, mai ales într-un climat în care guvernele concurează pentru a atrage investiții și avantaje competitive.

Cinci direcții fiscale majore pentru 2025

Cercetarea Deloitte identifică alte patru teme esențiale pe lângă impactul tarifelor: transparența și raportarea, digitalizarea fiscală, sustenabilitatea și reforma fiscală internațională, inclusiv implicațiile asupra forței de muncă.

Transparență și raportare: 82% dintre respondenți se așteaptă la o creștere a cerințelor de raportare fiscală în următorii doi-trei ani, în special prin Public Country-by-Country Reporting și criterii legate de sustenabilitate.

Digitalizare: 86% recunosc progresele autorităților în acest domeniu, dar 22% se tem că raportarea fiscală automatizată va aduce costuri mai mari și procese mai complexe.

Sustenabilitate: peste 90% anticipează un impact considerabil al mecanismului UE de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM).

Reforma fiscală internațională: aplicarea impozitului minim global pe profit (Pilonul II OCDE) ar putea crește semnificativ taxele pentru aproape jumătate dintre companii.

În ceea ce privește forța de muncă, activitatea transfrontalieră la distanță ridică provocări legate de impozitul pe profit, prețurile de transfer și contribuțiile sociale.

Incertitudinea fiscală obligă la cooperare internațională

„Schimbările rapide ale reglementărilor fiscale internaționale, inclusiv cele legate de sustenabilitate și tarife comerciale, sporesc incertitudinea pentru multinaționale. Companiile trebuie să intensifice cooperarea internațională pentru a asigura coerența și predictibilitatea reglementărilor”, a declarat Dan Bădin, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România.

Ajuns la a 12-a ediție, studiul Deloitte 2025 reunește opiniile a peste 1.100 de reprezentanți ai companiilor din 28 de țări, analizând cum influențează noile politici fiscale activitatea economică globală și strategiile de dezvoltare ale multinaționalelor.